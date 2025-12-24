ستتوفر مجموعة واسعة من طرازات ’إم جي‘ التي تجمع بين التصميم العصري والتقنيات المتطوّرة والمستويات التي لا تُضاهى من التجهيزات

ستقوم ’إم جي‘ بافتتاح صالة عرض ومركز خدمة كامل التجهيز في دمشق، مع خطط توسّع مستقبلية في هذا السوق

توافر راحة البال الكاملة للعملاء بفضل خدمات الدعم الشاملة لما بعد البيع والضمانات الرائدة بفئتها في قطاع السيارات الإقليمي

بدأت ’إم جي موتور‘ (MG Motor) فصلاً مشوّقاً جديداً من قصّة نجاحها الدولية، حيث دخلت للمرّة الأولى السوق السوري من خلال شراكة مع وكيلها الحصري مجموعة "بريتيش هيريتيج" "بي إتش جي" (BHG)، الأمر الذي يشكّل المحطّة الأحدث للعلامة التجارية بريطانية المنشأ ضمن استراتيجيتها لتوسعة شبكة الوكلاء الإقليمية الخاصّة بمبيعات التجزئة. وبهذا، يصل مجموع الأسواق التي تنشط فيها ’إم جي‘ على الصعيد الإقليمي إلى 12 سوقاً.

تتميّز ’إم جي‘ بإرثها الغني الذي لا تستطيع إلا علامات تجارية قليلة أن توازيها فيه. فمنذ تأسيسها سنة 1924، تقوم ’إم جي‘ بابتكار سيارات تحظى باهتمام وإعجاب الناس إلى حد كبير، وبعد مرور أكثر من 100 سنة، تتألّق العلامة التجارية الآن كأيقونة دولية تم بث الحياة فيها من جديد وإعادة تصوُّرها لتمضي قُدُماً نحو مستقبل أكثر جرأة، وهي تجمع بين التصميم البريطاني الكلاسيكي والتقنيات الحديثة المتطوّرة والمستويات المبهرة من التجهيزات، وكل هذا متاح بأسعار تنافسية جداً. وعليه، فإنه ليس من المفاجئ أبداً أن تكون العلامة التجارية حالياً واحدة من الأفضل مبيعاً بقطاع السيارات في الشرق الأوسط، حيث تكسر باستمرار أرقام مبيعاتها القياسية، بينما تحتلّ موقعاً بارزاً ضمن لوائح أفضل 5 شركات سيارات من ناحية المبيعات في مجلس التعاون الخليجي.

تم إنشاء مجموعة "بي إتش جي" كمشروع استراتيجي مشترَك بين ثلاث من أبرز مجموعات السيارات في سوريا هي ’غريواتي‘، ’الطاس‘ و’ألتون‘، وبالتالي فإنها تتمتّع بعقود من الخبرات المجمَّعة في مجالات عدّة تشمل توزيع السيارات، عمليات البيع بالتجزئة، تطوير الأسواق، والتميّز في خدمات ما بعد البيع. ولقد تم تأسيس الشركة لتمثيل ’إم جي موتور‘ بأفضل شكل في سوريا، حيث ستقوم المجموعة بإطلاق العلامة التجارية بالتوافق مع ما تتمتّع به من إرث بريطاني عريق ومعايير دولية راقية ورؤية طويلة الأمد، بينما تعمل على تطوير عمليات متكاملة متمحورة حول العملاء وتتميّز بالاستدامة والتوافق التام مع المعايير المعتمَدة، وتشمل المبيعات وخدمات ما بعد البيع وإدارة العلامة التجارية وتطوير الشبكة.

حول هذا الموضوع، قال توم لي، المدير التنفيذي لدى ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘: "نتطلّع من خلال دخولنا السوق السوري إلى جعل مجموعتنا من السيارات عالية الشعبية متاحة لأكبر عدد مُمكِن من العملاء. فهذه الشراكة ستعيد صياغة المشهد العام لقطاع السيارات في سوريا، وتوفر خيارات غنية جداً لعملاء السيارات الجديدة عبر الجمع بين سمعة ’إم جي‘ المبهرة كواحدة من العلامات التجارية المفضَّلة للسيارات في المنطقة، والخبرات التي لا تُضاهى التي تتميّز بها مجموعة "بي إتش جي."

بناءً عليه، سيتمكّن الآن العملاء في سوريا من الوصول إلى المجموعة الرائعة وعالية القيمة من سيارات ’إم جي‘ العصرية والمجهَّزة بشكل مبهر والمتطوّرة تقنياً. وعند إطلاقها، ستشمل العائلة سيارة MG 3 الهاتشباك المدمَجة المصمَّمة لمنح المتعة في القيادة اليومية، وسيارة MG 5 المثالية للاستخدام اليومي في المدينة، وسيارة السيدان MG 7 الانسيابية والعصرية والرياضية.

كما تشتهر ’إم جي‘ بشكل خاص بمجموعة مركباتها الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) التي تحظى بشعبية واسعة. وسيكون بمقدور العملاء في سوريا الاختيار من بين مركبة الـSUV المدمَجة العصرية طراز MG ZS، والـSUV متوسّطة الحجم والغنية بالتجهيزات طراز MG HS، والـSUV ذات السبعة مقاعد والرائدة لدى العلامة التجارية طراز MG RX9. وتتميّز جميع هذه المركبات بكونها مدعومة بضمان المصنِّع الأفضل من نوعه في المنطقة والذي يمتدّ لست سنوات أو مسافة 200,000 كلم، مما يمنح راحة البال الكاملة.

حول ’إم جي‘ (MG)

’إم جي‘ (MG) علامة تجارية بريطانية ضمن قطاع السيارات تم تأسيسها في العام 1924 وهي معروفة بطرازاتها التاريخية، وفازت بالعديد من الجوائز وحقّقت الكثير من الإنجازات على مدى الـ101 سنة الماضية. ولقد تم إنشاء الشركة من قِبَل ويليام موريس وسيسيل كيمبرز ولديها أحد أقدم نوادي السيارات ضمن قطاع السيارات. تشتهر العلامة التجارية بشكل أساسي من خلال سياراتها الرياضية المكشوفة من مقعدين، ولقد أنتجت أيضاً سيارات صالون وكوبيه. ومنذ استحواذها على ’إم جي‘، فتحت ’سايك موتور‘ (SAIC MOTOR)، الشركة المدرَجة ضمن لائحة أول 500 شركة دولية (Global Top 500)، فصلاً جديداً لهذه العلامة التجارية البريطانية الأيقونية. وتحظى ’إم جي‘ بموقع متقدّم في مجال طرح تقنيات مبتكَرة ومركبات طاقة جديدة لصالح عملاء السيارات.

-انتهى-

#بياناتشركات