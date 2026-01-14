أبوظبي: نظّم "إرث" أبوظبي حفل جوائز الخدمة الطويلة لتكريم نخبة من عائلة إرث شهدت مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والالتزام، في لفتة تقديرية تعكس ثقافة الامتنان والاعتزاز بالكفاءات التي شكّلت على مدى العقود ركائز أساسية في مسيرة النجاح والتميّز.

وجاء الحفل احتفاءً بمسارات مهنية استثنائية لـ 62 فردًا من كوادره، أمضوا أكثر من عشرين عامًا حافلة بالتميّز، وأسهمت هذه المسارات بشكل مباشر في ترسيخ مكانة «إرث» كوجهة رائدة تجمع بين قيم الأصالة الإماراتية والتميّز وكرم الضيافة، تأكيدًا على نهج المؤسسة القائم على الارتقاء بالكفاءات باعتبارها ركيزة النجاح وصانعة الإرث الحقيقي.

وبهذه المناسبة، أكدت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لإرث أبوظبي، أن هذا التكريم يتجاوز كونه احتفاءً بعدد سنوات الخدمة، ليعكس التقدير الحقيقي لقيم الإخلاص والمسؤولية والعمل المؤسسي التي أسهمت في بناء ما يعتز به «إرث» اليوم، مشيرة إلى أن استمرارية العطاء على مدى أكثر من عقدين تعكس عمق الانتماء وروح الاستقرار التي تشكّل أساس الاستدامة.

وقالت في كلمتها: "بكل فخر وامتنان، نكرّم اليوم نخبة من أفراد فريقنا، الذين كانوا ولايزالون لأكثر من عشرين عامًا ركيزة أساسية وأثراً واضحًا في مسيرة النجاح. شكراً لعطائكم ووفائكم".

وأضافت: "وبإسم فريق إرث، نتقدّم إليكم بخالص الشكر والتقدير لإسهاماتكم القيّمة وما تمثلونه من قدوة في الإخلاص والاستمرارية. كما نودّ أن نخصّ بالشكر والتقدير جميع كوادر "إرث" أبوظبي ومطعم "إرث" الحصن لما حقّقوه من تقدير عالمي مرموق، حيث أسهمت هذه الجهود في حصول فندق "إرث" على مفتاح ميشلان، وحصول مطعم "إرث" على نجمة ميشلان."

واختُتم الحفل بالتأكيد على التزام «إرث» بمواصلة ترسيخ ثقافة التقدير وتعزيز بيئة عمل داعمة تضع الإنسان في قلب رؤيتها، إيماناً بأن النجاحات المُستدامة تبدأ من كوادر تؤمن برسالتها وتترك أثراً إيجابياً طويل الأمد.

نبذة عن "إرث" أبوظبي

إرث أبوظبي وجهة متكاملة للضيافة والترفيه، تجمع بين أصالة التراث الإماراتي وروح التصميم المعاصر، وتقدم تجربة متوازنة تشمل الإقامة، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية، والمرافق الرياضية، ضمن بيئة تحتفي بالصحة والثقافة والمجتمع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.erth.ae

