الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت إنفستسكاي، أول منصة تداول اجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توسعها الرسمي في السوق السعودي بعد حصولها على تصريح تجربة التقنية المالية من هيئة السوق المالية. يأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية إنفستسكاي الإقليمية للنمو، بدعم من شراكة فريدة من نوعها مع العربي المالية، إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في المملكة.

جاء التوسع إلى السعودية بعد جولة تمويل أولية بقيمة 4 ملايين دولار، باستثمار من Emkan Capital وRun Ventures وS3 Ventures (بواسطة Joa Capital) ومكتب عائلة الرميزان وغيرهم من المستثمرين الإقليميين البارزين، ليصل إجمالي التمويل إلى 7.4 مليون دولار. سيتم استخدام هذا الاستثمار لتوسيع نطاق الوصول وتعزيز تجربة الاستثمار للمستثمرين الأفراد غير المخدومين بشكل كافٍ في جميع أنحاء المنطقة.

تتيح هذه الخطوة الهامة لإنفستسكاي تقديم خدمات التداول الاجتماعي المصممة خصيصاً للسوق السعودي. من خلال شراكتها مع العربي المالية، وهي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، تجمع المنصة بين التداول الاجتماعي والبنية التحتية التنظيمية القوية، مما يمنح المستثمرين السعوديين والمقيمين وصولاً سلساً إلى كل من أسواق الأسهم السعودية والأمريكية في بيئة فعالة من حيث التكلفة ومنظمة.

وقال تركي آل الشيخ، الشريك المؤسس والمدير العام لإنفستسكاي: "هذه لحظة مميزة لإنفستسكاي مع حصولنا على تصريح تجربة التقنية المالية من هيئة السوق المالية. لم تكن الرحلة سهلة، مما يجعل هذا الإنجاز أكثر قيمة. نحن فخورون بشكل خاص بالشراكة مع مؤسسة رائدة مثل العربي المالية. هذا هو النموذج الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، ونأمل أن يكون نموذجاً يُحتذى به للتعاون المستقبلي. نتقدم بجزيل الشكر لجميع الأطراف المعنية: هيئة السوق المالية، العربي المالية، مستثمرينا، وفنتك السعودية على ثقتهم ودعمهم"

وأضاف نيتيش ميتال، المؤسس والرئيس التنفيذي لإنفستسكاي: "لطالما واجه المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية محدودية الوصول إلى الأسواق العالمية، وحواجز دخول عالية، ومنصات قليلة مصممة لاحتياجاتهم. تصريح هيئة السوق المالية وشراكتنا مع العربي المالية يغيران هذه المعادلة. نحن نقدم للمستثمرين السعوديين وصولاً سلساً إلى كل من الأسواق العالمية والمحلية من خلال منصة سهلة الاستخدام ومتاحة للجميع. المملكة العربية السعودية خطوة محورية في مهمتنا لإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وقال خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي للعربي المالية: "تعكس هذه الشراكة التزامنا ومسؤوليتنا بتمكين الابتكار في مجال التقنية المالية ضمن إطار تنظيمي متكامل. من خلال الجمع بين تقنية إنفستسكاي والبنية التحتية التنظيمية ومكانة العربي المالية القوية في السوق، نحن ندعم مشاركة أوسع للمستثمرين مع الالتزام بالمعايير المطلوبة في أسواق رأس المال السعودي."

عن إنفستسكاي:

إنفستسكاي هي منصة التداول الاجتماعي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم بناؤها لجعل الاستثمار سهلاً وميسوراً واجتماعياً. توفر المنصة للمستثمرين الأفراد وصولاً سلساً إلى أسواق الأسهم السعودية والأمريكية، مع معلومات وأفكار مجتمعية فورية وأدوات مصممة لتبسيط تجربة الاستثمار. إنفستسكاي مصرحة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات التداول الاجتماعي، ومنظمة من قبل هيئة دبي للخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة.

https://investsky.com/ar/

