أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أن أم سي، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات، اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع أبلايد إيه آي لتطبيق منصة أوبوس، منصة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التابعة لـ أبلايد إيه آي، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين رحلة المريض.

وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع أجندة التحول الرقمي لدى أن أم سي من خلال الاستفادة من منصة أوبوس لتعزيز عملية اتخاذ القرار، وتبسيط سير العمل، ودعم تحسين نتائج الرعاية الصحية للمرضى. ومن خلال هذا التعاون، تسعى أن أم سي إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي التطبيقي لدفع الكفاءة وقابلية التوسع عبر خدماتها الصحية.

وقال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لشركة أن أم سي للرعاية الصحية:“إن الشراكة مع "أبلايد إيه آي" إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، تمثل محطة مهمة في رحلتنا لدمج التقنيات المتقدمة في تقديم الرعاية الصحية. ومن خلال اعتماد منصة "اوبوس" ، نعزز قدرتنا على الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول لدعم الأطباء، وتحسين العمليات، وتقديم رعاية عالية الجودة لمجتمعاتنا.”

وقد تم تصميم منصة أوبوس من أبلايد إيه آي لتمكين المؤسسات من تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، من خلال توفير أدوات تدعم التحليلات والأتمتة ودعم اتخاذ القرار الذكي، مع الالتزام بمتطلبات الحوكمة المؤسسية وأمن المعلومات.

ومن جانبه، قال آريا بولورفروشان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبلايد إيه آي: “إن التعاون مع أن أم سي للرعاية الصحية يُعد خطوة مؤثرة في تعزيز الابتكار الصحي القائم على الذكاء الاصطناعي، ويمكّن منصة أوبوس من تحقيق مستويات أعلى من الثقة وقابلية التوسع والكفاءة في قطاع حيوي. وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتطبيق الذكاء الاصطناعي بطرق عملية ومؤثرة ومسؤولة تحقق قيمة ملموسة لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى على حد سواء.”

وتنسجم هذه الاتفاقية مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز الابتكار، وتقوية قطاع الرعاية الصحية، واعتماد التقنيات الناشئة التي تسهم في تحسين جودة الحياة.

-انتهى-

#بياناتشركات