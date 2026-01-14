دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إليفجن، المتخصصة في الإعلانات الرقمية الخارجية (DOOH) في دولة الإمارات، عن توسيع شبكة حضورها في دبي عبر إطلاق خمس مناطق تغطية سكنية جديدة تشمل جميرا، بلوواترز، ميدان، ديسكفري غاردنز، والفُرجان، ويأتي هذا التوسع ليعزز حضور الشركة في المجتمعات التي تشهد حركة سكان نشطة وتنوعاً في الزوار، بما يتيح للعلامات التجارية الوصول المباشر إلى فئات واسعة من سكان دبي وزوارها داخل الأحياء الحيوية.

وبإضافة هذه التجمعات السكنية الجديدة، تتسع تغطية إليفجن لتشمل مجموعة أكبر من المناطق الحيوية في دبي، إلى جانب شبكتها الحالية في سيتي ووك، مرسى دبي، وسط المدينة، الخليج التجاري، نخلة جميرا، مركز دبي المالي العالمي، ون سنترال، وحي دبي للتصميم d3، وتمنح هذه الشبكات المتكاملة المعلنين إمكانية الوصول إلى جمهور يتميز بالاهتمام وبالتفاعل وبالوعي الثقافي.

ودخلت مناطق التغطية الجديدة حيّز التشغيل هذا الشهر، موزعة على مداخل المباني السكنية والمصاعد، ضمن منظومة من الشاشات الرقمية عالية الوضوح المصمّمة لعرض محتوى إعلاني متجدّد يتماشى مع طبيعة كل موقع، وتعتمد هذه الشاشات على أنظمة لقياس المشاهدات وتحليلها بصورة فورية، إضافة إلى تقنيات معايرة متقدمة تضمن ثبات جودة العرض، فضلاً عن خاصية الشراء الآلي للمساحات الإعلانية، ما يمكّن المعلنين من إدارة حملاتهم رقمياً، وضبطها وفقاً لنتائج الأداء والفترات الزمنية المستهدفة.

وفي هذا الإطار قال نايل سلام، الرئيس التنفيذي لشركة إليفجن: "رؤيتنا واضحة منذ البداية؛ تتمحور حول بناء شبكة إعلانات رقمية خارجية ترتكز على فهم دقيق للمكان واحتياجات الجمهور، وأكثر ارتباطاً بالثقافة المحلية، وأكثر تقدماً من الناحية التقنية. "

وأضاف: "ويعزّز هذا التوسّع الجديد حضورنا في دبي، ويتيح لعملائنا الظهور في مواقع مؤثرة داخل مجتمعات تتميز بالحركة والنشاط؛ أمّا بالنسبة للعلامات التجارية، فإن ذلك يعني محتوى أكثر ملاءمة، وبيئات عرض أكثر ثراءً، ودقة أعلى في اختيار الوقت والمكان المناسبَين للتواصل مع المجتمعات التي تشكّل جوهر الاقتصاد الحيوي لنمط الحياة في دبي."

توسيع البنية التحتية الأكثر استراتيجية للإعلانات الرقمية الخارجية في دبي

يقدّم التوسّع الجديد قيمة إضافية للعلامات التجارية من حيث الخصائص التي تميز هذه المناطق من ناحية تنوّع الجمهور، وتعدد أنماط الحركة، وطبيعة البيئة المحيطة بكل موقع عرض:

مجمعات شبكة جميرا: مدينة جميرا ليفينغ، مساكن نيكي بيتش، ومساكن كانال فرونت

بيئة سكنية راقية مطلّة على الواجهة المائية، تضم فئة من السكان الباحثين عن أسلوب حياة فاخر.

مناسبة لقطاعات: الترفيه الراقي، الضيافة، اللياقة البدنية والرفاهية، متاجر البوتيك، السيارات، العلامات الراقية التي تستهدف العائلات.

شبكة بلوواترز – الأبراج السكنية

إحدى أبرز الوجهات الساحلية في دبي وأكثرها استقطاباً للزوار، وتستهدف فئة ذات دخل مرتفع واهتمام قوي بالتسوق والضيافة والتجميل والترفيه.

مناسبة لقطاعات: البيع بالتجزئة الفاخرة، المطاعم، السياحة، التكنولوجيا، التجميل، والترفيه.

شبكة ميدان – ديستريكت ون

منطقة مركزية نابضة بالحياة، تشتهر بالأنشطة الرياضية والعافية والعيش الأسري النشط.

