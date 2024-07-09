انسجاماً مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، تسعى إمداد، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، على الدوام لتعزيز مفاهيم الاستدامة المجتمعية، وتفعيل التزامها الثابت في القطاع الذي تعمل فيه. ويتمثل هذا التناغم في جهودها وابتكاراتها المستمرة التي تحقق من خلالها مجموعة من الأهداف الرئيسية على صعيد التنمية المستدامة.

على صعيد العمل المناخي، يتجسّد النهج الاستباقي لشركة إمداد في مبادراتها المرتبطة بإدارة الطاقة والطاقة المتجدّدة، ما يسهم بشكلٍ فاعلٍ في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة. كما تدعم الشركة الإدارة المستدامة لموارد المياه من خلال أنظمة الري الذكية ومبادرات إعادة تدوير المياه الرمادية، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الحيوية، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز موثوقية الطاقة وكفاءتها.

وقد شهدت "إمداد" خلال مسيرتها تطوراً مهماً في معايير وأنظمة الاستدامة المعتمدة لديها، واليوم، يتطلع العملاء لمبادرات استدامةٍ أوسع نطاقًا تسهم في رفع كفاءة الطاقة، والحد من البصمة الكربونية، والمحافظة على المياه، وكذلك الحصول على شهاداتٍ اعتمادٍ دولية؛ مثل: آيزو 14001 لأنظمة الإدارة البيئية. ومن هذا المنطلق، بات الحصول على شهادة LEED الخاصة بالريادة في قطاع الطاقة والتصميم البيئي للمباني الخضراء يكتسب أهمية متزايدة باعتبارها تعكس مدى التزام المنشآت بالبناء المستدام وممارسات التشغيل عالي الكفاءة. وقد واكبت "إمداد" هذه المعايير المتقدمة، ونجحت بالفعل في الحصول على شهادة آيزو 14001 والحفاظ عليها، من خلال تطوير سياسات بيئية شاملة، والحرص على أن تستحق كافة المنشآت التي تديرها هذه الشهادة الدولية المهمة.

ويلعب الابتكار التكنولوجي دوراً محورياً في استراتيجية الاستدامة لشركة "إمداد"، حيث تعمل على توظيف أنظمة إدارة المباني المتقدّمة لتحسين تشغيل أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والإضاءة وغيرها من الأنظمة، ما يعزّز الكفاءة التشغيلية، ويرفع مستوى الرفاهية، كما تعتمد الشركة أنظمةً خاصةً لترشيد استخدام المياه وتقليل الاعتماد على المياه العذبة، بالإضافة إلى التقنيات المبتكرة التي تحسّن استخدام المواد المستدامة، والتي تساعد جميعها على تقليل الأثر البيئي السلبي.

من جانبٍ آخر، توفر أدوات المراقبة الفورية باستمرار بيانات استخدام الطاقة، ما يتيح اتخاذ إجراءات التصحيح بشكلٍ سريعٍ لمنع الهدر، حيث تؤدي هذه التقنيات إلى توفير كبير في موارد الطاقة، وتقليل البصمة الكربونية، وتحسين الأداء البيئي لتساهم بشكلٍ فاعلٍ في الاستدامة الشاملة للمنشآت التي تديرها "إمداد".

ومن بين أهم التحديات التي قد تعيق تفعيل وتنفيذ الممارسات المستدامة، يعد دمج التقنيات الجديدة في الأنظمة الحالية أمراً معقداً ومزعجاً إلى حدٍ كبير. ولتجاوز هذه العقبة، تتبع "إمداد" نهج التدرج الذي يضمن تقليل احتمال حدوث أعطال إلى الحد الأدنى، كما أنها تستثمر في التدريب المستمر لكوادرها لضمان مواكبتهم للتقنيات الجديدة، وتمكينهم من استخدامها بأعلى مستويات الكفاءة. ولأن الامتثال التنظيمي ومواكبة المعايير المتقدمة يتطلبان الاطلاع المستمر على مستجدات القطاع، لدى "إمداد" فريقٌ مختصٌ بمراقبة التغييرات في الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، وضمان الالتزام بها ضمن الإطار الزمني المناسب، كما أنها تشارك بصورةٍ منتظمةٍ في المنتديات الصناعية، وتتعاون عن كثبٍ مع الهيئات التنظيمية للبقاء على اطلاعٍ على كافة المستجدات في القطاع.

وفي بعض الأحيان، قد تواجه فرق العمل وأصحاب المصلحة تحدياتٍ في التحول نحو مفاهيم الاستدامة تتعدى قضايا التعلُّم والتوعية، خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الموارد، وضغوط التشغيل. لذلك، تحرص "إمداد" على تعزيز الوعي البيئي لدى كافة الأطراف المعنية من خلال برامج التعلُّم والمشاركة الشاملة التي تحقق التوازن المطلوب بين مبادرات الاستدامة ومتطلبات التشغيل اليومية.

مستقبلاً، ستواصل "إمداد" التزامها بتعزيز مبادرات الاستدامة وتوسيع محفظتها من المنشآت الصديقة للبيئة. كما تخطّط الشركة لتركيب المزيد من الألواح الشمسية في كافة المنشآت التي تديرها، واعتماد أنظمة ري أكثر تطوراً لمزيدٍ من ترشيد استهلاك المياه، ومواصلة تطوير مرافقها الخاصة بتحويل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير إلى طاقة، كما تعتزم الشركة زيادة عدد المنشآت الحاصلة على شهادة LEED، والسعي للحصول على شهادات خضراء دولية أخرى لتعزيز الاستدامة في محفظتها.

ومن خلال برامجها التدريبية المستمرة، تواصل "إمداد" ترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى فريق عملها، وتفعيل المزيد من المبادرات التي تفعيل مشاركتها المجتمعية، ومساهمتها في الارتقاء بثقافة حماية البيئة. ومن خلال الاستراتيجيات الاستباقية والحلول المبتكرة، ستستمر "إمداد" في إرساء معايير جديدة بقطاع إدارة المرافق، والمساهمة بشكلٍ فاعلٍ في تحقيق أهداف الاستدامة داخل الدولة وعلى مستوى العالم.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا