دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت أوتوداتا الشرق الأوسط، إحدى شركات مجموعة وورلد أوتوموتيف جروب (WAG) والجهة الرائدة في توفير حلول بيانات السيارات في المنطقة، عن إطلاق “أوتوداتا أناليتكس”، منصة ذكاء بيانات من الجيل الجديد مصممة لتمكين خبراء قطاع السيارات من فهم أعمق وأكثر شمولاً لأداء السوق وسلوك المركبات عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم تطوير المنصة لربط البيانات بالاستراتيجية وصنع القرار، حيث تقدم رؤية موحدة لمشهد قطاع السيارات، وتمكّن المصنعين والوكلاء والممولين وشركات التأمين من اتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة. وتجمع المنصة بين التحليلات التنبؤية، وتتبع الأسواق لحظيًا، ونمذجة القيم لتساعد الشركاء على تحديد الفرص، وتحسين العمليات، واستباق توجهات السوق المستقبلية.

وقال سيباستيان فوش، المدير العام لأوتوداتا الشرق الأوسط: "تمثل منصة أوتوداتا أناليتكس الجيل الجديد من كيفية استخدام قطاع السيارات للبيانات. فهي تحوّل التعقيدات إلى وضوح، من خلال ترجمة ملايين نقاط البيانات إلى رؤى ذات قيمة تدعم الربحية، وترفع مستوى الدقة، وتعزز الشفافية. هدفنا بسيط: جعل ذكاء البيانات المتقدم متاحًا وقابلًا للتطبيق لكل جهة ضمن سلسلة القيمة في عالم السيارات."

تحويل البيانات إلى بوصلة

تجمع منصة أوتوداتا أناليتكس طبقات متعددة من معلومات وبيانات قطاع السيارات ضمن نظام واحد متكامل، لتحويل البيانات الخام إلى رؤى استراتيجية قابلة للتنفيذ. وتشمل وحدات التحليل في النظام جميع مجالات الأداء الرئيسية، ما يمكّن الشركاء من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاء ودقة عبر سلسلة القيمة:

القيم المتبقية : تقييم احتفاظ المركبات بقيمتها بمرور الوقت لبناء استراتيجيات دقيقة للتسعير وإعادة البيع.

: تقييم احتفاظ المركبات بقيمتها بمرور الوقت لبناء استراتيجيات دقيقة للتسعير وإعادة البيع. القيم المتبقية المستقبلية : التنبؤ بأنماط انخفاض القيمة على المدى الطويل باستخدام نماذج تحليلية متقدمة لدعم خطط التأجير والتمويل وإدارة الأساطيل.

: التنبؤ بأنماط انخفاض القيمة على المدى الطويل باستخدام نماذج تحليلية متقدمة لدعم خطط التأجير والتمويل وإدارة الأساطيل. اتجاهات الأسعار : مراقبة تحركات الأسعار لحظيًا وتاريخيًا عبر مختلف الفئات لدعم قرارات تسعير مرنة وسريعة.

: مراقبة تحركات الأسعار لحظيًا وتاريخيًا عبر مختلف الفئات لدعم قرارات تسعير مرنة وسريعة. تقارير السوق : الوصول إلى تحليلات شاملة حول أداء العلامات التجارية وسلوك المستهلك والمشهد التنافسي.

: الوصول إلى تحليلات شاملة حول أداء العلامات التجارية وسلوك المستهلك والمشهد التنافسي. تقارير تسجيل المركبات الجديدة : تتبع أعداد التسجيلات وحصة السوق حسب العلامة والطراز والفئة.

: تتبع أعداد التسجيلات وحصة السوق حسب العلامة والطراز والفئة. مدة توافر المخزون في السوق ( Market Days Supply) : قياس معدل دوران المخزون لتحسين خطط الإدارة والتوزيع.

: قياس معدل دوران المخزون لتحسين خطط الإدارة والتوزيع. خريطة حرارة المخزون ( Inventory Heatmap) : تحديد مناطق الأداء العالي والمتدنّي لضمان توزيع أكثر كفاءة للموارد.

: تحديد مناطق الأداء العالي والمتدنّي لضمان توزيع أكثر كفاءة للموارد. تحليلات التأمين: دراسة تأثير بيانات التأمين على التسعير وتقييم المخاطر والتنافسية في السوق.

تعمل هذه الوحدات معًا على توفير بيئة متكاملة للذكاء السوقي، تتيح للمستخدمين تحليل احتفاظ القيمة، وتتبع اتجاهات الأسعار، والتنبؤ بانخفاض القيمة، وقياس صحة السوق عبر لوحة تحكم واحدة شاملة. وقد صُممت كل وحدة لتحويل المعلومة إلى تأثير مباشر، بما يدعم زيادة الربحية، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتعزيز دقة اتخاذ القرار في جميع مراحل دورة حياة المركبة.

نتائج مثبتة وتأثير ملموس في القطاع

أثبتت المنصة فعاليتها من خلال نتائج قابلة للقياس. ففي إحدى التطبيقات لدى أحد العملاء، ساهمت منصة أوتوداتا أناليتكس في تطوير مصفوفة تسعير مبنية على التقييمات الدقيقة للقيمة، ما أدى إلى رفع دقة التدقيق الداخلي بنسبة 40%، الأمر الذي حسّن الرقابة المالية ودعم معايير تسعير أكثر اتساقًا بين وحدات الأعمال.

وأضاف فوش:

"لطالما تمحورت رسالتنا حول تعزيز الثقة والشفافية والذكاء في منظومة السيارات. ومع أوتوداتا أناليتكس، نتيح لشركائنا القدرة ليس فقط على مواكبة حركة السوق، بل على التنبؤ بها والاستعداد لها. إنها بيانات تقود الاتجاه، وتدعم استراتيجيات أقوى، وأداء أفضل، ونموًا أكثر ذكاء."

إطلاق منصة أوتوداتا أناليتكس يعزز موقع أوتوداتا الشرق الأوسط كمرجع رئيسي في ذكاء بيانات السيارات على مستوى المنطقة. ومع منصتها الرائدة Vehicle Report التي تخدم أكثر من 60,000 مستخدم في الإمارات، تواصل الشركة وضع معايير جديدة للشفافية، وتعزيز ثقة المستهلك، ودعم الابتكار في قطاع التنقل.

حول أوتوداتا الشرق الأوسط

تأسست أوتوداتا الشرق الأوسط في عام 2010، وتوفر تقارير شاملة لتاريخ المركبات في الإمارات والسعودية والكويت وعُمان وقطر والبحرين. وتُعد الشركة جزءًا من مجموعة سكيلمور، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا في قطاع السيارات، مما يجعلها واحدة من أبرز مزودي معلومات المركبات الدقيقة والمفصلة في المنطقة. ومن خلال حلولها المعتمدة على البيانات، تمكّن الشركة عمليات اتخاذ القرار في تسعير التأمين، وصفقات المركبات، وعمليات الوكالات، بما يعزز الشفافية والثقة في قطاع السيارات. ومؤخرًا، حازت الشركة على جائزة مزوّد حلول التقدير المعتمد على الذكاء الاصطناعي خلال حفل جوائز InsureTek Golden Shield Excellence Awards 2024.

