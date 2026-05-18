القاهرة، أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها نجحت في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الأول ضمن البرنامج الرابع لسندات قصيرة الأجل الذي أطلقته شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية مؤخرًا وبقيمة إجمالية تبلغ 10 مليار جنيه. ويهدف هذا البرنامج إلى تنويع قاعدة تمويل الشركة وتوفير التمويل اللازم لدعم متطلباتها التشغيلية وأنشطة أعمالها.

وسوف تتم عملية الإصدار على شريحة واحدة بمدة استحقاق تبلغ 12 شهرًا، حيث حظيت بتغطية قوية من كبرى المؤسسات والمستثمرين من أصحاب الملاءة المالية العالية، وهو ما يعكس نمو شهية المستثمرين نحو مواصلة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل في السوق المصري.

ويمثل هذا الطرح الإصدار السابع للسندات قصيرة الأجل لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، حيث قامت الشركة بإتمام ستة إصدارات سابقة وبقيمة إجمالية تقارب 3.2 مليار جنيه، لتؤسس بذلك سجلًا حافلًا في مجال التمويل عبر أسواق رأس المال قصيرة الأجل.

وسوف يتم توظيف حصيلة الإصدار الجديد في دعم الأنشطة التشغيلية والتجارية لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، وهو ما سوف يساهم في تعزيز مرونتها التمويلية، ويرسخ مكانتها كواحدة من كبرى منصات الوساطة في الأوراق المالية في السوق المصري.

ومن جانبه، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بمواصلة توفير الدعم اللازم لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، وذلك من خلال الإتمام الناجح للإصدار السابع من السندات، والذي يمثل الشريحة الأولى ضمن برنامجها الرابع. وأوضح العيوطي أن هذا الإنجاز يرسخ أوجه التآزر بالمجموعة إي اف چي القابضة عبر منصتها المتكاملة التي تربط بين إي اف چي هيرميس وبنك نكست. وأكد العيوطي أن نجاح هذا الإصدار دليل على التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة في أسواق المال بمصر، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في جذب قاعدة عريضة من المستثمرين بما يتجاوز البنوك التجارية التقليدية، وذلك عبر مواصلة توفير الحلول المالية الابتكارية. وأوضح العيوطي أن هذه الصفقة تعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في سوق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بإتاحة فرص استثمارية قيّمة للعملاء في أسواق رأس المال وترتيب وإصدار الدين.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار. وقد قام بنك نكست بدور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، بينما قامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.

وتعكس هذه الصفقة مواصلة تركيز مجموعة إي اف چي القابضة على توسيع نطاق وصول العملاء إلى أسواق رأس المال، وطرح المزيد من المنتجات الاستثمارية المتنوعة، فضلاً عن دعم نمو شركاتها التابعة من خلال الاعتماد على هياكل التمويل التي تتميز بالكفاءة والفعالية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

