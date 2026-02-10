إل جي إلكترونيكس استضافت معرض إنوفيست الشرق الأوسط وأفريقيا 2026 في أبوظبي، حيث تستعرض حلولها المخصصة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات العناية بالملابس، والمطبخ، وأجهزة المطبخ المدمجة، وحلول التنظيف.

جناح حلول العناية بالملابس سلّط الضوء على ابتكارات الغسيل المنزلي المدعومة بتقنية AI Core-Tech، بالإضافة إلى حلول جديدة تدعم توسع إل جي في قطاع الغسيل التجاري.

جناح حلول المطبخ قدّم عروضاً متكاملة للمطبخ، بما في ذلك أحدث الثلاجات وغسالات الأطباق وفرن ميكروويف جديد.

جناح أجهزة المطبخ المدمجة عزز قدرة إل جي التنافسية في قطاع المطابخ الفاخرة عبر توفير مجموعة شاملة من نماذج الثلاجات والأفران الجديدة.

عرضت إل جي إلكترونيكس (إل جي) مجموعة شاملة من حلولها المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال مشاركتها في معرض إنوفيست الشرق الأوسط وأفريقيا 2026 الذي أقيم في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير. أُقيم المعرض تحت شعار "المضي قدماً نحو الابتكار"، وسلّط الضوء على أحدث حلول إل جي في مجالات العناية بالملابس، والمطبخ، وأجهزة المطبخ المدمجة، وحلول التنظيف الشاملة مع التركيز على التصميم الذي يتمحور حول تلبية تفضيلات المستخدم ومواكبة المتطلبات الإقليمية.

يعود معرض إنوفيست بعد انقطاع دام سبع سنوات، ويعتبر الحدث الإقليمي الأبرز الذي يجمع إلى جي مع شركائها الرئيسيين ووسائل الإعلام؛ وقد تم تصميمه ليكون بمثابة "احتفال" بالابتكار والتعاون وفلسفة الحياة الجيدة، ويعكس التزام إل جي الراسخ تجاه المنطقة، وحضورها المتنامي في جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

AI Core-Tech تعزز حلول الجيل التالي للعناية بالملابس

تعمل إل جي على تعزيز حلولها للغسيل المنزلي المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال أجهزتها الحديثة التي تجمع بين السعات الكبيرة، والتصميم المتميز، وتقنية AI Core-Tech. وتوفر النماذج الأحدث تجربة غسيل وتجفيف أكثر ذكاءً وكفاءة باستخدام تقنيات فريدة مثل AI Wash وAI Dry.

يأتي في مقدمة هذه الأجهزة غسالة LG SIGNATURE WashCombo™ مقاس 29 بوصة الحائزة على جوائز، وهي عبارة عن غسالة ومجفف ضمن هيكل موحد يحقق للمستخدمين السعة الأكبر على مستوى العالم. كما تستعرض إل جي مجموعتها LG WashTower™ الموسعة التي تقدم طرازاً جديداً مقاس 25 بوصة بالإضافة إلى الطرازات الحالية مقاس 24 بوصة و27 بوصة لدعم مجموعة واسعة من بيئات التركيب. وتجمع منتجات LG WashTower بين الغسالة والمجفف في تصميم موحد يدعم سهولة الاستخدام وكفاءة المساحة.

تعتبر غسالة WashCombo™ الجديدة مقاس 27 بوصة، والتي تم إطلاقها لأول مرة في إنوفيست، مثالية للأسر الكبيرة بفضل سعتها الكبيرة التي تبلغ 25 كجم وسعة مجففها التي تبلغ 21 كجم. تم تزويد هذا الطراز بتقنية DUAL Inverter HeatPump™ من إل جي، وقد تم تصميمه لدعم أداء مستقر وفعال لعملية التجفيف وتعزيز كفاءة الطاقة. وتتضمن مجموعة حلول الغسيل من إل جي كذلك غسالة جديدة ذات حمولة أمامية بتصميم أنيق ومسطح وشاشة LCD مدمجة ومحرك AI Direct Drive™ (AI DD™) المتطور، والذي يعزز كفاءة الغسيل بناءً على وزن الحمولة وخصائص الأقمشة.

واستناداً إلى خبرتها العريقة في مجال الغسيل المنزلي، تقدم إل جي حلولاً لقطاع الغسيل التجاري بما في ذلك الحلول القائمة على التطبيقات وواجهة برمجة التطبيقات، والتي توفر لشركائها أدوات فعالة للمراقبة والإدارة عن بعد.

