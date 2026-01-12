يمثل دخول شركة بارجيل جيوجيت إلى قطاع إدارة استثمارات الصناديق علامة فارقة في مسيرة نموها، مستندةً إلى إرثها الممتد لأكثر من 25 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتوافقةً مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإدارة الصناديق.

حصلت شركة بارجيل جيوجيت على ترخيص إدارة صناديق الاستثمار من هيئة الأوراق المالية والسلع. ويؤكد هذا الترخيص التزام الشركة الراسخ بتعزيز النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوسيع نطاق الوصول إلى مجموعة أوسع من حلول الاستثمار.

بارجيل جوجيت تطلق صندوق بارجيل جوجيت لفرص الاستثمار في الهند (BGIOF).

صندوق بارجيل جيوجيت لفرص الاستثمار في الهند (BGIOF) هو صندوق استثماري رئيسي خاضع للتنظيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم صناديق فرعية منفصلة المسؤولية، يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية مستقلة وقدرة مالية مستقلة. يستثمر كل صندوق فرعي في صندوق استثماري واحد خاضع للتنظيم من فئة هيئة تنظيم صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية (UCITS)، والذي يستثمر بدوره في الهند. كما يُمكّن صندوق بارجيل جيوجيت لفرص الاستثمار في الهند (BGIOF) المستثمرين من المشاركة في مسيرة النمو في الهند، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من الصناديق الفرعية تغطي مختلف القطاعات وشرائح السوق.

يُفتح باب الإكتتاب في عرض الصندوق الجديد لـ صندوق بارجيل جيوجيت لفرص الاستثمار في الهند من 14 يناير إلى 13 فبراير 2026. وهو صندوق مقوّم بالدولار الأمريكي، بحد أدنى للاستثمار يبلغ 5000 دولار أمريكي.

ويمثل هذا الإطلاق باكورة سلسلة من عروض الصناديق التي تعتزم بارجيل جيوجيت لطرحها، والتي تغطي الأسواق على مستوى المحلية والعالمية.

وفي هذه المناسبة، قال صاحب السمو الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة بارجيل جيوجيت: "تتمثل رؤيتنا في إدارة الأموال بمسؤولية، وتقديم معايير عالمية موثوقة، وجعل الاستثمار في متناول الجميع، بحيث يتم خلق الفرص بعناية وشفافية وثقة طويلة الأمد". أضاف السيد/ سي. جيه. جورج، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جيوجيت في الهند: "يُتيح إطلاق صندوق بارجيل جيوجيت لفرص الاستثمار في الهند للمستثمرين قناةً بسيطةً ومنظمةً بالدولار الأمريكي للمشاركة في النمو طويل الأجل للهند من خلال استراتيجيات متنوعة تركز على السوق الهندية، ويديرها متخصصون ذوو خبرة". وفي هذه المناسبة، قال السيد/ ك. ف. شمس الدين، مدير شركة بارجيل جيوجيت: "يمثل هذا الإطلاق خطوةً هامةً في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتباره أحد أوائل الصناديق الاستثمارية المعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع التي تركز على السوق الهندية، فإنه يتماشى مع هدفنا المتمثل في تقديم حلول استثمارية شفافة، وخاضعة لحوكمة رشيدة، ومدعومة عالميًا. وتُعزز شراكاتنا مع مؤسسات عالمية مرموقة التزامنا بتوفير فرص استثمارية سهلة الوصول وبناء ثقة المستثمرين من مختلف الجنسيات".

صرّح السيد/ سوريندرا دويفيدي، الرئيس التنفيذي لـ شركة بارجيل جيوجيت، قائلاً: "صُمّم صندوق بارجيل جيوجيت لفرص الاستثمار في الهند لتلبية متطلبات المستثمرين المتغيرة فيما يتعلق بالتنويع، والمعايير العالمية، والمرونة في مختلف مستويات المخاطر. ومن خلال توفير إمكانية الوصول إلى العديد من الاستراتيجيات الهندية الراسخة ضمن إطار عمل واحد، يُقدّم الصندوق مسارًا عمليًا ومنظمًا جيدًا للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من قصة النمو الهيكلي في الهند."

يضم صندوق بارجيل جيوجيت لفرص الاستثمار في الهند (BGIOF)، وهو الصندوق الرئيسي، الصناديق الفرعية التالية:

صندوق بي جي أو إف إيه بي إس إل إنديا فرونت لاين إيكويتي

صندوق بي جي أو إف أشوكا وايت أوك لفرص الهند

صندوق بي جي أو إف آسك لريادة الأعمال الهندية

صندوق بي جي أو إف أريابهاتا الهندي

صندوق بي جي أو إف دي إس بي للأسهم الهندية

صندوق بي جي أو إف فرانكلين الهندي

صندوق بي جي أو إف لـ صناديق كوتاك الهند المتداولة في البورصة

صندوق بي جي أو إف ميراي أسيت للأسهم الهندية متوسطة رأس المال

صندوق بي جي أو إف تاتا للأسهم الهندية متعدد الشركاء (سيكاف - SICAV)

صندوق بي جي أو إف نيبون للأسهم الهندية

نبذة عن شركة بارجيل جيوجيت للخدمات المالية ذ.م.م، دولة الإمارات العربية المتحدة

تُعدّ شركة بارجيل جيوجيت للخدمات المالية ذ.م.م، دولة الإمارات العربية المتحدة، مشروعًا مشتركًا بين الشيخ سلطان بن سعود القاسمي وشركة جيوجيت للخدمات المالية المحدودة، ويرأسها السيد/ ك. ف. شمس الدين بصفته المدير المؤسس. تُعتبر بارجيل جيوجيت من بين عدد قليل من الوسطاء الماليين غير المصرفيين المرخصين من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم خدمات الترويج والتعريف وإدارة صناديق الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عقدين، وتخدم قاعدة عملاء تضم أكثر من 50,000 مستثمر من غير المقيمين في الهند. توفر بارجيل جيوجيت، بمكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهة شاملة لمنتجات وخدمات الاستثمار المالي، وتتيح الوصول إلى الأسواق العالمية والهندية.

نبذة عن شركة جيوجيت للخدمات المالية المحدودة، الهند

تُعدّ شركة جيوجيت للخدمات المالية المحدودة إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات الاستثمارية في الهند، ولها حضور قوي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تخدم أكثر من 1.5 مليون عميل من خلال شبكة تضم أكثر من 510 مكاتب.

