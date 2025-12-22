مدينة الكويت – عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لتصنيف شركة مشاريع الكويت (القابضة) من سلبية إلى مستقرة وأكدت تصنيفها للاعتماد على المدى الطويل عند BB- وذلك في 16 ديسمبر. كما أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس في وقت سابق من هذا الشهر تصنيف شركة المشاريع للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند BB+ ورفعت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.

كانت الإجراءات التي اتخذتها وكالة فيتش مدفوعة بشكل أساسي بتحسن الرافعة المالية المتمثل في انخفاض نسبة القروض إلى قيمة الاستثمارات من 51.2% بنهاية عام 2024 إلى أقل من 40%. وتُعزى مراجعة كابيتال إنتليجنس للنظرة المستقبلية إلى إيجابية، إلى الانخفاض في الديون الإجمالية والصافية في الشركة الأم ووجود فريق الإدارة القوي على مستوى الشركة القابضة والذي يقود عملية تحسين الأداء في الشركات التشغيلية، وتحسين هيكل الديون من حيث إطالة أمد استحقاقات الديون وتنوع المصادر، والمعايير المالية القوية للشركات الرئيسية في المحفظة، فضلاً عن سيولة جيدة وقدرة على سداد الديون قصيرة الأجل.

وبهذه المناسبة قال رئيس المدراء الماليين للمجموعة السيد صني بهاتيا "تُؤكد هذه الإجراءات التصنيفية التحوّل الذي ندفع به في شركة المشاريع في السنوات الأخيرة، كما تعكس نجاح استراتيجيات تعزيز التصنيف الائتماني وإدارتنا الاستباقية للديون. نركز منذ عام 2022 على تعزيز مركزنا المالي وتحسين هيكل ديوننا وتنويع مصادر التمويل وإدارة مواعيد استحقاق الديون بشكل استباقي، كما نعمل عن كثب مع شركات المجموعة على تعزيز أدائها المالي من خلال خلق القيمة بشكل متنامي بالإضافة إلى الدخول في شراكات جديدة ومبادرات الدمج والاستحواذ وغيرها من الاستراتيجيات. كما قمنا بعمليات تخارج وأعدنا تنظيم ملكيات الكيانات المختلفة في المجموعة للاستفادة من التآزر بين شركات المجموعة والتسريع من خلق القيمة لأصحاب المصالح".

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

تأسست شركة مشاريع الكويت (القابضة) – كيبكو – عام 1975، وهي شركة استثمارية قابضة تعمل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمثل رؤيتنا أن نكون شركة استثمارية رائدة في أسواقنا الرئيسية، قادرة على التكيّف، وتحقق عائداً مستداماً في القطاعات ذات الأهمية لمجتمعنا في الحاضر والمستقبل. كما ترتكز استراتيجيتنا على إعادة ترتيب وتوازن محفظة استثماراتنا، وتعزيز الأداء التشغيلي والمالي لشركاتنا الرئيسية، وتقوية هيكل رأس المال للشركة.

تعد شركة المشاريع شركة متعددة القطاعات تركز على الخدمات المالية، وتشمل الخدمات المصرفية التجارية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، بالإضافة إلى قطاع الغذاء والبتروكيماويات والخدمات النفطية وقطاع العقار والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية.

