تشونغتشينغ، الصين، وقّعت أيتو AITO، العلامة التجارية الصينية الرائدة للسيارات الذكية الفاخرة، رسمياً اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة بيرفورمانس بلس موتورز، التابعة لأبوظبي موتورز، الشركة الرائدة في وكالات السيارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مدينة تشونغتشينغ بالصين، وقد وقّعها كل من جيسون وانغ، رئيس وحدة العمل الخارجي لشركة سيريس أوتو SERES AUTO، وسيد كريم، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي موتورز، كما شهدها كل من ليون خه، رئيس شركة سيريس أوتو، وكلفن تشاو، الممثل الرئيسي لشركة أبوظبي موتورز في الصين. وتشكل الاتفاقية خطوة تاريخية فارقة في الجهود التوسعية لشركة "أيتو" في أسواق السيارات الفاخرة العاملة بالطاقة الجديدة عالمياً، كما تمثل انطلاقاً رسمياً لمرحلة جديدة من مراحل نموها الاستراتيجي على الساحة الدولية.

نظراً إلى خبرتها التي تمتد لأربعين عاماً، تتميز شركة أبوظبي موتورز بشبكة مبيعات واسعة، وقاعدة قوية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، وعمليات وخدمات احترافية، مما يجعلها واحدةً من أكثر وكلاء السيارات الفاخرة تأثيراً في الشرق الأوسط، حيث ترسي الشركة بمبادئها المتمثلة في "التمحور حول العميل" وابتكاراتها التجارية معايير جديدة في هذا المجال. في المقابل، تبرز AITO كواحدة من أسرع العلامات الناشئة نمواً في قطاع المركبات العاملة بالطاقة الجديدة (NEV) في الصين، حيث يتجاوز إنتاجها مليون وحدة في غضون 46 شهراً فقط، كما يواصل طرازها الرائد AITO 9 تصدره في فئة السيارات التي تزيد قيمتها عن 500 ألف يوان صيني في الصين لمدة 21 شهراً متتالياً، مما يرسخ ريادتها في مجال السيارات الفاخرة بفضل منتجاتها الفائقة.

في إطار الاتفاقية، سيسهم التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في ضخ زخم قوي في تعزيز التنافسية الجوهرية في قطاع السيارات الفاخرة، والانتقال إلى رحلة جديدة في سوق المركبات الفاخرة الذكية في الشرق الأوسط حتى الوصول إلى تحقيق نمو في القيمة المشتركة لكل من العلامة التجارية والسوق في آن واحد.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة بيرفورمانس بلس موتورز، التابعة لشركة أبوظبي موتورز، مسؤولية المبيعات والتسليم وخدمات ما بعد البيع لطرازات AITO الذكية الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، مع إنشاء مراكز تجربة وخدمة للعلامة التجارية لتقديم تجارب واقعية للمستخدمين تماشياً مع أهداف ورسالة AITO. في الوقت ذاته، ستستفيد شركة أبوظبي موتورز من رؤى السوق لدفع عجلة التسويق المحلي وتعزيز تأثير AITO في المنطقة، مما يسهم في تسريع دخولها إلى فئة راقية من المستهلكين في المنطقة. كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون المشترك في مجالات خدمة العملاء وتبادل الموارد بهدف بناء شراكة طويلة الأمد قائمة على الكسب المشترك.

أعرب جيسون وانغ، رئيس وحدة العمل الخارجي لشركة SERES AUTO، قائلاً: "يمثل تعاوننا مع شركة أبوظبي موتورز محطةً فارقةً في استراتيجيات التوسع العالمي لشركة AITO، ونقطةَ انطلاق جديدةً لاستكشاف الفرصة الواعدة لسوق المركبات الكهربائية الفاخرة في الشرق الأوسط معاً. إنّ الخبرة والموارد الغنية التي تُميِّز أبوظبي موتورز في سوق السيارات الفاخرة المحلية ستوفر دعماً قوياً لدخول AITO السوق المحلي. ولن يقتصر هذا التعاون المتبادل على تقديم ابتكارات ذكية لسوق السيارات الفاخرة في الشرق الأوسط فحسب، بل سيدفع أيضاً بالقدرات التكنولوجية لعلامة AITO لتحقيق قفزة نوعية واختراقات أكبر في السوق العالمية".

من جانبه، قال سيد كريم، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي موتورز: "إنّ القدرات التكنولوجية الفائقة لعلامة AITO، وجودة منتجاتها العالية، ومكانتها كعلامة تجارية فاخرة، تتماشى تماماً مع متطلبات سوق السيارات الفاخرة متزايد النمو في الشرق الأوسط، وتتوافق مع مبادئنا في تحفيز استهلاك السيارات الراقية وتقديم تجارب استثنائية ومتميزة. وسنلتزم بتفعيل كل قنواتنا ومواردنا ومزايانا التشغيلية لدعم تطوير AITO على المدى الطويل في السوق الإماراتية، واستكشاف فرص جديدة في قطاع المركبات الكهربائية الفاخرة، وتقديم تجارب تنقل أكثر ابتكاراً وفخامة باستمرار".

حتى الآن، أتمت طرازات AITO كافة عمليات التكيّف المحلي لأنظمتها البرمجية ومكوناتها التقنية، مع استيفاء كافة شهادات الاعتماد والمطابقة والمعايير القياسية المطلوبة. وفي خطوة ريادية لعلامة تجارية صينية للتفاعل العميق مع العملاء في الخارج، بدأت الشركة بتوفير تجربة القيادة لطرازها الرائد AITO 9 للمستخدمين في دولة الإمارات.

في الوقت ذاته، وصلت الدفعة الأولى من مركبات AITO إلى موانئ دبي، لتكون جاهزة للتسليم الفوري فور إطلاقها الرسمي. من جانبها، ستوفر البنية التحتية المحلية المتكاملة لشركة أبوظبي موتورز قاعدةً قويةً تدعم إطلاق منتجات AITO وتسليمها وإدارتها على المدى الطويل في السوق الإماراتية. وتأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجيات AITO لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط، لتكون نقطة انطلاق نحو التوسع في الأسواق الإقليمية المجاورة، بما يعزز مكانتها وتأثيرها العالمي في قطاع التنقل الكهربائي الذكي الفاخر.

-انتهى-

