دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، التزامها الراسخ بدعم أجندة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، من خلال تبني حلول تبريد المناطق عالية الكفاءة، وذلك في وقت تشهد فيه الدولة زخماً متواصلاً في الجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى تعزيز الاستدامة والعمل المناخي، تزامناً مع انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026.

وأشارت "إمباور" إلى الدور المحوري الذي تلعبه أنظمة تبريد المناطق في دعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، وتسريع الجهود الوطنية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بالاستدامة والحفاظ على البيئة، انطلاقاً من دورها المحوري في المساهمة في الحد من آثار التغير المناخي، وذلك عبر إطلاق وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الطموحة، من بينها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، الهادفتين إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وترسيخ نموذج تنموي مستدام. وقد أسهم هذا التوجه الاستراتيجي في تحقيق ريادة دولية لدولة الإمارات في صناعة تبريد المناطق، التي جاءت ثمرة استثمارات طويلة الأمد في بنى تحتية متطورة ومرافق تُدار وفق أعلى المعايير العالمية."

وأضاف سعادته: "تُعد الاستدامة إحدى الركائز الأساسية في أعمال "إمباور" وجوهر استراتيجيتها المؤسسية، حيث نضطلع بدور محوري في دعم مستقبل دبي المستدام من خلال أنظمة تبريد المناطق التي تُعد من أكثر الحلول كفاءة، إذ تسهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملموس، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه والطاقة مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. كما نواصل دعم المدن الذكية والمباني الخضراء في دبي والمناطق الحضرية الكبرى عبر الاستثمار في أحدث التقنيات والابتكار لتعزيز كفاءة التبريد والاستدامة طويلة الأمد."

وأكد سعادته بأن الارتفاع المتزايد في الطلب على خدمات "إمباور"، في ظل النمو المتسارع للسوق العقاري وتزايد المشاريع التطويرية الجديدة، يعكس الثقة المتنامية بحلول المؤسسة الصديقة للبيئة وانتشارها على نطاق أوسع.

ويُذكر أن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، والذي تنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، يُعقد تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل"، في الفترة من 11 إلى 15 يناير 2026. ويجمع الحدث قادة ومستثمرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتسريع جهود تطوير حلول عملية تسهم في تعزيز الترابط بين مختلف النظم والقطاعات العالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات