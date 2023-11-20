دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "شيبليفاير" Shiplifier، المنصة المحلية المتخصّصة في تقديم حلول الشحن عبر لوحة تحكم موحّدة، عملياتها رسمياً لتوفير حل عملي يتيح لشركات التجارة الإلكترونية تأمين أسعار الشحن المخفّضة من مختلف شركات الشحن.

شاركت "شيبليفاير" في تحدي "سوبرنوفا" ضمن معرض "نورث ستار" الذي أقيم خلال معرض جيتكس 2022، وتأتي ضمن أفضل 10 شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تأسست شركة "شيبليفاير" على يد رئيسها التنفيذي، سيد علي جواهري، انطلاقاً من حرصه على تبسيط وأتمتة خدمات الشحن والعمليات اللوجستية لشركات التجارة الإلكترونية، و التي كانت عملية معقّدة في السابق تتطلب من المستخدمين الحصول على أسعار الشحن من عدة شركات عبر منصات مختلفة.

واستقطبت "شيبليفاير" منذ تأسيسها في شهر مارس (2023) أكثر من 300 عميل وشركة تجارة إلكترونية بزيادة بلغت نسبتها 100% من شهر لآخر. وتوفر "شيبليفاير" مزايا غير مسبوقة وأسعار إستراتيجية على خدمات الطرود عبر عدد من الشركات المتخصصة في الشحن والعمليات اللوجستية، ما يمنح شركات التجارة الإلكترونية مرونة غير مسبوقة وفرصة مثالية لتأمين أسعار تنافسية من مختلف شركات الشحن مثل ايمايل، دي إتش إل، فيديكس، أرامكس، زاجل وسمسا اكسبريس.

كذلك، تمتاز "شيبليفاير" بتوفير حلول اقتصادية ومختصرة من خلال تبسيط العمليات الرئيسية لتمكين الشركات من معالجة، شحن، تتبع، ومراقبة الطرود بكفاءة. وتعمل "شيبليفاير" على تقليل الوقت الهائل الذي تقضيه الشركات في إدارة الخدمات اللوجستية من خلال دمج العمليات وتسهيل الوصول إليها عبر منصة موحّدة.

وقال سيد علي جواهري, الرئيس التنفيذي لشركة "شيبليفاير"، استناداً إلى خبرته العريقة في صناعة الشحن والتجارة الإلكترونية بأمريكا الشمالية لمدة أربع سنوات": في الوقت الراهن، اعتاد المستخدمون على طلب طعامهم عبر الانترنت واختيار جميع مكونات وتفضيلات الطلب مثل طريقة الطهي، التحضير، والتعبئة والتوصيل. من نفس المنطلق، تتيح منصة "شيبليفاير" لعملائها إمكانية الحصول على خدمات الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة التي تلبي احتياجات مواقعهم الإلكترونية".

ولا يقتصر دور شبكة "شيبليفاير" على منح الشركات حرية الاختيار بين أفضل حلول الشحن، ولكنها تعمل أيضاً على دمج هذه الخدمات بكل سلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية الرائدة، ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية ومعالجة الطلبات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://shiplifier.com/

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شيبليفاير

تُعد "شيبليفاير" منصة إلكترونية متخصّصة في تأمين أسعار مخفّضة على الشحن من شركات الشحن المتنوعة. تلتزم "شيبليفاير" بتوفير عمليات معالجة الطلبات بصورة مبسّطة وآلية لشركات التجارة الإلكترونية، وتوفر "شيبليفاير" منصة شاملة موحّدة تمكّن الشركات من تجهيز، شحن، تتبع، وإدارة الطرود بكفاءة.