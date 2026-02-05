الشركة تستعرض استراتيجيتها للنمو خلال الحدث الذي أقيم في أبوظبي، وجمع أكثر من 250 شريكاً وممثلاً إعلامياً من المنطقة

الحدث سلط الضوء على ابتكارات منزلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأجهزة المنزلية الذكية، وأجهزة التلفزيون المتميزة المزودة بنظام webOS المتطور لتخصيص تجربة المستخدم، وحلول المنزل الذكي المتكاملة

إل جي شاركت التقدم المحرز في رؤيتها "بيت بلا تعب"، مسلطة الضوء على أنظمة المنزل الذكي المصممة للتكيف مع أنماط حياة المستخدمين وتخفيف الأعباء المنزلية اليومية

الشركة استعرضت خططها لتوسيع تشكيلات منتجاتها المخصصة للمنطقة، مع تعزيز المبيعات وبرامج الخدمات المحلية في إطار مبادرة "وعدنا"

أبو ظبي، أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (LG)، الرائدة في مجال حلول المنازل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن توجهها لتسريع النمو في الأسواق الناشئة، وذلك خلال معرض إنوفيست الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يركز على أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا إلى جانب تركيزه الرئيسي على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد أُقيم الحدث في أبوظبي، وشكّل منصة لاستعراض توجهات الشركة الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية للسوق أمام شركائها الإقليميين.

وشهد المعرض حضور أكثر من 250 شريكاً من قطاعي الأعمال والمستهلكين، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما شكّل الحدث منصةً لتأكيد التزام إل جي بمشاركة رؤيتها الاستراتيجية مع قادة القطاع والمبدعين، وتجديد التزامها بريادة سوق المنتجات الفاخرة من خلال توفير أحدث التقنيات والمنتجات المبتكرة.

وخلال الحدث، استعرضت إل جي مجموعة من الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتحسين جودة الحياة اليومية، بما في ذلك غسالات إل جي التي تقوم بتحسين دورات الغسيل استناداً إلى وزن الحمولة ونوع الأقمشة ودرجة الاتساخ، والثلاجات التي تعدّل إعدادات الحرارة وفق أنماط الاستخدام، ومكيفات الهواء التي تستجيب تلقائياً لظروف الغرفة في الوقت الفعلي. كما عرضت الشركة تشكيلتها من التلفزيونات الفاخرة، بما في ذلك تلفزيون Wallpaper OLED فائق النحافة والمزوّد بتقنية True Wireless. وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفّر أجهزة التلفزيون من إل جي جودة محسنة للصوت والصورة، إلى جانب محتوى مخصّص عبر منصة webOS التي تواصل الشركة تطويرها.

وتعكس هذه التطورات رؤية إل جي في إنشاء منظومة منزلية ذكية متكاملة تتكيف مع أسلوب حياة المستخدمين، سعياً منها لتحقيق شعار "Zero Labor Home" (بيت بلا تعب)، حيث يتحرر العملاء من الأعباء المنزلية ليتمكنوا من قضاء المزيد من الوقت في إنجاز الأمور الأهم.

كما أعلنت إل جي نيتها توسيع مجموعة منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تقديم عروض إضافية للفئتين المتوسطة والاقتصادية (أو المبتدئة)، بهدف الوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين. وفي إطار التزامها بتلبية الاحتياجات الفريدة للمستهلكين في المنطقة، ستطرح الشركة منتجات جديدة تناسب التفضيلات المحلية، مثل الثلاجات ذات المجمد العلوي، والمجمدات الأفقية (الصندوقية)، والغسالات ذات الحوضين. كما تعمل إل جي على توسيع تشكيلتها من الأجهزة المدمجة للمطابخ، لدعم احتياجات السكن وأنماط الحياة المتنوعة في المنطقة.

واستجابةً لتزايد حدة المنافسة، أكدت إل جي تركيزها على تعزيز قدرات المبيعات والخدمات بالاستناد إلى رؤى دقيقة خاصة بكل سوق. كما جددت الشركة التزامها بتحسين مستوى الخدمات المحلية من خلال مبادرة "وعدنا"(Our Promise)، التي تشمل برامج خدمة مخصصة لتلبية احتياجات وتوقعات كل سوق على حدة.

وقال فيل جونغ، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا:"أتاح لنا معرض إنوفيست الشرق الأوسط وأفريقيا فرصة ثمينة لاستعراض نهجنا في الابتكار والنمو عبر هذه المنطقة المهمة. ومن خلال دمج التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع فهم أعمق للاحتياجات المحلية، نسعى لتقديم حلول عملية ومفيدة وقيّمة للمستهلكين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا."

ومن خلال مواصلة الاستثمار في تطوير المنتجات، والشراكات المحلية، والبنية التحتية للخدمات، تعتزم إل جي تعزيز حضورها في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا، مع ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية مميزة وموثوقة في قطاع المنتجات الفاخرة.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 62 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارةwww.LGnewsroom.com.

-انتهى-

#بياناتشركات