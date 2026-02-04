المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، مؤخرًا عن تأسيس شركة "إنفراكورب كابيتال" لتكون الذراع الاستثمارية وإدارة الأصول التابعة للمجموعة، ومقرها مركز دبي المالي العالمي. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية إنفراكورب لتعزيز حضورها في أسواق رأس المال، وتطوير منصة استثمارية منظمة تدعم إدارة الصناديق والفرص العابرة للحدود، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وتمثل "إنفراكورب كابيتال" منصة استثمارية منظمة ومرخصة تتولى إدارة الاستثمارات والمنتجات المالية للمجموعة، بما في ذلك الصناديق الخاصة والفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والعقار والأصول المدرة للدخل. كما ستسهم الشركة في هيكلة الاستثمارات وإدارة رأس المال وتعزيز الوصول إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين، مستفيدة من البيئة التنظيمية المتقدمة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي.

وتحمل هذه الخطوة بعدًا استراتيجيًا في مسيرة إنفراكورب، حيث تعكس انتقالها نحو نموذج أعمال أكثر تكاملًا يجمع بين التطوير والاستثمار وإدارة الأصول. ومن المتوقع أن تلعب "إنفراكورب كابيتال" دورًا محوريًا في دعم خطط النمو المستقبلية وتنويع مصادر التمويل وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يدعم استدامة الأعمال ويواكب تطلعات المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبهذه المناسبة، السيد ماجد الخان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، بالقول: "يمثل تأسيس شركة إنفراكورب كابيتال محطة استراتيجية مهمة في مسيرة تطور إنفراكورب، ويعكس رؤيتنا للتحول إلى منصة استثمارية متكاملة تجمع بين التطوير وإدارة الأصول وهيكلة الاستثمارات ضمن إطار مؤسسي منظم. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتنامي متطلبات الأسواق وحرصنا على بناء ذراع استثمارية قادرة على دعم خطط النمو، وتعزيز الحوكمة واستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية وفق أفضل المعايير العالمية."

وأضاف: "يعكس مركز دبي المالي العالمي كمقر لإنفراكورب كابيتال إيماننا بأهمية العمل ضمن بيئة تنظيمية متقدمة ومعترف بها دوليًا، بما يتيح لنا توسيع نطاق أنشطتنا الاستثمارية وتطوير منتجات وصناديق متخصصة في قطاعات البنية التحتية والعقار والأصول المدرة للدخل. كما ستمكّننا هذه المنصة من تعزيز شراكاتنا مع المستثمرين الإقليميين والدوليين ودعم استراتيجية المجموعة طويلة الأمد في تحقيق نمو مستدام وقيمة مضافة حقيقية."

ويؤكد تأسيس "إنفراكورب كابيتال" التزام شركة إنفراكورب بتوسيع حضورها في أسواق الاستثمار وإدارة الأصول وترسيخ مكانتها كمجموعة متكاملة تجمع بين التطوير والاستثمار والاستدامة. كما تعكس هذه الخطوة رؤية الشركة في بناء منصات مؤسسية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز القيمة طويلة الأجل.

لمزيد من المعلومات حول شركة إنفراكورب، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.infracorp.bh. تابع آخر أخبار الشركة عبر @infracorp.bh على إنستغرام، وInfracorp Bahrain على لينكدإن.

نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية و التنمية المستدامة تأسست برأسمال قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير إنفراكورب محفظة مشاريع تطويرية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتعتمد استراتيجية إنفراكورب للاستدامة على تحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة.

للمزيد من المعلومات حول إنفراكورب، يرجى زيارة الموقع www.infracorp.bh

-انتهى-

#بياناتشركات