الإمارات العربية المتحدة / سنغافورة: أعلنت شركة إس سي كابيتال بارتنرزSC Capital Partners، الرائدة في إدارة الاستثمارات العقارية في آسيا والمحيط الهادئ، عن بدء أعمال بناء مجمّع صناعي متميز من الفئة "أ" في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يمثّل علامة فارقة في خطط الشركة للتوسّع إلى دول مجلس التعاون الخليجي. ويُعدّ هذا المشروع الأول لصندوق إس سي لتنمية العقارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي(GRID)، وهو أول صندوق للتطوير الصناعي تطلقه إس سي كابيتال بارتنرز في المنطقة، وذلك بالشراكة مع شركة "كابيتالاند إنفستمنت ليمتد".

وبهذه المناسبة، قال سوشاد تشيارانوساتي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة "إس سي كابيتال بارتنرز: "إن بدء الأعمال في هذا المشروع يمثّل دليلاً ملموساً على قدرتنا على تحويل الاستراتيجية إلى تنفيذ فعلي في دول مجلس التعاون الخليجي. فنحن نركّز على بناء منصة صناعية مؤسسية قادرة على التوسع في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومدعومة بشراكات محلية ورؤوس أموال عالمية."

ويقع المجمع الصناعي، الذي يمتد على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع، في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ)، ويتميز بارتفاع سقف يبلغ 11 متراً وقدرة تحمّل للأرضيات تصل إلى 5 أطنان لكل متر مربع. كما يشتمل المشروع على إجراءات تدعم مبادئ الاستدامة، مثل أنظمة ترشيد استهلاك المياه، إلى جانب مرافق أخرى متوافقة مع معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة(ESG) .

ونسبة لمواصفاته القياسية العالية، فإن المشروع يلبّي الطلب المتزايد لشركات تصنيع التكنولوجيا المتقدّمة وشركات الخدمات اللوجستية التي تبحث عن مرافق حديثة بمعايير عالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك فإن اهتمام المستأجرين بالمشروع تجاوز المساحة الإجمالية المخطّط لها، مما يعكس عمق الطلب على الأصول الصناعية ذات الجودة المؤسسية في رأس الخيمة.

ويطوّر هذا المشروع بالشراكة مع شركة "تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع" (THi)، الشريك الصناعي لشركة "إس سي كابيتال بارتنرز"، والتي ستتولى مهام التطوير وإدارة الأصول والتشغيل. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ أعمال البناء على مراحل، على أن يتم الإنجاز بما يتوافق مع متطلبات المستأجرين.

تعيين يزن المصري يعزّز الريادة الإقليمية للشركة

بالتزامن مع وضع حجر الأساس للمجمّع الصناعي، عُيّن يزن المصري مديراً عاما للاستثمارات في شركة إس سي كابيتال بارتنرز في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزّز التزام الشركة بتعزيز قدراتها التنفيذية الميدانية في المنطقة على المدى الطويل.

وسيتولى يزن المصري، المقيم في دولة الامارات، قيادة أنشطة الاستثمار وتطوير أعمال الشركة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك استكشاف وتنفيذ الفرص الاستثمارية، وتطوير شراكات محلية استراتيجية، ودعم النمو الإقليمي طويل المدى، ولا سيّما في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمتلك يزن المصري خبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في مجال الاستثمار العقاري المباشر وصناديق الملكية الخاصة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وقد شغل مؤخراً منصب رئيس قطاع العقارات في مجموعة أبوظبي كابيتال، كما تولّى مناصب استثمارية قيادية في كل من شركة المال كابيتال، ومجموعة الفطيم العقارية، والراجحي القابضة. وتشمل خبراته عمليات الاستحواذ، والمعاملات المُهيكلة، وتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.(REITs)

وبمناسبة تعيينه، قال يزن المصري، المدير العام للاستثمارات (الشرق الأوسط) في شركة إس سي كابيتال بارتنرز :"يسعدني الانضمام إلى شركة إس سي كابيتال بارتنرز بالتزامن مع بدء أعمال الإنشاء في أول مجمّع صناعي لها في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد رسّخت الشركة سجلاً مميزاً في تطوير عقارات مؤسسية عالية الجودة، وأتطلّع للإسهام في دفع نمو أعمال الشركة على مستوى المنطقة، والاستفادة من الطلب المتزايد على الأصول الصناعية المتطورة."

ويعزّز تعيين المصري حضور "إس سي كابيتال بارتنرز" القيادي على أرض الواقع، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على توسيع منصتها في الشرق الأوسط، وتكثيف استثماراتها في صندوق GRID وغيرها من الاستراتيجيات الموضوعية في مختلف أنحاء المنطقة.

بناء منصة قابلة للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي

تواصل «إس سي كابيتال بارتنرز» توسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة منهجية، مستندةً إلى سجل يمتد لعشرين عاماً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخبرتها في الاستراتيجيات الاستثمارية العقارية الانتهازية والقيمة المُضافة والأساسية المُعزَّزة. ويركّز صندوق GRID على تطوير أصول صناعية مؤسسية عالية الجودة في الأسواق الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مستفيداً من عوامل نمو هيكلية قوية مثل توطين التصنيع، وتنويع قطاعات التجارة، والتوسع المتسارع للتجارة الإلكترونية.

نبذة عن مجموعة إس سي كابيتال بارتنرز (www.sccpasia.com)

تُعد مجموعة إس سي كابيتال بارتنرز واحدة من الشركات الرائدة في إدارة الاستثمارات العقارية، ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة. تأسست الشركة في عام 2004 وتدير أصولًا بقيمة 8.8 مليارات دولار أمريكي، مع قاعدة متنوعة تضم أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا حول العالم. تستثمر إس سي كابيتال بارتنرز عبر نطاق واسع من استراتيجيات المخاطر والعوائد، بما في ذلك استراتيجيات الأسهم والديون. تركز الشركة على الاستثمارات الموجهة نحو النمو، معتمدة على نهج استثماري موضوعي يستفيد من منصاتها التشغيلية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا، والإسكان، والضيافة.

نبذة عن شركة تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع (www.thi-holding.com)

تُعد "تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع" (THi) شركة استثمارية مؤسسية تركز على الاستثمارات التحويلية التي تضيف قيمة، بالإضافة إلى إدارة الأصول في قطاعات العقارات الصناعية عالية التقنية والبنية التحتية. تأسست الشركة في عام 2018 وتعمل في كل من الصين وسنغافورة واليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تشارك شركة تي إتش آي القابضة في الاستثمار المشترك وإدارة أكثر من 18 مشروعًا في الصين (حتى عام 2026)، بمساحة إجمالية تزيد عن 1.2 مليون متر مربع من العقارات الصناعية، وبإجمالي أصول مُدارة تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي. وتضع الشركة نفسها كواحدة من أفضل المطورين والمستثمرين في مجالات التصنيع عالي التقنية والمتنزهات الصناعية، سواء في الصين أو في الأسواق العالمية الرئيسية.

