أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إكس بينغ الإمارات، الممثّلة من قبل علي وأولاده، عن الافتتاح الرسمي لصالة عرضها الجديدة والرئيسية في أبوظبي، في خطوة تشكّل محطة بارزة في مسيرة توسّع العلامة وتتزامن مع مرور عام على انطلاقها في الدولة. تقع الصالة في برج السلام، ما يعزز حضور العلامة في سوق يشهد نمواً متسارعاً في تبنّي المركبات الكهربائية ورؤية واضحة نحو تنقّل ذكي ومستدام قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتقدّم صالة العرض الجديدة تجربة تجزئة راقية تعتمد على التكنولوجيا، تشمل شاشات رقمية ومناطق تفاعلية للاكتشاف وجدارًا يعكس تناغم المواد والألوان والتفاصيل. وقد صُمّمت الصالة لتعكس هوية إكس بينغ العصرية والبسيطة، موفّرة بيئة سلسة للزوّار لاكتشاف مركبات إكس بينغ الكهربائية الذكية. ومع تركيز هذا الموقع على المبيعات وتجربة العملاء، تستعد إكس بينغ للتوسّع من خلال إنشاء منشأة Triple-S تشمل مبيعات وخدمات وقطع غيار في مصفح عام 2026 بهدف تعزيز سهولة وصول العملاء للخدمات.

وبمناسبة الافتتاح، تستعرض إكس بينغ مجموعة من أبرز طرازاتها بما في ذلك G6 و G9، مع ظهور إكس بينغ Aridge كعرض خاص ليوم واحد فقط. وتتميّز سيارات الـ SUV الكهربائية بمدى يصل إلى 570 كيلومتراً للشحنة الواحدة، وقدرات شحن فائق السرعة تصل إلى 380 كيلوواط (من 10% إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة)، إضافة إلى مقصورة عازلة للصوت عالية الجودة. ويعتمد أداء هذه الطرازات على نظام التشغيل المطوّر داخلياً XOS ومنصة القيادة الذكية XPILOT، ما يمنح تجربة تنقّل متكاملة تعتمد على البرمجيات أولاً. وتُستخدم هذه التقنيات أيضاً في حلول إكس بينغ للسيارات الطائرة والروبوتات، ما يعزز منظومتها الشاملة للتنقّل الذكي.

كما يعكس توسّع إكس بينغ العالمي، بما في ذلك شراكتها الاستراتيجية مع فولكس فاجن والتي ستدمج تقنيات إكس بينغ في طرازات فولكس فاجن الكهربائية المستقبلية، مكانة العلامة بوصفها لاعباً رائداً في مجال التنقّل الكهربائي الذكي. إقليمياً، ستطرح العلامة خمسة طرازات جديدة العام المقبل، بما في ذلك تقنية REEV، ليصل مجموع طرازاتها في الإمارات إلى سبعة طرازات بحلول نهاية 2026. ويمكن للعملاء الاستفادة من خطط تمويل شهرية بدءاً من 2,599 درهماً لطراز G6 و 3,199 درهماً لطراز G9، وكلاهما بدون دفعة أولى.

وقال السيد محمد الظاهري، المدير العام لشركة علي وأولاده للسيارات: "تعكس صالة عرضنا الجديدة في أبوظبي التزام إكس بينغ بدولة الإمارات، وتنسجم مع رؤية علي وأولاده في جلب حلول تنقّل عالمية المستوى إلى الدولة. تمثل أبوظبي البيئة المثالية للعلامة، بفضل رؤيتها الطموحة في التكنولوجيا والاستدامة والتصميم المتمحور حول العملاء. ويسعدنا بالتعاون مع إكس بينغ توسيع حضور العلامة في العاصمة ودعم مسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر ذكاءً ونقاءً في قطاع التنقّل."

تستقبل صالة إكس بينغ الجديدة زوّارها الآن في برج السلام بأبوظبي، وذلك إلى جانب صالة العرض القائمة على شارع الشيخ زايد في دبي. للمزيد من المعلومات، يمكن للزبائن زيارة إكس بينغ الإمارات أو التواصل مع الصالة على الرقم إكس بينغ 800.

حول إكس بينغ الإمارات

تعد إكس بينغ شركة صينية رائدة في مجال تصنيع المركبات الكهربائية الذكية، وتركّز على تعزيز مستقبل التنقّل من خلال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار المستدام. أطلقت عملياتها رسمياً في الإمارات في أكتوبر 2024 عبر شراكة استراتيجية مع مجموعة علي وأولاده القابضة، وتدار عملياتها محلياً من قبل شركة جلف ستار موتورز، التابعة للمجموعة. وتشغّل إكس بينغ حالياً صالتين في الدولة: صالة عرض رئيسية في أبوظبي، وأخرى على شارع الشيخ زايد في دبي، مع خطط للتوسّع تشمل افتتاح منشأة Triple-S في مصفح عام 2026. وتضم مجموعة إكس بينغ في الإمارات سيارات كهربائية متطورة من فئة الـ SUV، تشمل G6 و G9، المدعومة بنظام التشغيل XOS ومنصة القيادة الذكية XPILOT. كما تمتد تقنيات العلامة لتشمل حلول القيادة الذاتية والتنقّل الجوي والروبوتات، ما يعزز منظومة إكس بينغ للتنقّل الذكي.

حول علي وأولاده

تُعد مجموعة علي وأولاده تكتلاً متنوعاً مقره أبوظبي تأسس عام 1979، ويتمتع بحضور قوي عبر قطاعات اقتصادية رئيسية مثل السيارات، النفط والغاز، التجزئة، المقاولات، التصنيع، والعقارات. وتتبنى المجموعة نهجاً قائماً على الابتكار والنمو الاستراتيجي، منطلقة من شراكات مع أبرز العلامات العالمية وتنفيذ مشاريع ذات تأثير كبير، بما يدعم الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات. ومع التزام راسخ بالتميز والاستدامة وخدمة العملاء، تواصل مجموعة علي وأولاده توسيع أعمالها وتعزيز دورها في تشكيل المشهد الصناعي والتجاري للدولة.

#بياناتشركات

- انتهى -