دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت إعمار العقارية ش.م.ع، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR)، والتي تعد من أبرز شركات التطوير العقاري وأكثرها قيمةّ في العالم، اليوم أنها بصدد إنهاء نموذج المشروع المشترك المرتبط بـ"البوابة الثامنة"، مشروعها الرائد والمتكامل في يعفور بدمشق، مستهلّة فصلاً جديداً في علاقتها الممتدة مع سوريا، حيث ستواصل الشركة عملياتها في الدولة بصفة مستقلة دون أي شريك.

وكان مشروع "البوابة الثامنة" قد انطلق في عام 2005 كأول مجمّع متكامل بمخطط رئيسي في سوريا، باستثمارات بلغت 500 مليون دولار أمريكي، ومساحة تغطي 300 ألف متر مربع في منطقة يعفور، على بُعد 22 كيلومتراً من قلب العاصمة دمشق، ويضم مرافق تجارة، وتجزئة، وضيافة، بالإضافة إلى مناطق سكنية متكاملة.

ويعكس هذا التحول ثقة إعمار الراسخة بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا، والإمكانات التحويلية التي يحملها مشروع "البوابة الثامنة" للمشهد العمراني في البلاد. ومن خلال المضي قدماً بصورة مستقلة، ستتمكن الشركة من ضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية التي تميز مشاريع إعمار حول العالم. كما سيستفيد المشروع من النهج التشغيلي المنضبط والفلسفة التصميمية التي أسهمت في تطوير وجهات أيقونية مثل "وسط مدينة دبي"، و"دبي هيلز استيت"، و"إعمار بيتشفرونت".

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية: "يمثل قرارنا بالخروج من إطار المشروع المشترك لـ ’البوابة الثامنة‘ تأكيداً على إيماننا الراسخ بسوريا وشعبها. فقد تأسست إعمار على قناعة بأن المدن العظيمة تستحق مجتمعات استثنائية، ودمشق واحدة من أعظم مدن العالم."

ويحمل مشروع "البوابة الثامنة" دلالات رمزية عميقة، إذ استُلهم اسمه من أبواب دمشق السبعة التاريخية، التي شكّلت عبر العصور رمزاً لحضارة عريقة انفتحت على العالم. ويطمح المشروع إلى أن يكون "البوابة الثامنة" الحديثة، التي تكرّم الإرث السوري العريق، وتفتح آفاقاً جديدة لعصر من النمو والتجارة والانتماء.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد من الأراضي يقارب 600 مليون قدم مربعة في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 129,100 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و41 فندقاً ومنتجعاً تضمّ قرابة 10,000غرفة (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة تقارب 28% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

