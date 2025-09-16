دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات لتبريد المناطق (إيميكول)، المزود الرائد لخدمات تبريد المناطق في الإمارات، وهي مشروع مشترك بين "دبي للاستثمار"، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، وشركة "أكتيس"، الاستثمارية الرائدة في البنية التحتية المستدامة، عن توقيع اتفاقية امتياز مع شركة الريف للتبريد، التي تمتلك امتيازاً حصرياً لتبريد المناطق في مجمع الريف داون تاون في أبوظبي. وتمثّل هذه الاتفاقية خطوة نوعية تُكرّس دخول "إيميكول" إلى سوق أبوظبي، ويأتي ضمن خطتها لتوسيع نطاق عملياتها في مختلف إمارات الدولة، عبر نماذج تشغيلية مستدامة تلبّي احتياجات القطاع وتواكب تطلعاته المستقبلية.

تبلغ الطاقة الإنتاجية المركّبة لمحطة تبريد منطقة الريف 8,005 طن تبريد، فيما تصل سعة التوصيل إلى 9,629 طن تبريد، ما يمكنها من توفير خدمات التبريد في 46 مبنى وما يزيد عن 1,800 وحدة سكنية، بالإضافة إلى حوالي 36 منشأة تجارية. تولّت "إيميكول" إدارة المحطة رسمياً منذ يوليو 2025، وتعتزم تنفيذ تحسينات تقنية تهدف إلى الارتقاء بالكفاءة التشغيلية والحد من استهلاك الطاقة، بما ينسجم مع نموذج البناء والتملك والتشغيل والنقل (BOOT)، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق العمليات وتعزيز جودة الخدمات في قطاع التبريد في أبوظبي.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة "إيميكول: "تشكل اتفاقية الامتياز مع شركة الريف للتبريد محطة مهمة في مسار توسّع "إيميكول"، إذ حصلت الشركة بموجبه على امتياز حصري لخدمات تبريد المناطق في مجمع الريف داون تاون في أبوظبي. ونجحت الشركة من خلال هذه الاتفاقية في توسيع نطاق حضورها في العاصمة، بالإضافة إلى توسيع نطاق أصول "إيميكول" التشغيلية ضمن قطاع تبريد المناطق على مستوى الدولة. ويشكّل هذا الإنجاز جزءاً من خطة تشغيلية تركّز على نماذج طويلة الأجل، وتعتمد على الارتقاء بمستويات كفاءة الأداء وتوسيع نطاق العمليات بشكل مدروس. وتواصل الشركة في إطار هذه الاستراتيجية تقديم حلول تبريد موثوقة وفعالة وقابلة للتطوير، تستجيب لاحتياجات قاعدة متنامية من العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة."

من جهته، قال محمد القبيسي، رئيس مجلس إدارة منازل العقارية: "يعد تبريد المناطق من الركائز الأساسية في دعم التنمية العمرانية المستدامة. وتواصل "إيميكول" عبر هذا الاتفاق ترسيخ حضورها كمزوّد رئيسي في قطاع التبريد على مستوى الدولة. ويضمن المشروع مواصلة تقديم خدمات تبريد موثوقة وذات كفاءة عالية لسكان مجمع الريف داون تاون، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم على المدى الطويل، مع دعم عمليات تطوير البنية التحتية في أبوظبي بما يواكب متطلبات النمو العمراني والتجاري في الإمارة."

يمثّل مصنع الريف إضافة استراتيجية إلى محفظة "إيميكول" المتنامية من مرافق تبريد المناطق المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية. يوفر المصنع خدمات التبريد للمباني السكنية، إلى جانب عدد من منافذ البيع بالتجزئة. وتؤكد اتفاقية الامتياز التزام "إيميكول" بتوسيع نطاق عملياتها على مستوى الدولة، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتوفير حلول تبريد قابلة للتطوير تلبي احتياجات المشاريع العمرانية الكبرى في الدولة.

حول شركة الإمارات لتبريد المناطق (إيميكول):

تُعد شركة الإمارات للتبريد المركزي (إيميكول) ذ.م.م إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التبريد المركزي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست الشركة عام 2003 وتتخذ من مجمع دبي للاستثمار مقراً رئيسياً لها. وتواصل إيميكول منذ تأسيسها تلبية توقعات العملاء وتجاوزها عبر توفير حلول تبريد عالية الكفاءة، تعتمد على كوادر مؤهلة تلتزم بأعلى معايير الاعتمادية، والسلامة، والاستدامة البيئية. وحققت الشركة نجاحات ملموسة على مدى السنوات الماضية، إذ تقدم خدماتها حالياً في

عدد من أبرز المشاريع والمجمعات الحيوية، بما في ذلك: مجمع دبي للاستثمار، دبي موتور سيتي، مدينة دبي الرياضية، تلال مردف، فندق بالازو فيرساتشي وبرج D1، مركز دبي التجاري العالمي (إكسبو 2020)، جزيرة جميرا باي، داماك هيلز، مركز الطيف للأعمال، ومسار 2020. وتعد إيميكول مشروعاً مشتركاً بين "دبي للاستثمار"، وائتلاف تقوده شركة "أكتيس"، ويضم أيضاً مؤسسة إدارة الاستثمار في كولومبيا البريطانية (BCI). للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.emicool.com.

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15854مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 22.7 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة.تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ واتفاقيات الامتياز وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.

حول شركة أكتيس

تُعد أكتيس من أبرز شركات الاستثمار في الأسواق الناشئة، وتختص في تطوير البنية التحتية المستدامة. تركز الشركة على الاستثمار في محاور استراتيجية تهدف إلى دعم النمو العادل والمستدام على المدى الطويل، ضمن قطاعات البنية التحتية الحيوية والدفاعية، ومن ضمنها التحول في قطاع الطاقة والتحول الرقمي وتطوير سلاسل الإمداد. تستند أكتيس إلى خبرة عالمية تراكمت على مدى عقود، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية وثقافة مؤسسية راسخة، ما يمكّنها من تأسيس كيانات ريادية في مجال الاستدامة على نطاق واسع. وتُعد من الجهات الموقّعة على مبادئ الاستثمار المسؤول (PRI)، وهي مبادرة دولية تحظى بدعم الأمم المتحدة. في أكتوبر 2024، دخلت أكتيس في شراكة استراتيجية مع شركة جنرال أتلانتيك، إحدى أبرز شركات الاستثمار العالمي في قطاعات النمو، بهدف تأسيس منصة استثمارية عالمية متنوعة. ويبلغ إجمالي الأصول المُدارة من قبل الطرفين نحو 107 مليار دولار أمريكي. وبموجب هذا الاتفاق، أصبحت أكتيس الذراع المتخصصة في البنية التحتية المستدامة ضمن جنرال آتلانتيك، ما يعزز مكانتها الريادية على الساحة العالمية في هذا المجال الحيوي.للمزيد من المعلومات حول أكتيس، يمكن زيارة الموقع الرسمي www.act.is.

#بياناتشركات

- انتهى -