دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "ثواني للتقنيات" (ثواني باي)، الشركة العمانية المتخصصة في التكنولوجيا المالية وأول جهة غير مصرفية مزودة لخدمات الدفع مرخصة من البنك المركزي العماني، و"نتورك إنترناشيونال"، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بهدف تسريع الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية والتوسع في إمكانات البطاقات الائتمانية في سلطنة عمان.

تستند هذه الشراكة إلى النمو المستمر وزخم الابتكار الذي تشهده "ثواني باي"، بما في ذلك إنجازها البارز في كونها أول شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في سلطنة عمان تحصل رسمياً على ترخيص Visa لإصدار البطاقات الائتمانية، ما يعد إنجازاً وطنياً يعزز دور "ثواني باي" في تشكيل الجيل التالي من تجارب الدفع في سلطنة عمان.

وقع الاتفاقية المهندس ماجد العامري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ثواني باي"، ونافنيت دافي، المدير الإداري لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط، والرئيس المشارك لعمليات المعالجة للمجموعة في "نتورك انترناشيونال"، خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة "ثواني باي" في مسقط. وتدعم الاتفاقية بشكل مباشر أهداف رؤية عمان 2040 المتمثلة في تسريع التحول الرقمي وتعزيز التنويع الاقتصادي.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم "نتورك انترناشيونال" خدمات شاملة لمعالجة البطاقات الائتمانية لشركة "ثواني باي"، بما يُمكّنها من تطوير خططها الخاصة بالبطاقات من خلال بنية تحتية للمعالجة آمنة وقابلة للتطوير وعلى مستوى مؤسسي، مع تعزيز وجود "نتورك انترناشيونال" في مجال المعالجة في سلطنة عمان.

ومن خلال الجمع بين خبرة "نتورك انترناشيونال" الإقليمية في مجال المعالجة وبنيتها التحتية القوية، وريادة "ثواني باي" في السوق المحلية وابتكاراتها التي تركز على العملاء، من المقرر أن يسهم هذا التعاون في تقديم عروض دفع جديدة، ويعزز الشمول المالي، ويدعم التحول الرقمي على المدى الطويل في جميع أنحاء السلطنة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال ماجد العامري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ثواني باي": "يسهم التعاون مع شركة ’نتورك انترناشيونال‘ في تعزيز قدرتنا على تقديم خدمات معالجة للبطاقات وفق المستويات العالمية، وتوسيع نطاق خططنا للبطاقات الائتمانية المدعومة من Visa بكل ثقة. ومن خلال الجمع بين فهم ’ثواني باي‘ العميق للسوق المحلية ومعايير ’نتورك‘ العالمية وقوتها في معالجة البيانات، نعتزم تقديم تجربة استخدام سلسة وآمنة للبطاقات عبر التطبيق، بما يدعم تحول السلطنة نحو مستقبل أكثر شمولاً من الناحية الرقمية وأقل اعتماداً على النقد".

من جانبه، قال نافنيت دافي، المدير الإداري لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط، والرئيس المشارك لعمليات المعالجة للمجموعة في "نتورك انترناشيونال": "تؤكد هذه الاتفاقية التزام ’نتورك إنترناشونال‘ الراسخ بدعم السوق العماني للمساهمة بفعالية في تشكيل مستقبل التجارة الرقمية، ودعم رؤية الحكومة الطموحة لرقمنة المدفوعات والخدمات. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا المتميزة لتسهيل التحول الرقمي من خلال التكنولوجيا المالية، والمساهمة في تطوير المشهد المالي في سلطنة عمان".

يواصل سوق المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان نموه، مدعوماً بالتسهيلات والقوانين التنظيمية وزيادة الإقبال على المدفوعات غير النقدية. وبلغ حجم معاملات البطاقات ونقاط البيع 432.9 مليون معاملة في عام 2024، بقيمة إجمالية قدرها 6.88 مليار ريال عُماني، ما يعكس النمو القوي في استخدام البطاقات ونقاط البيع على مستوى البلاد.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد "نتورك إنترناشيونال" شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. يتمثل هدفها الرئيسي في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتقدم الشركة خدماتها لمنظومة متنوعة من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والتجار والحكومات ومؤسسات القطاع العام في أكثر من 50 دولة، بما يسهم في تمكين الشركاء من خلال تقنيات مبتكرة وخدمات ذات قيمة مضافة وخبرة واسعة في أنظمة الدفع والبنية التحتية. ويعمل فريق الشركة الميداني، الذي يضم أكثر من 3000 فرد، عن كثب مع أكثر من 250 مؤسسة مالية وأكثر من 240 ألف تاجر لتقديم حلول دفع وتكنولوجيا مالية موثوقة وقابلة للتطوير ومواكبة لمتطلبات المستقبل في جميع أنحاء المنطقة.



