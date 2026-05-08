دبي (الإمارات العربية المتحدة) / ووهو (الصين): استعرضت أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) جناح المنظومة المتكامل خلال قمة أعمال شيري الدولية 2026 في مدينة ووهو الصينية، مقدّمةً رؤية طموحة لمستقبل التنقل حيث تتقاطع التكنولوجيا مع أسلوب الحياة وتجربة المستخدم. وأُقيمت القمة تحت شعار "عصر جديد، آفاق جديدة"، وجمعت نخبة من الوكلاء والمستثمرين والشركاء ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، حيث برز الجناح كأحد أبرز محطات القمة.

ويمتد الجناح على مساحة تزيد عن 2,000 متر مربع، حيث يقدّم بيئة تفاعلية غامرة قائمة على سيناريوهات استخدام متعددة. ويضم التصميم منطقة عرض مركزية للمنتجات تتفرع منها مساحات مخصّصة لأنماط الحياة، تشمل الأنشطة الخارجية والسفر الملائم لاصطحاب الحيوانات الأليفة وخيارات تخصيص السيارات، في انعكاس واضح لتحول العلامة نحو منظومة متكاملة تقودها التجربة وتواكب تطلعات المستهلكين المتغيرة.

وبعيداً عن أساليب العرض التقليدية، يقدّم الجناح تجارب تفاعلية وسيناريوهات واقعية تُظهر كيفية اندماج المركبات والتقنيات في تفاصيل الحياة اليومية. كما تتيح مناطق مخصّصة، مثل مساحة التخصيص بطابع كلاسيكي ومنطقة التجارب الخارجية، لأصحاب المصلحة استكشاف تطبيقات المنتجات والفرص التجارية المرتبطة بها. وقد استقطب الحدث أكثر من 4,000 مشارك، ما يعكس اهتماماً عالمياً متزايداً باستراتيجية المنظومة التي تتبناها أومودا وجايكو.

ويستعرض الجناح مجموعة متنوعة من الطرازات تشمل أومودا 4، وأومودا 5SHS ، وأومودا 7 SHS (OMODA 7 SHS)، وجايكو 7SHS (JAECOO 7 SHS)، وجايكو 8SHS (JAECOO 8 SHS)، وجايكو 5SHS (JAECOO 5 SHS)، ضمن بيئات مصممة خصيصاً تمتد من التنقل الحضري إلى مغامرات الطرق الوعرة. كما تعزّز أربع مناطق ذات طابع مختلف هذه التجربة، بما يبرز مرونة العلامة وقدرتها على تلبية أنماط حياة متعددة.

وتماشياً مع تركيزها على التنقل الذكي، سلطت أومودا وجايكو الضوء أيضاً على تقنية السائق الذاتي لركن المركبات "VPD" (Valet Parking Driver) المتقدمة. ويتيح هذا النظام، القائم على الركن الذاتي دون سائق، للمركبات تحديد أماكن الوقوف والركن واسترجاع نفسها بشكل مستقل عبر أوامر تُنفّذ من خلال التطبيق، ما يوفر حلاً عملياً لمستخدمي المدن. وقد تم استعراض هذه التقنية في ظروف واقعية، لتجسّد تنامي قدرات العلامة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع طرحها ضمن طرازات مختارة في عدد من الأسواق، بما في ذلك دولة الإمارات.

وتلعب التكنولوجيا وثقافة الشباب دوراً محورياً في هذا المشهد، حيث تسهم مناطق مستوحاة من الرياضات الإلكترونية، وعروض الموسيقى الإلكترونية، وتجارب الألعاب الغامرة في خلق أجواء نابضة بالحيوية. كما يبرز حضور "أيموجا للروبوتات" (AiMOGA Robotics)، بما في ذلك روبوت بشري ذكي وكلاب روبوتية، طموح العلامة في توسيع مفهوم التنقل ليشمل منظومات ذكية متكاملة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال شون شو، الرئيس التنفيذي الدولي لشركة أومودا وجايكو: "يجسّد جناح المنظومة المتكامل رؤيتنا لإعادة تعريف التنقل بوصفه تكاملاً سلساً بين التكنولوجيا وأسلوب الحياة. ومع تجاوزنا حاجز المليون سيارة مباعة عالمياً، نسرّع جهودنا لبناء منظومة أكثر ذكاءً وترابطاً للمستخدمين حول العالم."

وتتزامن فعاليات الجناح مع الذكرى الثالثة لانطلاق العلامة وتحقيقها إنجاز بيع مليون سيارة عالمياً. وبالنظر إلى المستقبل، تسعى أومودا وجايكو إلى توسيع استراتيجيتها القائمة على المنظومة، من خلال تقديم تجارب تنقل أكثر اتصالاً وذكاءً وارتباطاً بأسلوب الحياة في مختلف الأسواق العالمية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

