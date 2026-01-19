أبوظبي، – يسرّ مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية (أن أم سي)، إحدى أبرز مزوّدي خدمات الرعاية الصحية الخاصة المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تعلن عن إطلاق ثلاث مبادرات اعتماد رئيسية للأعوام 2026–2027، وذلك في إطار التزامها المستمر بالتميّز السريري. ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لحصول أن أم سي على الاعتماد المؤسسي المرموق من اللجنة الدولية المشتركة في عام 2025.

ومع استمرار تطوّر التركيبة السكانية في دولة الإمارات، حيث يشكّل المقيمون من غير المواطنين نحو 88% من إجمالي السكان، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر ثلاث مرات بحلول عام 2030، فقد صُمّمت مبادرات الاعتماد الجديدة لدى أن أم سي بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات الصحية المتنوعة والمتغيرة للمجتمع. وتضمن هذه الاعتمادات إتاحة رعاية عالية الجودة ومتخصصة لجميع الفئات العمرية، بدءاً من حديثي الولادة والآباء الجدد، وصولاً إلى كبار السن الباحثين عن دعم طبي ملائم لأعمارهم.

الاعتمادات الاربعة التي ستسعى أن أم سي للحصول عليها هي:

اعتماد مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل ( BFHI ) التابعة لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف ، وهو اعتماد يمتد لثلاث سنوات ويهدف إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية، وتقوية الترابط بين الأم والرضيع، وتطبيق ممارسات حديثي الولادة المبنية على الأدلة العلمية، إلى جانب تطوير برامج تدريب ودعم الكوادر الطبية. وستسعى أن أم سي للحصول على هذا الاعتماد في جميع مستشفياتها متعددة التخصصات في دولة الإمارات.

، والتي ستُطبّق في مستشفى أن أم سي رويال – دبي للاستثمار، ومستشفى أن أم سي التخصصي – النهضة، ومستشفى أن أم سي رويال – الشارقة. وتهدف هذه الاعتمادات إلى تعزيز الجاهزية للطوارئ، والحد من معدلات الوفيات والإعاقات، وتعزيز ثقة شركات التأمين والجهات التنظيمية في خدمات الرعاية عالية الخطورة. اعتماد أقسام الطوارئ الصديقة لكبار السن من الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ ( ACEP ) في مستشفى أن أم سي رويال – مدينة خليفة. ويضمن هذا الاعتماد تقديم رعاية متخصصة لكبار السن من خلال تدريب مخصص للكوادر، وتكييف البيئات العلاجية لتكون ملائمة للأعمار المتقدمة، ووضع مسارات سريرية مصممة خصيصاً لهذه الفئة.

– مدينة خليفة. ويضمن هذا الاعتماد تقديم رعاية متخصصة لكبار السن من خلال تدريب مخصص للكوادر، وتكييف البيئات العلاجية لتكون ملائمة للأعمار المتقدمة، ووضع مسارات سريرية مصممة خصيصاً لهذه الفئة. سيتم تنفيذ اعتماد التدريب الطبي والبرامج الطبية للدراسات العليا من قبل المعهد الوطني لتخصصات الصحة (NIHS) في كل من مستشفى أن أم سي رويال – مدينة خليفة، ومستشفى أن أم سي التخصصي أبوظبي، ومستشفى أن أم سي التخصصي العين، ومستشفى أن أم سي التخصصي النهدة، ومستشفى أن أم سي رويال – مجمع دبي للاستثمار (DIP). وسيسهم هذا البرنامج في توحيد التعليم الطبي عبر جميع المنشآت وتعزيز الحوكمة السريرية وسلامة المرضى، بما يعزز مكانة أن أم سي كمؤسسة رائدة في الرعاية الصحية الأكاديمية.

ويؤكد إطلاق مبادرات الاعتماد الأربعة التزام أن أم سي بالتميّز السريري، والرعاية المرتكزة على المريض، والمواءمة مع المعايير الدولية للجودة عبر شبكتها. ومن خلال تعزيز رعاية الأمومة وحديثي الولادة، وخدمات القلب والسكتات الدماغية عالية الخطورة، ورعاية الطوارئ لكبار السن والدراسة الطبية، تستجيب أن أم سي بشكل مباشر لأولويات الرعاية الصحية لدى السكان المتنوعين وسريعي التغيّر في دولة الإمارات، بما يدعم هدف الدولة في توفير رعاية صحية عالية الجودة، متاحة للجميع، وقائمة على الأدلة العلمية.

وتحافظ أن أم سي على محفظة قوية من الاعتمادات عبر شبكتها في دولة الإمارات، تشمل الاعتماد المؤسسي من اللجنة الدولية المشتركة واعتمادات المنشآت الفردية، واعتماد CARF لمرافق الرعاية طويلة الأمد التابعة لبروفيتا، وشهادة ISO 15189:2022 في جميع مختبرات أن أم سي. كما تحتفظ منشآت رئيسية باعترافات متخصصة، مثل شهادات جمعية القلب الأمريكية لبرامج STEMI والسكتات الدماغية، وحالة مركز التميّز من ACHSI، واعتماد المستشفيات الصديقة لكبار السن، وشهادة بيانات «جودة» (JAWDA)، ما يعكس تركيز أن أم سي المستمر على جودة الرعاية والسلامة والتميّز التشغيلي في دولة الإمارات.

وقال الدكتور زكاء الله خان، الرئيس التنفيذي للشؤون السريرية في أن أم سي للرعاية الصحية:

«نبني على التقدّم الذي حققناه من خلال حصولنا مؤخراً على الاعتماد المؤسسي من اللجنة الدولية المشتركة، ونطلق هذا العام أربعة مبادرات اعتماد إضافية. في أن أم سي، نلتزم بتعزيز أسسنا السريرية، وتحسين سلامة واتساق مسارات الرعاية، وضمان توافق خدماتنا مع أعلى المعايير الدولية. ونُدرك الاحتياجات الصحية الفريدة والمتغيرة لسكان دولة الإمارات، ونكرّس جهودنا لتقديم رعاية عالمية المستوى في جميع مراحل الحياة. وأتطلع إلى مشاركة المزيد من التحديثات مع تقدمنا في المرحلة التالية من التحول السريري والتشغيلي.»

نبذة عن أن أم سي للرعاية الصحية

أن أم سي للرعاية الصحية هي مؤسسة معتمدة على مستوى المجموعة من قبل اللجنة الدولية المشتركة، وتُعد واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تضم شبكة أن أم سي أكثر من 80 منشأة طبية، تشمل مستشفيات متعددة التخصصات، ومراكز طبية، وعيادات مجتمعية، ومراكز لجراحة اليوم الواحد، وعيادات للخصوبة، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، ومرافق الرعاية طويلة الأمد. ويجعلها انتشارها الوطني المجموعة الصحية الوحيدة التي تتمتع بموقع فريد يؤهلها لخدمة الإمارات الثلاث الأكثر كثافة سكانية، وهي أبوظبي ودبي والشارقة، بالإضافة إلى الإمارات الشمالية: رأس الخيمة والفجيرة وعجمان.

وتضم مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية علامات أن أم سي، وبروفيتا المركز الطبي الدولي، وكوزميسرج، ويعمل لديها نحو 11,000 موظف، وتخدم أكثر من 5.5 مليون مريض سنوياً.

لمزيد من المعلومات حول أن أم سي للرعاية الصحية، يرجى زيارة: nmc.ae.