مناسبة لقطاعات: السيارات، الخدمات المالية، الصحة، التعليم، المنازل الذكية، اللياقة، وتجارة التجزئة الراقية.

شبكة ديسكفري غاردنز والفُرجان: مجمّعات: ديسكفري غاردنز، مساكن، ونادين

منطقة عالية الكثافة السكنية وتُعد من أبرز تجمعات العائلات في دبي، مع حركة يومية قوية في قطاعات التسوق والخدمات.

مناسبة لقطاعات: الهايبرماركت والسوبرماركت، الاتصالات، المطاعم السريعة، الرعاية الصحية، اللياقة، البنوك، التعليم، ومتاجر المجتمع.

وبإمكان المعلنين عبر هذه المناطق الأربعة الاستفادة من منظومة إليفجن الإعلامية المتكاملة ، والتي تضم محتوى قصيراً يغطي الأخبار والسفر والموضة والثقافة، إضافة إلى مواد مخصّصة تتناسب مع طبيعة الموقع، ويهدف هذا المحتوى إلى إضفاء قيمة على اللحظات اليومية داخل المصاعد ومداخل المباني، وتعزيز قدرة الرسائل الإعلانية على البقاء في ذهن الجمهور.

تقنيات متقدمة لفهم وقياس سلوك الجهور

وتعتمد هذه الشبكات على منظومة قياس متطورة مدعومة بتقنيات "كاتش" Catch، والتي تمكّن من:

قياس عدد المشاهدات لحظياً

تحليل مدى الوصول وفئات الجمهور

قياس الحركة حسب الوقت ومستوى التواجد في الموقع

تقنيات دقيقة لمنع ازدواجية احتساب المشاهدات

وتضمن هذه الأدوات قياساً دقيقاً وشفافاً لكل حملة إعلانية، بما يعزز قدرتها على التحسين المستمر سواء من خلال الشراء المباشر أو الشراء الآلي للمساحات الإعلانية.

وجهة مثالية للعلامات التجارية الباحثة عن بيئات مؤثرة وعالية القيمة

ومن خلال توسّعها في هذه المجتمعات الأربع، صار بإمكان إليفجن أن تقدم للمعلنين ما يلي:

الوصول إلى 48,095 مقيماً فريداً شهرياً ضمن المناطق الجديدة

إمكانات استهداف جغرافي أكثر دقة على مستوى كل منطقة

بيئات عرض تتسم بارتفاع قوة الشراء ووضوح نوايا الاستهلاك

مرونة في استهداف شرائح متنوعة مثل: العائلات، والسكان النشطين، وذوي الدخل المرتفع

شبكة اتصالية متجذرة داخل المجتمعات السكنية، ما يعزّز فعالية التواصل عبر الإعلانات الرقمية الخارجية

ويعكس هذا التوسّع استمرار استثمارات إليفجن في بناء شبكة تركّز على ملاءمة الرسالة لجمهورها وبيئتها، لضمان ظهور الإعلانات في اللحظات الأكثر قابلية للتفاعل من سكان كل منطقة.

نبذة عن "إيليفيجن":

تُعدّ إليفجن من أبرز الشركات العاملة في مجال الإعلانات الخارجية في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حيث تدير شبكة واسعة تربط بين المجتمعات السكنية الراقية والمعالم التجارية المتميّزة، عبر منظومة تواصل تجمع بين المحتوى المنتقى بعناية والإعلانات دقيقة التوجّه.

وتصل شبكتها إلى أكثر من مليون مشاهد يومياً ضمن مناطق تمتاز بقيمتها العالية وبتنوع جمهورها، وهو ما يتيح للعلامات التجارية فرصة الظهور بشكل يومي داخل بيئات تتميز بالحركة المستمرة والثقافة المحلية وروح العيش المشترك.

وبفضل شراكاتها الممتدة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تسهم إليفجن في ترسيخ دور الإعلانات الرقمية الخارجية داخل النسيج الحضري، من خلال دعم البرامج الثقافية، وإبراز هوية الأحياء، وتعزيز التواصل مع المجتمعات العقارية، كما توفر الشركة حلولاً إعلامية قائمة على البيانات، تُقدَّم في مواقع تتسم بارتفاع مستوى الثقة وطول مدة التفاعل، الأمر الذي يجعلها أحد اللاعبين الرئيسيين في تطوير مشهد الإعلام الحضري المعاصر في كلا السوقين.

-انتهى-

#بياناتشركات