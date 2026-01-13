الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "أوبن تكست" الكندية الرائدة عالميًّا في مجال التكنولوجيا والمتخصصة في إدارة المعلومات المؤمَّنة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، افتتاح مقرّها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لتقديم دعمٍ أقرب وأسرع لعملاء الشركة وشركائها في مختلف أسواق المنطقة، من خلال تعزيز التعاون المباشر مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين هذه الجهات من الانتقال السلس من نطاق التجارب المحدودة لحلول الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقاتٍ مؤسسية آمنة وواسعة النطاق.

ويقع المقرّ الجديد داخل مركز الملك عبد الله المالي "كافد"، أحد أبرز وجهات الأعمال في المملكة، ليكون مركزًا محوريًّا لعملاء "أوبن تكست" وشركائها في هذه الأسواق، بما يؤكد التزام الشركة بترسيخ حضورها على المدى الطويل في السعودية والمنطقة، خاصةً في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي.

شهدت مراسم الافتتاح مشاركة معالي وزير التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية الكندي، مانيندر سيدهو، وسعادة سفير كندا لدى المملكة العربية السعودية، السيد جان-فيليب لينتو، في خطوة تؤكد حرص كندا على توسيع شراكاتها التجارية مع المملكة.

وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية الكندي، مانيندر سيدهو، أن افتتاح المقرّ يُمثّل محطةً مهمة تُجسّد متانة العلاقات الكندية-السعودية، وأن توسّع "أوبن تكست" في الرياض يعكس المكانة الموثوقة للابتكارات الكندية والدور المحوري الذي يمكن أن تؤدّيه في دعم مسارات التحول الرقمي في أسواقٍ تُعد من الأسرع نموًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى تطلعه لمواصلة العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودفعها إلى آفاقٍ أكثر رحابة، بما يحقق منافع مستدامة للشركات والعاملين في كندا والمملكة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تُعزّز فيه الرياض حضورها كمركزٍ اقتصادي وتقني مؤثّر، بالتزامن مع استمرار الجهود الوطنية لتوفير فرص أعمالٍ أكبر أمام الشركات العالمية في القطاعات القائمة على البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. وفي هذا السياق، ينسجم الحضور المحلي لـ"أوبن تكست" مع توجهات المملكة الرامية إلى ترسيخ مكانتها الريادية في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، ورفع جاهزية منظومة الأمن السيبراني، ودعم نموٍّ تقوده المعلومات والأرقام، بما يراعي سيادة البيانات، ويُرسِي الثقة في بيئات العمل الرقمية، ويلتزم بالمتطلبات التنظيمية.

ويوفّر المقرّ الإقليمي لـ"أوبن تكست" في الرياض خبراتٍ محلية متخصصة ودعمًا أسرع لعملائها، خاصةً في ظل تغيّر متطلبات سيادة البيانات وأمن المعلومات والامتثال التنظيمي بشكلٍ مستمر. وفي هذا الإطار، أكدت الشركة أنها ستواصل زيادة حجم فرقها العاملة في السعودية، وبناء شراكاتٍ استراتيجية، إلى جانب تعميق تعاونها مع الجهات الحكومية لتطوير حلولٍ مُصمَّمة خصيصًا لتلبية أولويات واحتياجات المملكة وأهدافها في التنويع الاقتصادي.

وفي تعليقة على الحدث، أكد محي مجذوب، نائب الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني في "أوبن تكست"، أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي ترتبط بجودة المعلومات التي يستند إليها، موضحًا أن تأسيس المقرّ الإقليمي للشركة في الرياض يمثّل استثمارًا في شراكاتٍ أقرب وأكثر فاعلية مع العملاء الذين يضعون الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في صدارة أولوياتهم. وأضاف: "تمتلك "أوبن تكست" ما يؤهلها لمساعدة المؤسسات على تحويل البيانات الموثوقة إلى رؤى عملية قابلة للاستخدام، بما يدعم الابتكار والمرونة والنمو المستدام في أنحاء المنطقة".

فيما أوضح "جورج شمبري"، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في "أوبن تكست"، أن تركيز المملكة على الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي يوفر فرصًا قيّمة للمؤسسات لتحقيق أقصى استفادةٍ ممكنة من معلوماتها، مشيرًا إلى أن وجود "أوبن تكست" في الرياض يمنح العملاء تواصلًا مباشرًا مع خبراتٍ عالمية موثوقة مدعومة بفهمٍ محلي لأسواق المنطقة، بما يمكّنهم من إدارة معلوماتهم بأمان، وتوسيع نطاق استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بثقة، بما يؤهلهم للمنافسة على الساحة العالمية.

نبذة عن "أوبن تكست"

"أوبن تكست" شركة عالمية رائدة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، توفر للمؤسسات حول العالم منظومة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي، والخدمات السحابية، والتقنيات الداعمة للأعمال. وتسهم الشركة في تمكين المؤسسات من تحقيق النمو والابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال حلول متقدمة لإدارة المعلومات تضمن أعلى مستويات الأمان والموثوقية.

