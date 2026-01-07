أعلنت مجموعة "فلوستي Flowciti" عن إطلاقها الرسمي كشركة قابضة متخصصة في حلول المدن الذكية، تجمع بين التكنولوجيا، والعمليات التشغيلية، وخدمة المستخدم، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسريع التحول الحضري وبناء مدن أكثر ذكاءً وترابطًا في المنطقة.

وتعمل "فلوستي" في كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعل الأفراد مع المدن عبر حلول متكاملة تخلق قيمة مستدامة للقطاع العقاري، والشركات، والمؤسسات.

وتضم مجموعة "فلوستي" أربع شركات متخصصة، هي "بارك بويينت" كمنظومة متكاملة لإدارة وتشغيل مواقف السيارات وحلول التنقل الحضري، و"روكيت" لحلول متقدمة لتكامل الأنظمة وأتمتة الخدمات في المدن الذكية والعقار والبنية التحتية، و"يوو بلاتفورم" وهي حزمة حلول رقمية معيارية لإدارة الوصول، والمدفوعات، والاستحقاقات، وتجربة المستخدم، وشركة "فريتيي" لحلول الخدمات ذات الصلة.

وتعمل هذه الشركات ضمن منظومة واحدة لتقديم حلول حضرية شاملة تدمج بين التكنولوجيا والعمليات والخدمة، بما يحقق تأثيرًا قابلًا للتوسع على مستوى المدن.

ومن خلال تلك الشركات، تقدم "فلوستي" مجموعة حلول متكاملة لتطوير أنظمة حضرية شاملة تشمل أنظمة متقدمة، ومنصات رقمية، وخدمات مُدارة تشمل مواقف السيارات، والتنقل، وإدارة الوصول، والتجارب الحضرية، بما يسهم في رقمنة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة "فلوستي" السيد عمر الخان إن تأسيس المجموعة جاء برؤية واضحة تهدف إلى بناء مدن أكثر ذكاءً وترابطًا، حيث تعمل التكنولوجيا والعمليات وتجربة المستخدم بتناغم كامل.

وأضاف "نقدم من خلال شركاتنا حلولًا متكاملة تُعيد تعريف التجارب الحضرية، وتدعم رقمنة الخدمات، وتضيف قيمة حقيقية للمجتمعات، والشركات، والمؤسسات. هدفنا هو بناء مدن مُجهزة للمستقبل في مختلف أنحاء المنطقة".

وبصفتها الشركة القابضة والإدارية للمجموعة، توفر "فلوستي" التوجيه الاستراتيجي، والحوكمة، والوظائف المركزية، بما يشمل التخطيط التشغيلي والبنية التحتية المشتركة، مع الحفاظ على الاستقلالية التشغيلية لكل شركة ضمن المنظومة، بما يضمن التكامل والتآزر بين مختلف الأنشطة.

ويعكس إطلاق "فلوستيي" التوجه المتنامي نحو حلول حضرية شاملة تتجاوز الحلول التقنية المجزأة، من خلال دمج التشغيل، والتقنية، وتجربة المستخدم ضمن منظومة واحدة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الاستدامة في المشاريع السكنية، والتجارية، والفندقية، ومتعددة الاستخدامات.

