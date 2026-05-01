دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت إنفينيت آي تي سوليوشنز، إحدى الشركات الرائدة في مجال الفوترة الإلكترونية وحلول الأتمتة للمؤسسات في منطقة الخليج، عن حصولها على الموافقة المسبقة بوصفها مزوداً معتمداً للخدمات (ASP) في إطار متطلبات الفوترة الإلكترونية الإماراتية القادمة. ويُرسّخ هذا الاعتماد مكانة إنفينيت بوصفها من أوائل مزودي التقنية الجامعين بين الخبرة العالمية في الفوترة الإلكترونية والحضور الإقليمي العميق في دول الخليج، إذ تقدّم خدمات فوترة إلكترونية مبنية على معيار Peppol وصُمِّمت خصيصاً للمؤسسات الإماراتية.

تمتلك إنفينيت آي تي سوليوشنز خبرة إقليمية عميقة في سوق الفوترة الإلكترونية بالإمارات، إذ رسّخت حضورها بوصفها شريكاً موثوقاً في هذا المجال على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، مع سجل حافل في دعم متطلبات الفوترة الإلكترونية على المستوى العالمي.

"أتاح لنا حضورنا في منطقة الخليج لأكثر من ست سنوات فهماً عميقاً لا مثيل له لأساليب العمل الإقليمية، والأطر التنظيمية، والمتطلبات الفريدة للمؤسسات العاملة في دول الخليج. يُثبت اعتماد ASP هذا التزامنا بأن نكون الشريك الموثوق للفوترة الإلكترونية في الخليج."

— عمار حامد النلة، مدير إقليمي لمنطقة الخليج، إنفينيت آي تي سوليوشنز

المنصة العالمية للفوترة الإلكترونية والتميّز الإقليمي

تقوم منصة الفوترة الإلكترونية للشركة على البنية التحتية العالمية المُثبَتة لإنفينيت، التي تدعم بالفعل متطلبات الفوترة الإلكترونية في 30 دولة، من بينها نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والأطر التنظيمية في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

"يعالج منصتنا العالمية للفوترة الإلكترونية ملايين المستندات المتوافقة عبر ولايات قضائية متعددة، ونحن نجلب هذه الموثوقية على مستوى المؤسسات إلى السوق الإماراتية. ما يميزنا هو الجمع بين الانتشار العالمي والأتمتة الذكية — إذ توفر منصتنا التحقق الفوري، والتكامل السلس مع SAP وOracle وMicrosoft Dynamics، فضلاً عن الكشف عن الشذوذات بالذكاء الاصطناعي."

— باول أوغوجالك، نائب رئيس تطوير الأعمال، إنفينيت آي تي سوليوشنز

برنامج التبنّي المبكر

تطرح إنفينيت آي تي سوليوشنز برنامج التبنّي المبكر للمؤسسات الراغبة في الحصول على أولوية الإعداد والتهيئة، ودعم تطبيق مخصص، وأسعار تفضيلية.

نبذة عن إنفينيت آي تي سوليوشنز

إنفينيت آي تي سوليوشنز شركة تقنية متخصصة في الفوترة الإلكترونية للمؤسسات، وأتمتة الحسابات المدينة، وحلول التحول الرقمي. تدعم منصتها العالمية متطلبات الفوترة الإلكترونية في 30 دولة، مع حضور إقليمي راسخ في دول الخليج منذ عام 2019. تخدم إنفينيت المؤسسات في قطاعات التجزئة والتصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والإنشاءات والقطاع الحكومي. وتدعم المنصة متطلبات الفوترة الإلكترونية متعددة الدول عبر منطقة الخليج — بما فيها الإمارات والمملكة العربية السعودية — فضلاً عن الأطر التنظيمية في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

