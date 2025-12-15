إطلاق جيل جديد من شاحنات ايشر برو 2000 وايشر برو 6000 ومجموعة حافلات Skyline

مصممة لتحقيق إنتاجية أعلى وموثوقية فائقة وتكاليف تشغيل مثالية.

مسقط، عُمان: أعلنت الشركة الدولية للمعدات الثقيلة IHE)) - إحدى الشركات الرائدة في مجال المعدات الثقيلة والتنقل والخدمات اللوجستية وحلول البناء في سلطنة عُمان - بالشراكة مع شركة ايشر للشاحنات والحافلات عن إطلاق مجموعة "برو ليج" من الشاحنات والحافلات بمعايير عالمية في السوق العُماني.

ويسلّط هذا الإطلاق الضوء على الشراكة القوية وطويلة الأمد بين ايشر والشركة الدولية للمعدات الثقيلة، حيث تعمل الشركتان بشكل وثيق في مجالات التخطيط والاستثمار والتنفيذ، بهدف تقديم أحدث حلول النقل التجاري المتطورة وتلبية احتياجات السوق العُماني.

بفضل تقنياتها المتطورة، تقدّم مجموعة ايشر برو ليج أداءً استثنائيًا، وتوفّر جاهزية تشغيل رائدة في القطاع، إضافة إلى مزايا متطوّرة من الجيل الجديد صُمِّمت بعناية لتلبية احتياجات العملاء في سلطنة عُمان. ويعكس هذا الإطلاق ثمرة الشراكة بين إيشر للشاحنات والحافلات والشركة الدولية للمعدات الثقيلة (IHE)، والتزامهما المشترك على دعم قطاعات اللوجستيات والبناء والتوزيع ونقل الركاب في البلاد عبر توفير مركبات موثوقة، عالية الكفاءة، ومجهزة لمتطلبات المستقبل.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل سهراب حسنَين، المدير العام للشركة الدولية للمعدات الثقيلة: "يمثل إطلاق مجموعة "ايشر برو ليج" خطوة متقدمة للارتقاء بقطاع النقل التجاري في سلطنة عُمان. ففي شركتنا، نحرص باستمرار على تقديم تقنيات تُمكّن الشركات، وتحسّن الكفاءة، وترتقي بالأداء. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ايشر للشاحنات والحافلات، نثق بأن هذه المنتجات الجديدة ستضع معايير أعلى من حيث الاعتمادية والسلامة والإنتاجية لعملائنا. ونتطلع إلى الإسهام في دعم مسيرة التنمية في البلاد عبر تقديم حلول تلبي الاحتياجات المتنامية للصناعات العُمانية المتنامية."

وأضاف أمان أرورا، نائب الرئيس الأول للأعمال الدولية في شركة VE Commercial Vehicles: "يمثّل إطلاق سلسلة شاحنات وحافلات ايشر برو في السلطنة خطوة مهمة لتعزيز شراكتنا مع الشركة الدولية للمعدات الثقيلة ودعم رؤية السلطنة نحو منظومة نقل أكثر كفاءة وتطورًا. فشاحناتنا وحافلاتنا من الجيل الجديد مزوّدة بخصائص ذكية مثل التوجيه لاستهلاك الوقود وM Booster+ وميزة التحكم الذاتي بالسرعة لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى مزايا ترفع إنتاجية السائق مثل أزرار التحكم المدمجة في المقود ونظام المعلومات الذكي للسائق (IDIS) وشاشة المعلومات والترفيه اللمسية. وقد صُمّمت هذه المركبات لتوفير الراحة والسلامة والموثوقية، مع جاهزية تشغيل عالية، وفترات صيانة ممتدة، وتكاليف تشغيل مُحسّنة. ومن خلال تقليل استهلاك الوقود ورفع إنتاجية السائق، تسعى شركة ايشر إلى مساعدة مشغلي الأساطيل في السلطنة على تحقيق ربحية أقوى، ودعم مسيرة التقدّم في الوطني."

تفتخر شركة ايشر اليوم بخدمة عملاءها في أكثر من 40 دولة حول العالم، مقدّمةً مجموعة واسعة من المركبات التجارية الموثوقة والفعّالة المصممة بعناية لتلبية متطلبات الاستخدامات المتخصصة. وتبرز ضمن مجموعاتها شاحناتPro 2000 و Pro 6000، المعروفة بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود وأدائها القوي الذي يعتمد على هندسة متقدمة وتقنيات موثوقة تجعلها خيارًا مثاليًا لمختلف القطاعات.

تقدّم سلسلة Pro 2000 – المتوفرة بعدة طرازات تشمل Pro 2055XP وPro 2065XP وPro 2075XP وPro 2080XP وPro 2095XP وPro 2080XPT – مستوى رفيعًا من الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تعزيز سلامة وراحة السائق وتوفير أداء قوي يلائم مختلف الاستخدامات اليومية ومتطلبات العمل.

أما سلسلة Pro 6000، التي تتراوح حمولتها بين 18.4 و25 طنًا وتشمل طرازي Pro 6018 وPro 6025، فتتميز بمحرك VEDX5 المستند إلى المنصة العالمية لمجموعة فولفو، ما يمنحها مستوى عاليًا من الموثوقية والقدرة الإنتاجية. وتُعد هذه السلسلة خيارًا مثاليًا للعمليات الثقيلة والمتطلبات التشغيلية العالية. كما طرحت ايشر في عُمان مجموعة حافلاتها الحديثة Skyline 20.15 و Skyline Pro 3008، والتي تجمع بين أحدث تقنيات السلامة والراحة والتصميم العصري، لتكون الخيار الأمثل لنقل الطواقم وتنقّل الموظفين والسائحين.

ولمزيد من المعلومات حول مجموعة شاحنات وحافلات ايشر برو ليج ذات المستوى العالمي، يمكنكم زيارة أقرب صالة عرض تابعة لـ الشركة الدولية للمعدات الثقيلة أو التواصل عبر الرقم 24500666.

وبصفتها إحدى شركات مجموعة الزبير-إحدى أكبر المجموعات التجارية وأكثرها تنوعًا في سلطنة عُمان- تحظى الشركة الدولية للمعدات الثقيلة (IHE) بخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في السوق المحلي، وتقدم محفظة واسعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع المعدات الثقيلة والخفيفة، مدعومة بشبكة خدمات قوية تغطي مختلف محافظات السلطنة. وعلى مدار السنوات، رسخت الشركة مكانتها كمزوّد موثوق في قطاعات اللوجستيات والبناء والنفط والغاز والبنية التحتية، وأسهمت بدور فاعل في تعزيز حركة النقل التجاري ودعم العديد من المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

حول شركة VE Commercial Vehicles Limited (VECV):

شركة VE Commercial Vehicles Limited (VECV) هي مشروع مشترك بين مجموعة فولفو (Volvo Group) وشركة ايشر موتورز المحدودة (Eicher Motors Limited). تأسست الشركة في يوليو 2008، وتضم مجموعة متكاملة من الشاحنات والحافلات التي تحمل علامة ايشر التجارية، ووحدة VE Powertrain (وحدات نقل الحركة)، وأعمال مكونات ايشر (Eicher’s components businesses)، بالإضافة إلى أعمال المبيعات والتوزيع لشاحنات فولفو في الهند. تتمثل رؤية VECV في أن تُصبح ـالشركة الرائدة في القطاع، معترفاً بها كمحرك رئيسي لتحديث النقل التجاري في الهند والأسواق النامية حول العالم.

-انتهى-

