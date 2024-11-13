دبي: وقعت شركة "إي آند الإمارات"، ركيزة الاتصالات التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، مذكرة تفاهم مع مؤسسة مطارات دبي بهدف استكشاف فرص نشر تقنية الجيل الخامس الخاصة في قطاع الطيران في دولة الإمارات، وتحديد المجالات التي يمكن فيها تنفيذ هذه التقنية في المستقبل. وبمجرد استخدامها، ستكون مطارات دبي أول من يستخدم تقنية الجيل الخامس الخاصة في المنطقة ضمن قطاع الطيران.

وقال فادي شناعة، نائب الرئيس لمبيعات الشركات في "إي آند الإمارات": «يشكل تعاوننا مع مطارات دبي خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لواحد من أكثر المطارات أهميةً في العالم وهو مطار دبي الدولي، وأيضاً مطار آل مكتوم الدولي (DWC). إذ نتطلع لأن يسهم نشر تقنية الجيل الخامس الخاصة في تسهيل الاتصال وبالتالي إحداث تغيير جذري في العمليات الرئيسية، بدءاً من تجربة الضيوف وصولاً إلى الخدمات الأرضية. ومع زيادة الطلب المستمر على خدمات الشبكات المتقدمة، تسعى "إي آند الإمارات" إلى نشر تقنية الجيل الخامس في مختلف القطاعات في دولة الإمارات، ما يؤكد التزامنا بتوفير حلول غير مسبوقة من شأنها أن تسهم في تعزيز العمليات التشغيلية والارتقاء بمعايير التميز.»

وتوفر شبكات الجيل الخامس الخاصة مجموعة من التحسينات تفوق تلك التي توفرها الشبكات اللاسلكية التقليدية، لاسيما في الأعمال الكبيرة مثل المطارات. وتعتبر شبكة الجيل الخامس الخاصة بديلاً رائعاً لشراء شبكة متنقلة خاصة وبنائها وإدارتها. فيما يساعد هذا النموذج الشركات في قطاع الطيران في تخفيض العوائق بنحو كبير من خلال تقليص التكاليف الأولية وتخفيف عبء تطوير البنية التحتية والإدارة اليومية.

ويتوقع أن تضمن شبكة الجيل الخامس الخاصة من "إي آند الإمارات" توفير اتصالٍ سلسٍ في جميع المناطق، بما فيها الأماكن الداخلية والخارجية والأنفاق، ما يوفر خدمة متواصلة في جميع أنحاء مطارات دبي. فيما تضيف ميزة المصادقة عبر شريحة الهاتف حمايةً إضافية ومزيداً من الأمان، ما يمكّن من إدارة الشبكة عن بعد وحمايتها أيضاً.

وقال عمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي: «إن توقيع مذكرة التفاهم هذه مع "إي آند الإمارات" يفتح الأبواب أمامنا للتعرف على الطريقة التي يمكن من خلالها لتقنية الجيل الخامس أن تعزز عمليات المطارات في المستقبل. ومع كوننا لا زلنا في المراحل المبكرة لنشرها، إلا أننا نرى إمكانات كبيرة في هذه التقنية لتبسيط العمليات وتحسين الاتصال ورفع مستوى تجربة الضيوف بشكل عام. ونحن حريصون على رؤية كيف سيشكل هذا التعاون الفصل المقبل من الابتكار في مطارات دبي.»

وبمجرد الانتهاء من المراحل الأولية التي تسعى لاستكشاف حالات استخدام تقنية الجيل الخامس الخاصة ونشرها والنماذج التشغيلية المرافقة لها، ستعمل مطارات دبي وشركة "إي آند الإمارات" على وضع اللمسات الأخيرة على خطة التنفيذ والنشر.

وعقب نجاحها في نشر شبكة الجيل الخامس الخاصة في قطاع النفط والغاز مع شركة بترول أبوظبي (أدنوك)، تسعى "إي آند الإمارات" إلى استطلاع فرص تكرار هذا النجاح في قطاع الطيران، حيث ستساعد شبكة الجيل الخامس الخاصة بتوفير اتصال عالي النطاق الترددي في مختلف العمليات التشغيلية، ما يسهم في تعزيز عملية الأتمتة وتحسين سلامة وكفاءة القطاعات الحيوية.

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