أعلنت الشركة العالمية للتأمين التعاوني يوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر 2023م إطلاق هويتها الجديدة من خلال علامتها التجارية الجديدة بمسمى (ليڤا) وتغيير إسمها التجاري من "شركة العالمية للتأمين التعاوني" إلى " شركة ليڤا للتأمين". كما أكدت الشركة بأنه قد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين على التعديل في إجتماع الجمعية العامة المنعقد يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023م، الموافق 16 ربيع الثاني 1445ه.

كما إستكملت الشركة كافة الموافقات النظامية وموافقات المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية المنعقد في يوم الثلاثاء بتاريخ 31/10/2023م الموافق 16/04/1445هـ وإستكمال المتطلبات والإجراءات النظامية اللازمة وإستلام السجل التجاري المعدّل بالمسمى الجديد "شركة ليڤا للتأمين." وأنعكس هذا التغيير في الاسم أيضًا في ملف الشركة في سوق الأسهم السعودية (تداول) حيث تم تغيير الإسم لشركة ليڤا للتأمين وتغير اسم المؤشر إلى ليڤا.

وقد صرح الأستاذ مارتن رويج "عضو مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لمجموعة ليڤا للتأمين" بأن هوية الشركة الجديدة ليڤا ولدت من فكرة واعدة تهدف لبناء شركة تأمين رائدة تعمل على تلبية إحتياجات عملائها من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة، مدعومة بخدمة إستثنائية. تتوافق إستراتيجية الشركة مع طموحات وتطلعات العملاء تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتسعى إلى المساهمة في نمو إقتصاد المملكة. هذا وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة شكره للجهات التشريعية في المملكة العربية السعودية لتوجيهاتهم القيمة ودعمهم المستمر في هذه العملية.

كما صرح الأستاذ كمران مزهر ، "الرئيس التنفيذي لشركة ليڤا للتأمين" بأن هذه اللحظة تعد لحظة تاريخية في رحلة الشركة حيث تتبنى هوية علامتنا التجارية الجديدة ليڤا بقوة وإلهام متجددين. كما تعزز ليڤا هدفنا المتمثل في غرس الثقة في نفوس العملاء ليعيشوا الحياة التي يطمحون إليها، وليكونوا على إستعداد تام لكل طارئ لا قدر الله . نحن نهدف إلى القيام بذلك من خلال إنشاء منظومة تتجاوز حدود التأمين والذي يضع احتياجات العميل في صميم عملها. وتطمح استراتيجية النمو لدى الشركة إلى تحقيق التطور مع الجيل القادم من خلال تقديم حلول التأمين واعدة، والاستفادة من خبرتنا الفنية وكفاءاتنا التشغيلية لخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة.

وتعتبر شركة ليڤا للتأمين جزء من مجموعة ليڤا ، شركة التأمين الرائدة في المنطقة والتي تتمتع بقدرات تقنية قوية وحلول قابلة للتخصيص عبر جميع خطوط التأمين. بوجود ما يزيد عن 1200 موظف، يخدمون أكثر من 1.5 مليون عميل، تقدم ليڤا خدماتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وعُمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، مع خطط دخول في السوق القطري. تضم المجموعة أيضًا شركات تابعة مملوكة بالكامل NSSPL تقدم خدمات مشتركة، ومقرها في الهند، بالإضافة إلى خدمات إدارة مطالبات التأمين الصحي مثل شركة عناية ومقرها الإمارات العربية المتحدة لدعم نمو أعمالها.

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