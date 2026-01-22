المملكة العربية السعودية، الرياض: يسُر شركة ادفع باي (EdfaPay) الإعلان عن تفعيل خدمات نقاط البيع الذكية SoftPOS رسميًا في السوق السعودية بعد نجاحها بالحصول على التصاريح الفنية اللازمة من مركز تصاريح المدفوعات بالبنك المركزي السعودي وفق معايير الالتزام والأمان المطلوبة.

وسيتيح الحل للمتاجر قبول المدفوعات على جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد في السوق السعودية.

وتوفر ادفع باي بنية تحتية متكاملة تمكّن البنوك وشركات المدفوعات المرخصة من البنك المركزي ومزودي خدمات دعم التجار من التوسع بسرعة وكفاءة وتقديم حلول دفع مرنة لخدمة عملائهم في قطاعات الاعمال التجارية.

وتضم حلول وخدمات الشركة منظومة متكاملة للمدفوعات؛ تشمل حلول الدفع اللاتلامسي عبر الهواتف الذكية (SoftPOS)، وخدمات بوابة دفع إلكترونية آمنة، وقنوات دفع رقمية متعددة، وجميعها من خلال منصة موحدة واحدة صُممت لتوفير حلول مرنة وقابلة للخصخصة مع دعم واسع لوسائل الدفع المختلفة وتقليل الاعتماد على أجهزة الدفع التقليدية.

كما توفر حلولًا قائمة على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وحلول العلامة البيضاء للبنوك وشركات التقنية المالية والمؤسسات الكبرى، مما يمكن الشركاء من إطلاق خدمات مدفوعات بعلاماتهم التجارية الخاصة عبر لوحة تحكم موحدة.

عن ادفع باي:

تأسست ادفع باي في عام 2022 في مدينة الرياض، وتقدم بنية تحتية حديثة للمدفوعات تهدف إلى تبسيط العمليات المعقدة وتسريع نمو التجارة الرقمية. وتُمكّن الشركات من قبول المدفوعات ومعالجتها وإدارتها بسلاسة عبر القنوات الحضورية والإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

تعمل الشركة حاليًا في أسواق متعددة تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، مستندة إلى خبرة محلية قوية وقدرة عالمية على التوسع لدعم الجيل القادم من حلول المدفوعات.

