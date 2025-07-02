تمّ اختيار شركة "دار" (Dar)، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة "سيدارا" (Sidara)، بصفة شركة الاستشارات الهندسية المستقلة لتنفيذ برنامج استثماري يمتد على خمس سنوات، يهدف إلى تحديث وتوسيع البنية التحتية لمطار باريس-بوفيه (Paris-Beauvais) في فرنسا، لخدمة نحو خمسة ملايين مسافر سنوياً.

يتضمّن مشروع تحديث المطار، الذي أطلقته شركة SPV Bellova، أعمالاً مختلفة لتجديد وترميم المنطقة الخارجية التي تشمل مدرّجات الإقلاع والهبوط، والمنطقة الداخلية، التي تضمّ نقاط التفتيش والمكاتب والمتاجر، بالإضافة إلى تحديث مواقف السيارات وترميم المباني وتركيب المعدات. هذا وسيتولى تنفيذ المشروع تحالف لشركات التصميم والبناء (CC) يضمّ كلّاً من شركات Bouygues Bâtiment Grand Ouest وBouygues Bâtiment International وEgis Avia وEgis Bâtiment وAmeller Dubois.

بصفتها شركة الاستشارات الهندسية المستقلة ومن خلال مكتبها المحلي، "دار-فرنسا" (Dar France)، ستضطلع الشركة بمسؤولية مراجعة مختلف مراحل التصميم، ومراقبة البناء وقبول المشروع بعد التأكد من امتثاله للشروط، والتحقق من أي مشكلات عالقة ومعالجتها، حتى نهاية فترة تحمّل مسؤولية تصحيح أخطاء التنفيذ.

وفي معرض تعليقه على حصول الشركة على هذا العقد، قال داني عون، عضو مجلس الإدارة والمدير الإقليمي للعمليات في شركة "دار" (Dar): "نحن متحمسون للغاية لدعم SPV Bellova وتحالف شركات التصميم والبناء في تنفيذ برنامج التحديث والتوسيع المستدام والملائم للمستقبل لمطار باريس-بوفيه (Paris-Beauvais)، ما من شأنه أن يعيد ترسيخ مكانة المطار كمركز رئيسي لفرنسا، ويضع معياراً جديداً لخدمات تحديث البنية التحتية للطيران في جميع أنحاء أوروبا."

من جهته، قال أنتوني مارتن، رئيس شركة Bellova: "يشكّل مشروع تحديث مطار باريس-بوفيه (Paris-Beauvais) مرحلة محورية في الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية منطقتنا وتنافسيتها. نحن فخورون بالاعتماد على خبرة شركة ’دار-فرنسا‘ (Dar France) للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع التحويلي الذي يتميز بكونه مثالياً ومستداماً ويركز على جودة الخدمة."

تعدّ شركة "دار" (Dar) واحدة من الشركات الاستشارية الرائدة في مجال الطيران في العالم، ولها مساهمات بارزة في عدد من مشاريع الطيران العالمية الاستثنائية، حيث تضطلع بدور المستشار الرئيسي للتصميم في مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومشروع بناء أكبر مطار جديد في إفريقيا في إثيوبيا. هذا ويندرج حصول شركة "دار" (Dar) على هذا العقد في مطار باريس-بوفيه (Paris-Beauvais) في إطار حافظتها المتنامية من مشاريع التطوير في أوروبا، حيث تعمل الشركة حالياً بصفتها شركة الهندسة المدنية الرئيسية على مشروع المطار البولندي المركزي الجديد (Centralny Port Komunikacyjny) في بولندا. بفضل تجربتها المثبتة في تنفيذ مشاريع المطارات المعقدة، تجلب شركة "دار" (Dar) خبراتها القيّمة إلى مشروع مطار باريس-بوفيه، والتي تشمل أفضل الممارسات في القطاع والحلول المبتكرة والخبرة الاستشارية عالمية المستوى في مجال الاستدامة.

تضطلع شركة Bellova بدور صاحبة الامتياز الجديدة لمطار باريس-بوفيه (Paris-Beauvais). وقد تمّ تشكيل الشركة من قبل تحالف من الشركات الفائزة يضمّ كلّاً من شركة Egis (بصفتها المساهم الأكبر) وشركتي Serena Industrial Partners وBouygues Construction.

لمحة عن شركة "دار" (Dar):

تعتبر "دار" (Dar) واحدة من الشركات الاستشارية الرائدة في العالم، تتولى تقديم خدمات التصميم والتخطيط والهندسة وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والحلول والخدمات الرقمية لصالح مجموعة واسعة من قطاعات السوق، بما في ذلك المباني والمدن والنقل والبنية التحتية المدنية والمياه والبيئة. تعدّ "دار" (Dar) الكيان المؤسس لشركة "سيدارا" (Sidara)، وهي تحالف عالمي يضمّ أكثر من 20 شركة رائدة ومتخصصة في التصميم والهندسة وإدارة المشاريع، لديها ما يقرب من 20 ألف موظف يعملون في مكاتبها التي يفوق عددها الـ 300 مكتب حول العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات