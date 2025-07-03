أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن اطلاق علامتها التجارية في دولة الكويت عبر افتتاح اول مكتب لها في مدينة الكويت، بالشراكة مع شركة انفزت احد اذرع شركة كونستركشن جروب والمجموعة الوطنية والمتخصصين في مجالات الطاقة والمشاريع العقارية والبنية التحتية ممثلة برئيس مجلس الإدارة الشيخ راكان بدر محمد الصباح والرئيس التنفيذي المهندس جمال الصبح والمهندس تامر الناطور.

وتم الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الثلاثاء 1 يوليو في فندق "فور سيزونز" بمدينة الكويت، بحضور شخصيات رفيعة من أسرة آل الصباح الكريمة، و نخبةً من الشخصيات والخبراء في مجال المال والاعمال وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية هذا التعاون ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الكويت على الخريطة العالمية في مجال الأعمال والتكنولوجيا، مشددين على ضرورة تشجيع المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.

وتخلل المؤتمر توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة إكس أس العالمية، وشركة انفزت والتي تهدف الى اطلاق العلامة التجارية العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في دولة الكويت.

وتمثل هذه الخطوة الإستراتيجية علامة بارزة بالنسبة لمجموعة إكس أس العالمية (XS.com)، حيث تمنح الوسيط العالمي متعدد الأصول كيانًا جديدا مرخصًا في دولة الكويت، سيعمل تحت اسم "إكس اونلاين" (XS Online).

وخلال مراسم تدشين العلامة التجارية العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في الكويت، ثمن رئيس مجلس إدارة شركة كونستركشن جروب والمجموعة الوطنية الشيخ راكان بدر محمد الصباح، الشراكة مع مجموعة إكس أس العالمية (XS.com)، مشيرا الى انها تنطلق من الايمان العميق بأهمية تطوير قطاع الاستثمار المالي في الكويت، وتقديم خدمات بمستوى عالمي يليق بثقة المستثمرين فيها.

وأكد الصباح خلال كلمته التي القاها في حفل التدشين، ان تحقيق الاستدامة المالية من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة كالذكاء الاصطناعي وغيرها هي أحد المرتكزات الأساسية لرؤية " كويت جديدة 2035"، مشيرا الى أن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة إكس أس العالمية تدعم هذا التوجه.

واختتم الصباح بالإشارة الى ان افتتاح "اكس اس الكويت" هي نقطة الانطلاق الأقوى على الاطلاق لمجموعة "اكس اس" العالمية على المستوى الإقليمي، حيث ستتوسع الشركة بعملياتها التشغيلية في الخليج انطلاقاً من الكويت، كاشفاً عن خطة مستقبلية لافتتاح أفرع جديدة لشركة "اكس اس" في عواصم خليجية مؤثرة.

بدوره ، قال الرئيس التنفيذي الدولي في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، السيد محمد ابراهيم: ان هذه الشراكة اليوم ليست مجرد حفل افتتاح فحسب، بل هي مبادرة تهدف إلى تعميق الصلة بالمنطقة العربية، مشيرا الى ان السوق الكويتي هو سوق مميز وحيوي وتطلعي للمستقبل، ووجودنا هنا يتيح لنا أن نكون أقرب إلى عملائنا، ونستجيب بشكل أسرع لاحتياجات السوق، ونعزز علامتنا التجارية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة انفزت المهندس جمال الصبح عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة إكس أس العالمية العالمية الرائدة في مجال الخدمات المالية الرقمية، مؤكدا ان السوق المالي الكويتي يتميز بالعديد من المزايا الجاذبة التي تجعله بيئة مثالية حاضنة للعلامات التجارية الدولية.

وأضاف: ان هذا سيشكل الأساس المتين لانطلاق العمليات التشغيلية لشركة XS الكويت التي ستركز جهودها على بناء الاطار التنظيمي المتين لمواكبة التطورات وحماية المستثمرين والشركات والدفع نحو خلق شراكات جادة وفاعله عموماً وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا المالية الذي يشكل بوابة المستقبل.

وسيُمثل مكتب "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في الكويت مركزًا رئيسيًا لدعم العملاء وتطوير السوق، مما يُعزز حضور الشركة وتواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الكويت والرغبة في الحصول على خدمات مالية متطورة، تعكس هذه الخطوة التزام "إكس أس دوت كوم" (XS.com) طويل الأمد ببناء علاقات قوية ومحلية وتوفير تجارب مصممة خصيصًا للمستثمرين والمتداولين في المنطقة.

هذا وتواصل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) وضع معايير جديدة في تداول الأسواق المالية العالمية من خلال توفير بيئة تداول متطورة للعملاء، إلى جانب تكنولوجيا ودعم عالمي المستوى. وسيلعب فرعنا في دولة الكويت دورًا محوريًا في صياغة التوجهات الإقليمية، وتعزيز الشراكات المحلية، وتعزيز جهود الشراكة التسويقية والتواصلية.

وفي السنوات الأخيرة، عززت "إكس أس دوت كوم" (XS.com) حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال سلسلة من المبادرات الاستراتيجية والشراكات والفعاليات الإقليمية، حيث يُعد افتتاح فرع الكويت أحدث إنجاز في هذه الرؤية الشاملة.

ولا تزال "إكس أس دوت كوم" (XS.com) تركز على تعزيز الشفافية والتثقيف والثقة في الأسواق المالية، مع الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لمساعدة العملاء على التعامل مع ظروف التداول العالمية المتزايدة التعقيد.

ويعزز المكتب الجديد دور "إكس أس دوت كوم" (XS.com) ليس فقط كوسيط عالمي رائد في الأسواق العالمية، بل أيضا كشريك إقليمي ملتزم، مستعد لدعم المجتمع المالي المتنامي في الكويت، والمساهمة بشكل فعّال في منظومة التكنولوجيا المالية.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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