فونتينبلو (فرنسا)، سنغافورة، أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة ا) - أعلنت اليوم "إنسياد"، كلية إدارة الأعمال العالمية، بالتعاون مع "أكاديمية أبوظبي العالمي"، الأكاديمية الرائدة في المنطقة في مجال التعليم وتنمية رأس المال البشري في قطاعات البنوك والتمويل والخدمة العامة، عن إطلاق مبادرة تعليمية تقدم من خلالها "إنسياد" عشر منح دراسية للمواطنين الإماراتيين لتمكينهم من حضور برامجها التعليمة التنفيذية المفتوحة التي تُقام في عام 2026.

تأتي هذه المبادرة احتفالًا بمرور سبع سنوات من التميز الذي حققته أكاديمية أبوظبي العالمي في تقديم تعليم بمعايير عالمية، وتزويد الكفاءات المهنية بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق.

ويُجسد هذا التعاون، الذي أُعلن عنه خلال أسبوع أبوظبي المالي، التزام المؤسستين المشترك بإعداد كوادر قيادية مؤهلة للمستقبل، قادرة على الإسهام في دفع مسيرة التطور المالي والاقتصادي في دولة الإمارات.

وفي إطار هذا التعاون، تتولى أكاديمية أبوظبي العالمي ترشيح الكفاءات الإماراتية التي تستوفي شروط ومتطلبات القبول في إنسياد. وستشمل المنح تغطية الرسوم الدراسية لعدة برامج مختارة، مما يتيح للمشاركين اكتساب أحدث المعارف والرؤى العالمية التي تعزز قدرتهم على النجاح في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتنافسية متزايدة.

في هذه المناسبة، أشار البروفيسور مارك مورتنسن، العميد المشارك لحرم إنسياد الشرق الأوسط، إلى أن إنسياد تتمتع بحضور راسخ في أبوظبي منذ تأسيس حرمها الجامعي عام 2007، معربًا عن سعادته بتعزيز الشراكة مع أكاديمية أبوظبي العالمي لتزويد الكوادر الإماراتية بتعليم إداري عالمي المستوى. وأوضح أن هذا التعاون يعكس التزام إنسياد المستمر بدعم أجندة دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي وتطوير مهارات قياداتها الوطنية. وأضاف: "إن فتح أبواب البرامج التنفيذية أمام الكفاءات المحلية يهدف إلى تنمية مهاراتها وصقل خبراتها، بما يمكّنها من الإسهام في صياغة مستقبل المشهد المالي والتجاري في المنطقة".

من جانبه، أكد علي المهيري، المدير التنفيذي الأول لتمكين الأعمال في أكاديمية ومركز أبحاث أبوظبي العالمي، أن تطوير المواهب الإماراتية يمثل ركيزة أساسية في رسالة الأكاديمية. وأوضح أن الرؤية المشتركة تفتح آفاقًا واسعة لتقديم تجارب تعليمية بمعايير عالمية، تمكّن الكفاءات المهنية من القيادة بثقة وتعزز قدرتهم على الابتكار. وأعرب عن تقديره العميق لإنسياد على التزامها الراسخ وتعاونها المثمر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لا تعمل على تعزيز بناء الكفاءات الوطنية فحسب، بل تُحدث أيضًا أثرًا ملموسًا يدعم الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات، ويعزز مكانتها كوجهة رائدة للتميز والابتكار.

تمثل هذه الشراكة إضافة نوعية إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات في بناء وتطوير الكفاءات القيادية المحلية، وتعزيز منظومة الخدمات المالية، إلى جانب دفع عجلة النمو المستدام القائم على المعرفة

لمزيدٍ من المعلومات حول تفاصيل برنامج إنسياد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.insead.edu/executive-education

