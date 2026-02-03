المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إنفراكورب، الرائدة في الاستثمار بقطاع تطوير البنية التحتية المستدامة، عن بدء مرحلة الحجز المسبق (Pre-Launch) لمساكن "كمبينسكي هاربر هايتس" البالغ عددها أكثر من 200 وحدة سكنية، وذلك من خلال إتاحة جولات تعريفية خاصة تستهدف المهتمين بالتعرف على المشروع قبل طرحه رسمياً في السوق.

وستتيح إنفراكورب للراغبين في الحجز المسبق الاستفادة من عروض حصرية لفترة محدودة حتى 8 فبراير 2026، تشمل خصم خاص بنسبة 5 %، إلى جانب خطة سداد مرنة تمتد حتى 10 سنوات، وذلك ضمن أسبوع الحجز المسبق، وبما يمنح المهتمين فرصة استثنائية للتخطيط المبكر. وتركز هذه المرحلة على الحجز المسبق، حيث تهدف الجولات التعريفية إلى تعريف السوق بمفهوم المشروع، ومستوى المعيشة الفندقية التي تقدمها علامة كمبينسكي العالمية، من خلال تنظيم زيارات خاصة وجولات ميدانية للراغبين في حجز وحداتهم مستقبلاً.

وتقدم مساكن "كمبينسكي هاربر هايتس" مفهومًا جديدًا للرفاهية المطلقة في قلب المنامة، حيث يضم المشروع أكثر من 200 وحدة سكنية صُممت بعناية فائقة لتجمع بين الحداثة المعمارية والخدمات الفندقية الراقية. وتتميز الشقق بإطلالات بانورامية خلابة على واجهة المنامة البحرية ومرفأ البحرين المالي، مع توفير تشطيبات داخلية بمواصفات عالمية تعكس فخامة علامة "كمبينسكي". وسيحظى مُلاك مساكن "كمبينسكي هاربر هايتس" بتجربة استثنائية تشمل الاستمتاع بـ "إنفينيتي بول" (Infinity Pool) تُعد الأعلى في مملكة البحرين، بالإضافة إلى "سكاي لاونج" (Sky Lounge) بإطلالات ساحرة، ولاونج فاخر للسيجار (Branded Cigar Lounge). كما يضم المشروع خيارات عالمية للضيافة تشمل مطعم "إل بورو" (Il BORO) الشهير، مما يمنح القاطنين نمط حياة يدمج بين خصوصية المنزل ورفاهية الفنادق الخمس نجوم.

وبهذه المناسبة، صرح السيد ماجد الخان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، قائلًا: "تمثل مرحلة الحجز المسبق لمساكن كمبينسكي هاربر هايتس خطوة تعريفية مدروسة تتيح للمهتمين فرصة التعرف على المشروع عن قرب قبل الإطلاق الرسمي". وأضاف: "نحرص في إنفراكورب على تقديم حلول مرنة وتجارب استثمارية متوازنة، تواكب تطلعات السوق وتمنح عملاءنا قيمة حقيقية منذ المراحل الأولى للمشروع. ويعتبر هذا المشروع فرصة فريدة للسكان والمستثمرين على حدًا سواء حيث تمكنه الاتفاقيات الموقعة مع كمبينسكي استثمار الوحدات المتاحة ضمن المنظومة التشغيلية للفندق لتحقيق عوائد استثنائية".

ودعت إنفراكورب المهتمين بحجز جولة تعريفية خاصة لمساكن "كمبينسكي هاربر هايتس" إلى التواصل عبر الرقم المجاني 8000 1234.

نبذة عن إنفراكورب:

تُعد إنفراكورب ش.م.ب. شركة متخصصة في الاستثمار بقطاع تطوير البنية التحتية والاستدامة، برأسمال يبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير الشركة محفظة أصول تقدر بنحو 3 مليارات دولار أمريكي تشمل أراضٍ بمساحة 250 مليون قدم مربع في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، مخصصة لتطوير مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتركز استراتيجية إنفراكورب للاستدامة على تحقيق عوائد قوية وطويلة الأمد للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، واغتنام فرص خلق القيمة في منظومة الاستثمار المستدام. وتتمحور استثمارات الشركة حول تطوير المجتمعات، والاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات الداعمة للاستدامة والطاقة المتجددة، إلى جانب الأصول الاجتماعية في مجالي التعليم والرعاية الصحية.

