تسيير الخدمة الجديدة بمعدل أربع رحلات أسبوعياً لربط مطار بكين العاصمة الدولي بمطار زايد الدولي، مع تشغيل طائرات من طراز "بوينغ 787-9 دريملاينر" التابعة لشركة "إير تشاينا ".

الخدمة تجمع بين إحدى أكبر شركات الطيران في العالم ومطار زايد الدولي، أسرع مطارات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نمواً ضمن فئته، وذلك بعد تحقيقه عاماً قياسياً في أعداد المسافرين بلغ 32.5 مليون مسافر .

الرحلات الجديدة تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كبوابة استراتيجية غرباً لشركات الطيران الصينية، وتوسّع الربط الجوي مع بوابتي بكين الدوليتين الرئيسيتين (مطار بكين العاصمة الدولي ومطار بكين داشينغ الدولي) .

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: استقبلت مطارات أبوظبي الرحلة الافتتاحية لشركة "إير تشاينا" في مطار زايد الدولي، إيذاناً بإطلاق خدمة مباشرة جديدة تربط بين مطار بكين العاصمة الدولي و أبوظبي. وسيتم تسيير هذه الخدمة بمعدل أربع رحلات أسبوعياً، ما يعزز الربط الجوي طويل المدى بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب دورها في دعم مكانة الإمارة كبوابة استراتيجية للرحلات المتجهة غرباً ضمن شبكات الطيران العالمية.

وبصفتها الناقل الوطني لجمهورية الصين الشعبية وإحدى أكبر شركات الطيران في العالم، وبفضل قدراتها التشغيلية الواسعة وانتشارها العالمي، تضيف "إير تشاينا" قيمة نوعيّة لشبكة الوجهات الدولية المتنامية لأبوظبي. ويضم أسطول الشركة أكثر من 500 طائرة ركاب، وتخدم ما يقارب 200 وجهة حول العالم، الأمر الذي يعكس المكانة المتقدمة التي بات مطار زايد الدولي يتمتع بها كمركز عالمي سريع النمو في مجال الطيران.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في ظل النمو القياسي الذي يشهده مطار زايد الدولي، حيث استقبل خلال العام الماضي 2025 نحو 32.5 مليون مسافر، ليسجّل أعلى عدد سنوي للمسافرين في تاريخه، وبنسبة نمو بلغت 13% مقارنة بـِ 28.8 مليون مسافر في العام 2024. وعلى مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر 2025، تصدّر مطار زايد الدولي قائمة المطارات الأسرع نمواً ضمن فئة المطارات الكبرى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، تأكيداً على الزخم المتسارع لأبوظبي كمحور طيران دولي.

وقال أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: "يُمثّل إطلاق رحلات "إير تشاينا" إلى مطار زايد الدولي شهادة قوية للثقة المتنامية تجاه مكانة أبوظبي ضمن منظومة الطيران العالمية. ويعكس اختيار إحدى أكبر شركات الطيران في العالم تشغيل رحلاتها إلى مطار زايد الدولي مسار النمو المتسارع للمطار وموقعه الاستراتيجي. وبالتوازي مع تسجيل أرقام قياسية في أعداد المسافرين، والربط المباشر مع بوابتي بكين الدوليتين، تُسهم هذه الخدمة في تعزيز دور أبوظبي كمحور رئيسي يربط الصين بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا".

ورغم وجود ربط جوي قائم بين أبوظبي وبكين عبر مطار بكين داشينغ الدولي (PKX)، فإن إطلاق رحلات "إير تشاينا" إلى مطار بكين العاصمة الدولي يضيف مساراً جديداً بين العاصمتين، ليصبح مطار زايد الدولي متصلاً بكلا المطارين الدوليين الرئيسيين في بكين، في مؤشر واضح لنمو الطلب على السفر بين البلدين.

وقال هاو يودونغ، المدير العام لشركة إير تشاينا في الإمارات: "بصفتها الناقل الوطني لجمهورية الصين الشعبية، يسرّ شركة إير تشاينا إطلاق هذه الخدمة المباشرة بين مطار بكين العاصمة الدولي ومطار زايد الدولي. إن أهمية هذا الخط الجديد لا تقتصر على ربط مطاري بكين الدوليين بأبوظبي، بل إنه يُسهم في تعميق شراكتنا الاستراتيجية مع مطار زايد الدولي، الأمر الذي يتيح لنا الاستفادة من شبكة الربط الممتازة للمطار، وخاصة الجانب المتعلق بتسهيل الربط المباشر بين الصين والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وسنعمل معاً على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية الثنائية، والمساهمة في التنمية عالية الجودة لمبادرة الحزام والطريق".

ويسهم هذا الخط الجديد في دعم الطموحات الاقتصادية والسياحية لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال تسهيل حركة سفر رجال الأعمال، وتعزيز تدفقات الشحن، واستقطاب المزيد من السياح من أحد أكبر أسواق السفر الخارجي في العالم. وتعزز الخدمة الجديدة أيضاً دور أبوظبي كمركز عبور إقليمي، لاستفادتها من مواعيد الوصول المتأخرة مساءً والمغادرة بعد منتصف الليل، بما يتيح ربطاً سلساً مع وجهات متعددة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى خارجها. وسيتم تشغيل الرحلات بواقع أربع مرات أسبوعياً، وتحديداً في أيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة والسبت، باستخدام طائرات من طراز "بوينغ 787-9 دريملاينر".

ويواصل مطار زايد الدولي استقطاب كبرى شركات الطيران العالمية ضمن استراتيجيته للنمو، بما يعكس مكانة أبوظبي كأحد أكثر مراكز الطيران حيوية وتطلعاً للمستقبل في المنطقة.

