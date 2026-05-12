دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة إسناد للتطوير العقاري "إسناد"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تسليم مشروعها السكني "ذا سبارك من إسناد" في مدينة محمد بن راشد، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة الشركة ضمن القطاع العقاري في دبي.

يتألف المشروع من طابق أرضي وخمسة طوابق سكنية وسطح، ويضم 50 شقة من فئتَي غرفة نوم واحدة وغرفتَي نوم. وقد صُمم المشروع ليلبي تطلعات السكان الباحثين عن التوازن بين الراحة، والعملية، وسهولة الوصول إلى الوجهات الحيوية في المدينة. ويجسّد "ذا سبارك من إسناد" نهج الشركة في تطوير مساكن مدروسة بعناية، تجمع بين الطابع المعماري العصري، والتوزيعات الداخلية العملية، والتشطيبات عالية الجودة، وتوفير قيمة طويلة الأمد للملاّك والمستثمرين.

يؤكد تسليم المشروع تركيز "إسناد" على التنفيذ المنضبط، وجودة أعمال البناء، وتلبية تطلعات الملاّك والمستثمرين، كما يعكس اكتماله ثمرة رؤية مدروسة لتقديم تجربة سكنية حديثة تواكب احتياجات السوق العقارية المتجددة في دبي، من خلال وحدات سكنية تراعي أدق التفاصيل وتقدم مفهوماً متوازناً للراحة اليومية.

يضم المبنى مجموعة من المرافق التي تعزّز رفاه السكان وتدعم أسلوب حياة عملي وصحي ومترابط، وتشمل مسبحاً، ونادياً رياضياً، وساونا، وغرفة بخار، ومساحة للعمل المشترك، وردهة استقبال، ومقهى، ومواقف للدراجات الهوائية، ومحطات لشحن المركبات الكهربائية، ما يسهم في توفير تجربة سكنية متكاملة ضمن بيئة مجتمعية متوازنة.

يقع "ذا سبارك من إسناد" في المنطقة 11 بمدينة محمد بن راشد، إحدى الوجهات السكنية المتنامية في دبي، ويتميز بموقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى عدد من أبرز معالم الإمارة ووجهاتها الرئيسية، بما في ذلك وسط مدينة دبي، ودبي مول، ومركز دبي المالي العالمي، وميدان، ومول الإمارات، ودبي مارينا، وكايت بيتش، ومطار دبي الدولي، مع اتصال مباشر عبر طريق دبي العين.

قال أشرف البنداري، الرئيس التنفيذي لشركة إسناد: "يمثل تسليم مشروع ذا سبارك من إسناد محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس التزامنا بتطوير مشاريع سكنية عالية الجودة في دبي. فمنذ البداية، كان هدفنا تنفيذ مشروع يجمع بين التصميم العصري والكفاءة العملية والقيمة المضافة في موقع استراتيجي. واليوم، يسعدنا أن نرى هذه الرؤية وقد تحولت إلى مشروع مكتمل وجاهز لاستقبال ملاّكه وسكانه".

وأضاف: "يواصل سوق العقارات في دبي أداءه القوي، مدعوماً باستمرار الطلب والنمو العمراني. ويؤكد اكتمال مشروع 'ذا سبارك من إسناد' ثقتنا الراسخة بالسوق، كما يجدد التزامنا بتقديم مشاريع سكنية نوعية تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء، وتوفر قيمة مستدامة طويلة الأمد".

يأتي تسليم المشروع في وقت يحافظ فيه القطاع العقاري في دبي على زخم قوي، مدعوماً بالرؤية الاقتصادية والعمرانية طويلة المدى للإمارة، وبيئتها التنظيمية الراسخة، وجاذبيتها المستمرة بوصفها مركزاً عالمياً للعيش والأعمال والاستثمار.

تستفيد "إسناد" من الخبرات العقارية والإنشائية الواسعة لشركتها الأم "أورا القابضة"، بما يدعم توجهها نحو تطوير مشاريع سكنية تجمع بين التصميم العصري والعملي وجودة التنفيذ، مع الاستجابة لاحتياجات السوق السكنية في دبي.

نبذة عن إسناد:

تعدّ "إسناد للتطوير العقاري"، المعروفة باسم "إسناد" والتابعة لشركة "أورا القابضة"، من الشركات الديناميكية العاملة في قطاع التطوير العقاري في دبي. وتركز الشركة، تحت قيادة رئيسها التنفيذي أشرف البنداري، على الابتكار، والاستدامة، والالتزام بالجودة. وانطلاقاً من خبرات تمتد إلى عام 2005، رسخت "إسناد" حضورها في السوق من خلال مشاريع ترتكز على معايير التميز والقيمة المضافة. وتستهدف خطط الشركة التوسعية في دبي خلال السنوات الخمس المقبلة تقديم تجربة عقارية متجدّدة تقوم على التصميم العصري، وجودة التنفيذ، والقيمة التنافسية.

