أعلنت شركة ذا اكسبيرينس ستور، السوق الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة لتجارب الرفاهية الفاخرة والتحويلية، عن إطلاق قسم الرفاهية في ذا اكسبيرينس ستور على منصة طلبات، مما يمثل خطوة مهمة نحو توسيع الوصول إلى الرعاية الصحية الوقائية والرفاهية الشاملة في مختلف أنحاء الدولة. من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تُتيح ذا اكسبيرينس ستور نظامها البيئي للرفاهية المُنتقاة على إحدى أكثر منصات أسلوب الحياة استخدامًا في المنطقة، مما يمكّن المستخدمين من اكتشاف خدمات الرفاهية والوصول إليها بسلاسة ضمن روتينهم اليومي.

مع استمرار دولة الإمارات في التحول نحو الصحة الوقائية، وتحسين أسلوب الحياة، والرفاهية الشخصية، يُعد دمج قسم الرفاهية في ذا اكسبيرينس ستور ضمن منصة طلبات انعكاسًا لتغير عقلية المستهلكين، حيث لم تعد الصحة تُعتبر أولوية مؤقتة، بل جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية. من خلال الجمع بين خبرة ذا اكسبيرينس ستور في تجارب الرفاهية وانتشار طلبات الرقمي، تهدف هذه الشراكة إلى تبسيط طريقة تفاعل الأفراد مع خدمات الرفاهية، وجعلها أكثر سهولة، واكتشافًا، وفعالية.

تقدم قسم الرفاهية في ذا اكسبيرينس ستور مجموعة مُنتقاة من خدمات الصحة الشاملة والرفاهية المصممة لدعم التوازن البدني والعقلي والعاطفي. بدءًا من التشخيصات الصحية وحلول التعافي، إلى تجارب إدارة التوتر، والعلاجات المرتبطة بأسلوب الحياة، وبرامج اللياقة البدنية، يركز العرض على النتائج القابلة للقياس بدلاً من الترف السطحي. وجود قسم الرفاهية في ذا اكسبيرينس ستور على منصة طلبات يُتيح للمستخدمين استكشاف وتجربة خدمات الرفاهية جنبًا إلى جنب مع احتياجاتهم الحياتية الأخرى، جسرًا بين الراحة والعيش الواعي.

ما يميز هذه الشراكة هو تركيزها على الرفاهية الوقائية، بدلاً من الرعاية التفاعلية. تركز منهجية ذا اكسبيرينس ستور على الوعي، والتدخل المبكر، والتحسين طويل الأمد، بما يتماشى بسلاسة مع الطلب المتزايد على حلول الرفاهية الملائمة للحياة الحضرية السريعة. من خلال الاستفادة من منصة طلبات، يمكن الآن لـ قسم الرفاهية في ذا اكسبيرينس ستور الوصول إلى فئات ديموغرافية أوسع، بما في ذلك المهنيين المشغولين، ومحبي اللياقة البدنية، والأفراد الباحثين عن مسارات منظمة لتحسين رفاهيتهم العامة.

وعلق أناند ناير، الرئيس التنفيذي لشركة ذا اكسبيرينس ستور، قائلاً إن مفهوم الرفاهية يتطور عالميًا من كونه رفاهية إلى ضرورة مدمجة ضمن الخيارات اليومية. ووفقًا له، لم يعد المستهلكون اليوم يبحثون عن الخدمات فقط، بل عن أنظمة بيئية يسهل الوصول إليها توجههم نحو أسلوب حياة أكثر صحة. وأوضح قائلاً: "تم تصميم فحص الصحة الذكي الشامل 360° الخاص بنا لتمكين الأفراد من الحصول على رؤى معمقة مدعومة بالبيانات حول صحتهم العامة. في عالم اليوم سريع الوتيرة، غالبًا ما يتجاهل الأفراد الإشارات التي تُرسلها أجسادهم. يجسر هذا الفحص الفجوة من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتحليل الخبير. هدفنا بسيط: مساعدة كل فرد على اتخاذ قرارات مستنيرة، واعتناق الرعاية الوقائية، وتجربة الرفاهية في أصدق صورها."

وأضاف ناير أن الشراكة مع منصة طلبات تتماشى مع الرؤية الأوسع لـ ذا اكسبيرينس ستور في دمج الرفاهية ضمن الحياة اليومية، بدلًا من حصرها في تجارب حصرية أو عرضية. ومع تزايد تأثير المنصات الرقمية على سلوك المستهلكين، تصبح الشراكات التي تركز على الوصول والفاعلية أساسية في إعادة تعريف مشهد الرفاهية.

كما يعزز إطلاق قسم الرفاهية في ذا اكسبيرينس ستور على طلبات دور ذا اكسبيرينس ستور كبوابة للرفاهية، مما يسمح للمستخدمين بتحويل الوعي إلى عمل فوري. من خلال صفحة استرداد المكافآت على منصة طلبات، يمكن للمستخدمين استكشاف مجموعة كاملة من عروض قسم الرفاهية في ذا اكسبيرينس ستور واستردادها باستخدام نقاط طلبات، مما يجعل خدمات الرفاهية المميزة أكثر سهولة وفعالية.