حلول مطبخ ذات مزايا ذكية وتصميم مدمج

ضمن جناح Fit & Max، تعرض إل جي مجموعة من أجهزة المطبخ الجديدة التي تعطي الأولوية لجماليات الدمج ضمن بيئة المطابخ والوظائف الذكية التي تركز على المستخدم. ففي فئة الثلاجات، تتميز ثلاجة LG ذات الباب الفرنسي بتقنية InstaView بمفصلة منعدمة الخلوص (Zero Clearance) تناسب مختلف أنواع المطابخ، إلى جانب ميزة AI Fresh التي توفر تبريداً مثالياً بناءً على أنماط الاستخدام. كما يتضمن طراز الفريزر السفلي الجديد مفصلة منعدمة الخلوص (Zero Clearance)، مما يمنح الثلاجة مظهراً عصرياً وسلساً يعزز أناقة البيئة المحيطة بها. وتعرض إل جي في إنوفيست الشرق الأوسط وأفريقيا 2026 خيارات متنوعة من الثلاجات التي تناسب مختلف أنماط الحياة، مما يعزز مكانة الشركة كعلامة تجارية رائدة للثلاجات 1في المنطقة.

ومن أبرز أجهزة الطبخ التي تعرضها إل جي خلال الحدث فرن الميكروويف الرائد SolarDOM™ All-in-One، والذي أعيد تصميمه للمرة الأولى بشكل كامل منذ أكثر من عشر سنوات. ويعتمد الطراز الجديد على تصميم دقيق شبه مدمج مع استبدال الأزرار التقليدية بواجهة LCD مقاس 2.4 بوصة، ويوفر ما يصل إلى 60 قائمة طهي تلقائية، إلى جانب الوظائف المضافة له حديثاً مثل القلي بالهواء. كما يتيح اتصال الفرن بالواي فاي إمكانية المراقبة والتحكم عن بعد من خلال استخدام تطبيق LG ThinQ.

وتم تزويد النماذج الحديثة من غسالات الأطباق بتقنية QuadWash® Pro، وهي تقنية متقدمة تعمل على إنشاء فقاعات هواء صغيرة الحجم لتعزيز أداء التنظيف وتقصير عدد دورات الغسيل، وتحقق بذلك مستوى عالٍ من النظافة واللمعان خلال فترة قصيرة. كما تعمل تقنية AI SenseClean بشكل تلقائي على ضبط أوقات ودورات الغسيل بناءً على مستوى التلوث لضمان توفير أفضل النتائج. ومع كل هذه التحديثات، تغطي ميزة الغسيل والتجفيف خلال ساعة واحدة جميع الطرازات متيحةً للمستخدمين دورة غسيل وتجفيف كاملة في غضون أقل من 39 دقيقة.



مجموعة محسنة من أجهزة المطبخ المدمجة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

تم تصميم مجموعة أجهزة المطبخ المدمجة الجديدة بهدف تلبية تفضيلات العملاء المحليين في المنطقة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة في قطاع المطابخ الفاخرة، وتوفير حلول ذات سعة كبيرة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم البسيط. فعلى سبيل المثال، تم توسيع ثلاجة Wide Combi المدمجة لتصل إلى عرض 690 ملم (مقارنةً ب 540 ملم)، مما زاد سعتها الداخلية إلى 385 لتراً (مقارنةً ب 233 لتراً). كما يقوم الفرن المدمج Inverter ProBake™ بتسخين الطعام بصورة أسرع وأكثر توازناً من الفرن التقليدي، وذلك باستخدام مروحة ثنائية الاتجاه تعمل بمحرك BLDC لضمان توزيع الحرارة بصورة متسقة وفعالة.

تنظيف شامل لحياة أكثر ذكاءً

تعرض إل جي خلال المعرض أيضاً مجموعة من حلول التنظيف الشامل التي تتضمن مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك مكنسة LG Wet & Dry المزودة بنظام أوتوماتيكي لإمدادها بالمياه، بالإضافة إلى مكنسة كهربائية روبوتية جديدة مزودة بخاصية المسح بالبخار بدرجة حرارة 100 درجة مئوية ومحطة شحن مخفية على شكل طاولة بمساحة مناسبة.

وقال فيل جونغ، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:" تلتزم إل جي بتقديم حلول محسنة محلياً تركز على المستخدم وتجعل الحياة اليومية أكثر ملاءمةً للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. ونهدف من خلال ابتكاراتنا المستمرة وشراكاتنا الهادفة إلى خلق قيمة دائمة وتحقيق نمو مشترك في هذه المنطقة الحيوية".

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأجهزة المنزلية

تُعد شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية (HS) رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية وحلول المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات الأساسية الرائدة في الصناعة، تلتزم شركة HS بتحسين جودة حياة المستهلكين وتعزيز الاستدامة. تعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة للأجهزة المنزلية والمطبخ، وقد قامت مؤخرًا بدمج قسم روبوتات إل جي ضمن حلولها لتوفير تقنيات الروبوت المتقدمة في منتجاتها المنزلية. معًا، توفر هذه المنتجات راحة محسّنة، وأداءً استثنائيًا، وتشغيلًا فعالًا، وحلولًا مستدامة لأنماط الحياة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة: www.LGnewsroom.com.

