أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن حصولها على جائزة "أفضل برنامج للوسطاء المُعرِّفين" في ختام فعاليات معرض "ويلث إكسبو" في كولومبيا، وذلك تقديرًا لقوة برامجها الخاص بالوسطاء المُعرِّفين والشركاء.

وقد تم الإعلان عن الجائزة في ختام فعاليات المعرض الذي أقيم يومي 29 و30 أيار/مايو في فندق إنتركونتيننتال بمدينة ميديلين في كولومبيا، حيث تحوّل التركيز في أرجاء المعرض من منتجات التداول إلى هيكلية الشراكات، أي كيفية بناء وتوسيع واستدامة منظومات الوساطة في مختلف الأسواق.

وفي هذا السياق، شكّلت برامج الوسطاء المُعرِّفين محورًا رئيسيًا للنقاش، لا سيما كيفية دعم شركات الوساطة لشركائها من خلال أنظمة الإعداد، والأدوات التشغيلية، والقدرة على توسيع نطاق اكتساب العملاء بشكل متسق عبر مختلف المناطق.

وركّزت مشاركة "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، على جانب الشراكة في هذا القطاع، بدلاً من التركيز على نشاط التداول، حيث استعرض فريق عمل الوسيط العالمي كيف صُممت بنيته التحتية لدعم نمو الأعمال من خلال الاستقرار التشغيلي، والربط السلس، والدعم المنظم للشركاء العاملين في مختلف المناطق.

وقد جمع معرض "ويلث إكسبو" في كولومبيا متخصصين من مختلف قطاعات الوساطة وإدارة الثروات والخدمات الاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على نماذج التعاون والشراكة وخصوصا في أمريكا اللاتينية.

وقد مُنحت جائزة "أفضل برنامج للوسطاء المُعرِّفين" لـ "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في هذا السياق الأوسع، حيث يُقاس الأداء بشكل متزايد ليس فقط بتجربة العميل النهائي، بل أيضاً بمدى فعالية تمكين الشركاء من العمل والتوسع.

وقال السيد ميغيل هيرنانديز مدير تطوير الاعمال في منطقة أمريكا اللاتينية في "إكس أس دوت كوم" (XS.com): تعكس هذه الجائزة الأهمية التي نوليها لشركائنا.

وأضاف: ان برنامج الوسطاء المُعرِّفين القوي يقوم على الاتساق والشفافية والقدرة على دعم النمو على نطاق واسع، وقد كان هذا جزءًا أساسيًا من نهجنا منذ البداية.

من جانبه، قال مدير معرض "ويلث إكسبو" في كولومبيا، السيد رينزو تروخيو: أظهرت "إكس أس دوت كوم" (XS.com) نهجًا واضحًا ومنظمًا لتطوير الشركاء، وقد تميّز برنامج الوسطاء المُعرِّفين الخاص بها بتنظيمه وقابليته للتوسع وتركيزه على التعاون طويل الأمد.

هذا و يُضيف هذا التكريم بُعدًا جديدًا إلى سلسلة جوائز "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الأخيرة في قطاع الأعمال في أمريكا اللاتينية، حيث يُسلّط الضوء هذه المرة ليس على التداول أو المنصات، بل على منظومة الشركاء التي تدعم عملياتها العالمية الأوسع.

وقد أطلقت "إكس أس دوت كوم" (XS.com) مؤخرًا برنامج الولاء للوسطاء المعرفين والشركاء، وهي مبادرة فعّالة تُكافئ الوسطاء المعرفين والشركاء بأكثر من مليون دولار أمريكي كحوافز مميزة لكل شريك.

ويمثل هذا البرنامج تطوراً كبيراً في مشاركة الشركاء من خلال تجاوز هياكل العمولات التقليدية وتقديم نظام مكافآت شامل قائم على الأداء مصمم خصيصاً للشركاء والوسطاء المعرفين.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

نبذة عن "ويلث إكسبو"

معرض "ويلث إكسبو" هو سلسلة فعاليات مالية دولية تهدف إلى ربط المستثمرين والمؤسسات المالية وخبراء القطاع.

ومن خلال معارضه العالمية، يشجع معرض "ويلث إكسبو" على الابتكار وفرص الاستثمار وتبادل المعرفة في قطاع الخدمات المالية.

