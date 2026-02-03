(المنامة، البحرين) – أعلنت شركة البحرين للمقاصة، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبورصة البحرين، إعفاء جميع المستثمرين من الأفراد والشركات من رسوم فتح الحساب اعتبارًا من 1 فبراير 2026، وذلك ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى السوق. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود تطوير السوق الرامية إلى تعزيز مستويات السيولة في السوق، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، ودعم تنافسية سوق رأس المال في مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع أهداف رؤية البحرين 2030.

ومن خلال إعفاء المستثمرين من هذه الرسوم، تواصل شركة البحرين للمقاصة تعزيز دورها في توفير بيئة استثمارية فعالة وسهلة الوصول. كما يتوافق هذا القرار مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى الارتقاء بتجربة المستثمر، وتسهيل إجراءات الدخول إلى السوق، وتطوير البنية التحتية لسوق رأس المال في مملكة البحرين بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية

وفي تعليقه على هذا القرار، قال السيد عبدالله عابدين الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة البحرين للمقاصة: "تعمل شركة البحرين للمقاصة على تذليل كافة التحديات بهدف تقديم تجربة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة لجميع المستثمرين. وتهدف هذه المبادرة إلى استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب مواصلة جهود تطوير منظومة أسواق رأس مال أكثر نشاطًا وسيولة وتنافسية في مملكة البحرين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية."

من الجدير بالذكر أن شركة البحرين للمقاصة شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره خمسة ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإيداع والتسوية والتقاص تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين. وتوفر شركة البحرين للمقاصة مجموعة من الخدمات تشمل الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل لمعاملات الأوراق والأدوات المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات