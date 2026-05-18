دبي، الإمارات: أعلنت "إتش آر إي" للتطوير العقاري عن وضع حجر الأساس لمشروع "ساكورا جاردنز"، مجمّعها السكني المستوحى من المنتجعات في منطقة وادي الصفا 2 ضمن "فالكون سيتي أوف وندرز"، في خطوة تمثّل محطّة مفصليّة ليس فقط في مسيرة الشركة، بل أيضاً ضمن أحد أسرع المحاور السكنيّة نموّاً ونضجاً في دبي.

وشهدت مراسم وضع حجر الأساس، التي حضرها كبار مسؤولي الشركة، انتقال مشروع "ساكورا جاردنز" من مفهوم حَظي بإشادة واسعة إلى مجتمع سكني قيد التنفيذ، مع استهداف إنجازه في الربع الرابع من عام 2028.

واستُلهم مشروع "ساكورا جاردنز" من زهرة الساكورا اليابانيّة، بما تحمله من رمزيّة متجذّرة ترتبط بالتجدّد، والانسجام، والجمال الهادئ، حيث صُمّم المشروع كملاذ سكني تحيط به الطبيعة على مساحة تمتدّ إلى 49 ألف متر مربع، ويضمّ 1,429 وحدة سكنيّة مفروشة بالكامل ضمن مشروع منخفض الارتفاع يتألف من تسعة طوابق فوق الأرض، يتمحور حول حديقة مركزيّة خالية من السيارات تمتدّ على مساحة 30 ألف متر مربع. وقد خُصِّص %50 من المساحة الإجماليّة للمشروع للمساحات الخضراء والمناظر الطبيعيّة، في خطوة تميّزه ضمن سوق لطالما طغت فيه الكثافة العمرانيّة على المشهد السكني.

وقال محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة "إتش آر إي" للتطوير العقاري: "ما نشهده اليوم يتجاوز مجرّد وضع حجر أساس، بل يتمحور حول البناء باطارٍ هادف؛ وهو المبدأ الذي يشكّل جوهر كل ما نقوم به. لقد جاء "ساكورا جاردنز" استجابةً لما يبحث عنه سكان دبي اليوم فعليّاً: المساحة، والطبيعة، والترابط، ومنزل يدعم جودة حياتهم ورفاههم. ونحن فخورون بأن نرى هذه الرؤية تتحوّل اليوم إلى واقع ملموس."

وجاءت النتيجة بهويّة معماريّة مميّزة ومدروسة بعناية، تنسجم بسلاسة مع العناصر الطبيعيّة المحيطة، وتعكس مقاربة تصميميّة تجمع بين الحداثة والهدوء البصري. كما صُمّم المشروع ليحافظ على حضوره الجمالي وقيمته المعماريّة على المدى الطويل، مع التركيز على الاستدامة الإنشائيّة والتفاصيل التي تضمن استمراريّة الجودة مع مرور الوقت.

ويضمّ المشروع ما يزيد على 50 مرفقاً عالمي المستوى، تشمل بحيرة سباحة مستوحاة من أجواء الشواطئ، ونادياً رياضيّاً على السطح، وأجنحة مخصّصة للعافية، وملاعب للبادل وكرة السلة، ومسارات للجري والمشي، ومناطق ترفيهيّة للأطفال، وأكشاك قهوة عائمة، إلى جانب أنظمة منزل ذكي متكاملة في جميع الوحدات.

كما يجسّد المشروع رؤية "إتش آر إي" المستقبليّة في تطوير مجتمعات سكنيّة أكثر استدامة وارتباطاً بمتطلبات الحياة الحديثة، عبر دمج حلول مدروسة تعزّز الكفاءة والراحة على المدى الطويل. ويشمل ذلك توفير بنية تحتيّة لمحطات شحن السيارات الكهربائيّة، إلى جانب اعتماد نهج تصميمي مسؤول يوازن بين جودة الحياة، والاستدامة البيئيّة، وكفاءة استخدام المساحات والموارد.

وشهدت منطقة وادي الصفا 2 تحوّلًا ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، منتقلةً من منطقة ناشئة إلى وجهة معترف بها للسكن والاستثمار ضمن الامتداد السكني المتنامي في دبي. ويأتي مشروع "ساكورا جاردنز" في مرحلة تشهد فيها المنطقة نضجاً متسارعاً، مع ارتباط مباشر بشارع الشيخ محمد بن زايد، واستفادة متوقّعة من استمرار تطوير البنية التحتيّة وارتفاع الطلب السكني.

ومن المتوقّع التسليم في الربع الرابع من عام 2028، يُمثّل "ساكورا جاردنز" أحد أكثر مشاريع "إتش آر إي" للتطوير العقاري طموحاً حتّى اليوم، سواء من حيث الحجم أو الرؤية أو مستوى التجربة السكنيّة التي يقدّمها. كما يعكس المشروع توجّه الشركة نحو تطوير مجتمعات متكاملة تضع جودة الحياة والطبيعة والرفاه في صميم التجربة السكنيّة، ضمن رؤية طويلة الأمد لمستقبل العيش الحضري في دبي.

