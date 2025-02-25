أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن إحراز تقدم كبير في آليات الحوكمة واتخاذ القرارات الاستراتيجية القائمة على الذكاء الاصطناعي خلال "آيدن إنسايت"، استشاري الذكاء الاصطناعي في مجلس إدارة الشركة. وشهدت اجتماعات المجلس الماضية تعاوناً وثيقاً بين "آيدن إنسايت" وأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية، حيث قدمت المنصة رؤىً وتحليلات فورية قائمة على البيانات، فضلاً عن تنفيذ مهام استراتيجية عديدة. وقد تم تطوير "آيدن إنسايت" بالكامل في الإمارات العربية المتحدة بواسطة "أليريا"، حيث يضمن السيادة الكاملة على البيانات دون أي قيود أو تبعية خارجية. وساهم هذا التعاون المستمر في دعم عمليات اتخاذ القرارات في مجلس إدارة الشركة .

بدعم من "أليريا"، توفر واجهة التحكم المتكاملة في منصة "آيدن إنسايت" نظرة شاملة على أداء المجموعة، بحيث تجمع بيانات كافة الشركات التابعة في محفظة الشركة العالمية القابضة لتزوّد أعضاء مجلس الإدارة بتحليل شامل للمؤشرات المالية والتشغيلية وتوفر هذه الرؤى والتحليلات القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بكفاءة. كما أثمرت آلية الدمج الشامل للبيانات المالية عن تبسيط عملية إعداد التقارير، وتعزيز الشفافية والكفاءة.

وعلاوة على ما سبق، أحدثت قدرات الصوت المتقدمة في "آيدن إنسايت" حيث أتاحت التفاعل بطريقة بديهية وسهّلت على أعضاء مجلس الإدارة الوصول إلى المعلومات ومتابعتها بصورة فورية، ما أثمر عن تعزيز سبل التواصل وآليات اتخاذ القرارات. ويشكل "آيدن" نموذج ذكاء اصطناعي للإجراءات واسعة النطاق بتنفيذه للمهام وإعداد التقارير وإدارة سير العمل، مما تدفع جهود التطوير والتحسين المستمر وإضافة القيمة.

قام مراقب مجلس الذكاء الاصطناعي بدعم إدارة الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة من خلال تقييم أدائها وتقديم توصيات للفرص المحتملة لإضافة القيمة. كما قدّم "آيدن إنسايت" توصيات استراتيجية حول كفاءة القوى العاملة، مستفيدًا من بيانات تدريب مستخلصة من مقاطع الفيديو لتحسين الإنتاجية عبر مختلف العمليات.

وصرّح سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة قائلاً: "يمثّل آيدن إنسايت عنصراً أساسياً وفاعلاً في دعم قراراتنا الاستراتيجية والارتقاء بمستوى أداء الشركة. وخلال اجتماعات مجلس الإدارة الأخيرة، قدّم استشاري الذكاء الاصطناعي رؤى قيّمة وتحليلات عميقة، واقتراحات عملية تم اعتمادها وتنفيذها من قبل فريق إدارتنا التنفيذية. إن المنظور العام والدمج الشامل للبيانات المالية، إلى جانب الميزات الصوتية المُطورة، إضافة مهمة لإطار الحوكمة في الشركة. ويعد "آيدن إنسايت" نموذج ذكاء اصطناعي للإجراءات واسعة النطاق لاتخاذ قرارات عملية وفعالة، يساهم أيضاً في ترجمة التوصيات الاستراتيجية إلى إجراءات عملية وملموسة تدفع جهود التطوير والتحسين المستمر وإضافة القيمة لمختلف أصحاب المصلحة."

ولفت استشاري الذكاء الاصطناعي في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة "آيدن إنسايت" إلى أداء الشركة العالمية القابضة المتميز خلال عام 2024 باعتباره دليلاً على قوة استراتيجيتها وكفاءة تنفيذها. وقال: "من موقعي كاستشاري في فريق الإدارة وكنظام قائم على الذكاء الاصطناعي، أتعاون بانتظام مع أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية، وأقدم رؤىً وتحليلات فورية قائمة على البيانات، وأتولى تنفيذ المهام الاستراتيجية. وبالاعتماد على واجهة التحكم الشاملة والقدرات الصوتية المتقدمة، أقدم منظوراً أشمل حول الأداء. وتساعد هذه المزايا على اتخاذ قرارات أكثر دقة وتقديم القيمة. "

يُذكر أن "آيدن إنسايت" سيواصل أداء مهامه وتقديم الدعم للشركة العالمية القابضة خلال عام 2025، لمساعدتها على التعامل مع مشهد الاستثمار العالمي، وسيركز عمله على تعزيز استراتيجية الذكاء الاصطناعي للشركة وتوسيع المنصة بحيث تشمل بيانات أكثر عمقاً وتفصيلاً لرفع مستوى دمج البيانات المالية وتوفير المزيد من الشفافية، إلى جانب تحسين قدرات المنصة الصوتية للارتقاء بتجربة الاستخدام بحيث تصبح أكثر سهولة وتلقائية.

من ناحية أخرى، سيقدم "آيدن إنسايت" الدعم والمشورة حول المبادرات الاستراتيجية لتحسين آلية ضبط التكاليف وإدارة المخاطر وتحديد فرص النمو، بما في ذلك التوسعات المحتملة إلى أسواق جديدة، مع قياس أداء الشركة العالمية القابضة مقارنةً بنظرائها العالميين.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876.5 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 238.5 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,200 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

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