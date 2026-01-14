دبي، الإمارات العربية المتحدة : في خطوة جديدة تعكس نموّها المتسارع، أعلنت شركة أوتورن أوه جي سي للسيارات المحدودة، الوكيل الرسمي في دبي لكلّ من شركة أومودا وجايكو وشركة آي كور (iCaur)، عن عقد شراكة استراتيجية مع الواحة مول، دبي لإطلاق صالة العرض الثانية لها، في محطّة بارزة ضمن خطّة التوسّع على طول شارع الشيخ زايد. ويُجسّد هذا الافتتاح توجّه الشركة نحو تعزيز حضورها في المواقع الحيوية، تأكيداً على التزامها بتقديم حلول تنقّل متطوّرة وتجارب راقية للعملاء، مع ضمان سهولة الوصول إلى خدماتها ومنتجاتها في قلب دبي.

شهد حفل التوقيع حضور نخبة من القيادات العليا في شركة أوتورن أوه جي سي للسيارات المحدودة والواحة مول، يتقدّمهم السيد علي جورجي، الرئيس التنفيذي للعمليات، والسيد أنوب غوبال، نائب الرئيس الأول ورئيس الواحة مول، إلى جانب ممثلين عن شركة أومودا وجايكو الإمارات وشركة آي كور، وحشد من الشركاء ووسائل الإعلام. وقد سلّط الحدث الضوء على التزام أوتورن المستمر بتوسيع حضورها في أبرز الوجهات التي تتميّز بكثافة الزوّار وسهولة الوصول.

يتمتع المعرض الجديد بموقع استراتيجي داخل الواحة مول، دبي، ويضم مدخلاً مستقلاً يوفّر تجربة دخول سلسة للزوار. ويقدّم للعملاء فرصة استكشاف أحدث طرازات أومودا وجايكو وآي كور، ضمن بيئة متكاملة تعكس روح الابتكار والتصميم المتقدّم. وقد تمّ اختيار الموقع بعناية داخل واحدة من أكثر الوجهات الفاخرة سهولةً في الوصول على مستوى دبي، حيث يوفّر المعرض مواقف سيارات واسعة، ويقع على مقربة من أهم المناطق السكنية والتجارية، ما يجعل زيارته تجربة مريحة وخالية من العناء. وسيحظى الزوّار بفرصة التعرّف على أبرز ملامح التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدّمة، إلى جانب استشارات مخصّصة يقدّمها فريق متمرّس من خبراء المبيعات، وذلك ضمن أجواء راقية مستوحاة من أسلوب الحياة العصري في دبي.

وفي تعليقه على هذا التوسّع، قال السيد علي جورجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أوتورن أوه جي سي للسيارات المحدودة: "يمثّل توسّعنا إلى شارع الشيخ زايد من خلال الواحة مول تجسيداً لالتزامنا بتقديم قيمة استثنائية في كل نقطة تواصل مع العميل. فهذا المعرض يعبّر عن تركيزنا المستمر على الابتكار، وتوفير حلول تنقّل راقية، وتجربة بيع متقدّمة ترتكز في جوهرها على رضا العملاء."

وأضاف قائلاً: "تشكّل هذه الشراكة مع الواحة مول خطوة مفصلية في مسيرتنا، إذ تسهم في تقريب علاماتنا من العملاء في دبي والمنطقة، وتعزيز مكانتنا في السوق بما يتماشى مع رؤيتنا للنمو المستدام."

يشكّل معرض الواحة مول، دبي إضافة نوعية إلى شبكة وكلاء أوتورن الحالية في الإمارة، ويأتي استجابةً للطلب المتزايد على مركبات أومودا وجايكو وآي كور في السوق المحلي. ويمتدّ المعرض الجديد على مساحة تقارب 800 متر مربع، ويتمتع بتصميم داخلي عصري ومتطوّر، إلى جانب عرض جذّاب للمركبات يهدف إلى توفير تجربة عملاء سلسة وراقية بكل تفاصيلها.

يُجسّد هذا التوسّع الاستراتيجية طويلة الأمد التي تنتهجها شركة أوتورن أوه جي سي للسيارات المحدودة لتعزيز نموّها في السوق الإماراتية، بما ينسجم مع رؤية أومودا وجايكو في تقديم تجارب سيارات مبتكرة تتمحور حول العميل، وترتقي بتطلّعاته في مختلف أنحاء الدولة.

خلال العام الماضي، شهدت شركة أومودا وجايكو OMODA&JAECOO نمواً متسارعاً، مع افتتاح صالات عرض في معظم أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ويشكّل هذا الافتتاح صالة العرض السابعة للعلامة في دولة الإمارات.

نبذة عن شركة أوتورن أوه جي سي للسيارات المحدودة:

تُعدّ شركة أوتورن أوه جي سي للسيارات المحدودة الوكيل الحصري والمعتمَد لعلامات أومودا وجايكو وآي كور (iCaur) في دبي. وبصفتها اسماً بارزاً في قطاع السيارات، تركّز أوتورن على تقديم مركبات راقية ومبتكرة تلبّي تطلّعات السوق. ومن خلال شراكتها مع شركة شيري العالمية، توفّر أوتورن طرازات متقدّمة تجمع بين التصميم العصري، والتكنولوجيا الحديثة، والأداء الفائق، لتمنح العملاء تجربة قيادة استثنائية على جميع المستويات.

-انتهى-

#بياناتشركات