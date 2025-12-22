المركز الجديد سيقدم خدمات متقدمة في تقنيات المساعدة على الإنجاب تشمل الإخصاب المخبري ( IVF )، وعلاجات الخصوبة، وأمراض النساء، والعلاجات التكاملية، وبرامج الصحة الوقائية

)، وعلاجات الخصوبة، وأمراض النساء، والعلاجات التكاملية، وبرامج الصحة الوقائية من المقرر افتتاح مركز "إنستيتوت ماركيز" في أبوظبي خلال العام 2026

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إثمار الدولية القابضة (EIH)، شركة الاستثمار الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة "فيوتشرلايف" لإطلاق مركز"إنستيتوت ماركيز"، العالمي المتخصص في تقنيات المساعدة على الإنجاب (ART) بإمارة أبوظبي. ويشكّل المشروع إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية المتقدمة في الإمارة، ويسهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتميز الطبي.

ويُعد "إنستيتوت ماركيز" الذي من المقرر افتتاحه في أبوظبي خلال عام 2026 من أعرق المراكز المتخصصة في طب الإخصاب على مستوى العالم، إذ يمتد تاريخه لأكثر من مئة عام، ويحظى باعتراف دولي بفضل ابتكاراته العلمية الرائدة ومعدلات النجاح المرتفعة في علاجات الخصوبة. وتضم مراكزه مختبرات متقدمة لعلم الأجنة، إلى جانب فريق طبي متعدد التخصصات يضم ما يقارب 200 خبير من أطباء النساء والتوليد، وأخصائيي الأجنة، والدعم النفسي، وهو ما مكّنه من تحقيق معدلات نجاح تصل إلى 86% في عمليات الإخصاب المخبري، وفق أعلى المعايير العالمية.

ويدير "إنستيتوت ماركيز"حالياً العديد من المراكز الطبية المتخصصة في برشلونة و ساباديل وروما وميلانو، ليجلب اليوم خبراته الأوروبية المتقدمة وإرثه السريري العريق إلى أبوظبي. وسيتم دمج المركز الجديد ضمن المنظومة الصحية المتقدمة في الإمارة، مستفيداً من البيئة التنظيمية المتطورة والرؤية الوطنية طويلة الأمد للقطاع الصحي، مع تقديم حزمة شاملة ومتكاملة من خدمات وعلاجات الخصوبة للمرضى.

ومع تأثر واحد من كل ستة بالغين حول العالم بالعقم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يمثل إطلاق "إنستيتوت ماركيز" في أبوظبي خطوة استراتيجية لمعالجة هذا التحدي الصحي العالمي، ودعم الجهود الرامية لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الخصوبة عالية الجودة. كما ينسجم المشروع مع إلتزام إثمار الدولية القابضة بدعم أولويات أبوظبي الاستراتيجية، لا سيما في مجالات تعزيز السياحة العلاجية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتحسين تجربة المرضى.

وأكدت إثمار الدولية القابضة أن إطلاق "إنستيتوت ماركيز" في أبوظبي يعكس التزامها بدعم طموحات الإمارة في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للرعاية الصحية المتقدمة، مشيرة إلى أن التاريخ العريق للمركز في أوروبا يعكس قدرته على التوسع المستدام، وقوة الحوكمة السريرية، والتميز في تقديم خدمات طبية عالية الجودة عبر مختلف الأسواق.

ويعد مركز "إنستيتوت ماركيز" جزءاً من محفظة مجموعة "فيوتشرلايف"، إحدى أبرز المجموعات العالمية المتخصصة في طب الإنجاب، والتي تدير أكثر من 60 مركزاً طبياً في 16 دولة، ما يوفر خبرات تشغيلية متقدمة وقاعدة عالمية قوية تدعم نجاح هذا التوسع. وستكون أبوظبي منصة الانطلاق للتوسع الإقليمي للمركز، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز رائد في مجال طب الإنجاب المتقدم.

وتحظى مجموعة "فيوتشرلايف" بدعم كل من "هارتنبرغ"، الشركة الاستثمارية المتخصصة في تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، و"سي في سي كابيتال بارتنرز"، إحدى كبرى شركات الاستثمار العالمية في الأسواق الخاصة، والتي تمتلك سجلاً استثمارياً راسخا في دولة الإمارات، وتؤكد التزامها بدعم الاستثمارات التي تسهم في التنمية الاقتصادية للدولة.

نبذة عن مجموعة إثمار الدولية القابضة:

إثمار الدولية القابضة (EIH) شركة استثمارية وطنية رائدة، نشأت في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها. وترتكز الشركة على حضور راسخ وجذور عميقة في الاقتصاد الوطني، وتعتمد نهجاً مؤسسياً استثمارياً متقدّماً يركّز على بناء محفظة متنوعة عبر قطاعات وصناعات وتقنيات تحويلية ذات مردود طويل الأمد. ومن خلال شراكات استراتيجية نوعية وتركيز مدروس على القطاعات عالية التأثير، تسهم إثمار الدولية القابضة في دعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز رؤية دولة الإمارات للازدهار والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://eihuae.com/

نبذة عن مجموعة "فيوتشرلايف":

تُعد مجموعة "فيوتشرلايف" من أبرز مزوّدي خدمات الإخصاب المخبري (IVF) وعلاجات الخصوبة والخدمات الجينية المرتبطة بها في أوروبا. وتضم المجموعة أكثر من 60 عيادة متطورة موزعة على 16 دولة، ويعمل لديها ما يزيد على 2,100 متخصص، حيث تُجري سنوياً أكثر من 77,000 دورة إخصاب مخبري، إلى جانب مجموعة واسعة من علاجات أمراض النساء والتدخلات الجراحية المتخصصة.

وإلى جانب محفظتها من عيادات الخصوبة، تدير مجموعة "فيوتشرلايف" مستشفيين في جمهورية التشيك، بالإضافة إلى مختبر GNT، الذي يُعد من أكبر وأكثر المختبرات الجينية تطوراً في أوروبا، ما يمكّن المجموعة من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الجينية بسرعة وكفاءة، والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لمرضاها.

ويؤمن فريق مجموعة "فيوتشرلايف" بعالم يتمتع فيه الجميع بحرية تكوين أسرة، ويتبنون نهجاً قائماً على الأدلة العلمية في تطوير استراتيجيات العلاج المبتكرة، مع الالتزام برسالة ترتكز على الأخلاقيات والمعايير المهنية الرفيعة. وتعود ملكية FutureLife إلى شراكة بين صناديق تُدار من قبل "سي في سي كابيتال بارتنرز" و"هارتنبرغ". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.futurelifegroup.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

إثمار الدولية القابضة: edweekat@webershandwick.com

مجموعة "فيوتشرلايف": pressoffice@futurelifegroup.com

-انتهى-

#بياناتشركات