بدلًا من اعتبار الرفاهية مجرد ترف عرضي، تُدخل هذه الشراكة خدماتها ضمن الروتين اليومي، مما يمكّن العملاء من تحويل التفاعل الرقمي إلى فوائد ملموسة بخطوات قليلة. يمكن للمستخدمين تصفح الخدمات والتجارب المُختارة وفق أهداف مختلفة - سواء كانوا يبحثون عن تخفيف التوتر، تحسين اللياقة البدنية، دعم التعافي، أو أسلوب حياة متوازن - واختيار الخيارات التي تتماشى مع احتياجاتهم الشخصية وجداولهم. تُقلل رحلة المكافآت من الحواجز الشائعة للمشاركة من خلال تبسيط الاكتشاف، وتمكين الاسترداد الفوري، وتقديم قيمة واضحة عند اتخاذ القرار، مما يشجع الأفراد على إعطاء الأولوية لرفاهيتهم بشكل أكثر اتساقًا.

بالنسبة لـ ذا اكسبيرينس ستور، يعزز وجودها على منصة طلبات دورها كبوابة للرفاهية من خلال الوصول إلى العملاء في الأماكن التي يقضون فيها وقتهم بالفعل ويتخذون قراراتهم، وتحويل الوعي إلى عمل فوري عبر منصة رقمية مألوفة وعالية التردد. ومع استمرار تأثير المنصات الرقمية على كيفية بحث المستهلكين، والمقارنة، والالتزام، تُساعد شراكات مثل هذه في إعادة تشكيل مشهد الرفاهية من خلال التركيز على الراحة، والوصول، والأثر القابل للقياس. من خلال الجمع بين خبرة ذا اكسبيرينس ستور والبرامج المصممة خصيصًا، ونطاق وصول منصة طلبات ونظام النقاط الخاص بها، تدعم هذه الشراكة نموذج رفاهية أكثر شمولًا - يُمكن المستخدمين من اتخاذ خطوات صغيرة ومتسقة نحو صحة أفضل دون انتظار مناسبات خاصة، أو رحلات حجز معقدة، أو الدخول الحصري فقط. وبهذا، تصبح صفحة استرداد المكافآت على منصة طلبات أكثر من مجرد ميزة سوقية؛ فهي تصبح جسرًا عمليًا بين النية والسلوك، مما يساعد العملاء على تحويل النقاط إلى تقدم، والإجراءات اليومية إلى رفاهية مستدامة.

تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في بيئة دولة الإمارات المكثفة، حيث غالبًا ما تسهم ساعات العمل الطويلة، والعادات الخاملة، وأنماط الحياة القائمة على الأداء في الشعور بالإرهاق والتحديات الصحية طويلة الأمد. من خلال دمج الرفاهية ضمن نظام رقمي مألوف، تهدف ذا اكسبيرينس ستور إلى تشجيع الاستمرارية، والمواظبة، والمشاركة الاستباقية في الصحة بدلًا من التدخلات العرضية.

وكما هو الحال مع جميع عروضها، ضمنت ذا اكسبيرينس ستور أن تحافظ تجاربها الصحية على معايير العلامة التجارية المميزة من حيث الجودة، والتخصيص، والخدمة المتميزة. لا تُضعف الشراكة مع طلبات الجانب التجريبي لـ قسم الرفاهية في ذا اكسبيرينس ستور ؛ بل تُعزز الوصول مع الحفاظ على سلامة وعمق كل حل صحي.

يعكس إطلاق قسم الرفاهية في ذا اكسبيرينس ستور على منصة طلبات التزام ذا اكسبيرينس ستور بتشكيل مستقبل الصحة التجريبية في دولة الإمارات. من خلال دمج الراحة الرقمية مع خبرة الرفاهية المُنتقاة، تواصل ذا اكسبيرينس ستور وضع معايير جديدة في كيفية اكتشاف الأفراد، والوصول إلى خدمات الرفاهية، وإعطاء الأولوية لها في حياتهم اليومية.

حول ذا اكسبيرينس ستور

تُعد ذا اكسبيرينس ستور السوق الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكرسة لتقديم تجارب تحويلية تمزج بسلاسة بين الرفاهية الشاملة والفخامة. تقدم ذا اكسبيرينس ستور مجموعة متنوعة من التجارب المتميزة، بما في ذلك منتجعات الرفاهية المصممة خصيصًا، والمغامرات الشيقة، وتجارب تناول الطعام الفاخرة، والإقامة الحصرية، والهروب الخاص، والفعاليات العالمية المستوى، جميعها مصممة بعناية لإنشاء ذكريات لا تُنسى.

سواء كانت جولة على يخت خاص، أو رحلة سفاري مثيرة في الصحراء، أو علاجات رفاهية مخصصة، أو تناول الطعام في مطاعم حاصلة على نجوم ميشلان، توفر ذا اكسبيرينس ستور وصولًا غير مسبوق إلى أكثر تجارب دبي رواجًا، مع رفع كل لحظة إلى مستوى استثنائي.

من خلال شراكات حصرية مع علامات تجارية عالمية معروفة، تضمن ذا اكسبيرينس ستور جودة استثنائية وحصرية في كل خطوة. ومع الالتزام الثابت بالتخصيص والتميز، تُحدث ذا اكسبيرينس ستور معايير جديدة في مجال الفخامة والرفاهية الشاملة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://thexperiencestore.com

