دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أمنيات"، الشركة الرائدة في قطاع تطوير العقارات فائقة الفخامة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع اتحاد الإمارات للبادل، لتصبح بموجبها الراعي الرسمي لمنتخبات الإمارات الوطنية للبادل ضمن فئتي الرجال والسيدات.

تعكس هذه الشراكة التزام "أمنيات" بدعم المبادرات التي ترسّخ أنماط الحياة النشطة، وتحفّز المشاركة المجتمعية، وتسهم في إرساء ثقافة مستدامة للصحة واللياقة البدنية على المدى الطويل. كما تأتي في فترة مفصلية حيث شهدت رياضة البادل في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، كما حققت المنتخبات الوطنية النجاحات المتعددة على المستوى الدولي.

وشكّل تتويج منتخب الإمارات الوطني للرجال بلقب الدورة الافتتاحية من كأس آسيا للبادل في الدوحة خلال أكتوبر 2025 محطة تاريخية فارقة، عكست وتيرة التطور المتسارعة للعبة ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد واصلت دولة الإمارات ترسيخ دورها كأبرز منصة لرياضة البادل في آسيا، من خلال توسّع قاعدة اللاعبين والأندية، إلى جانب الزخم المتزايد في استضافة البطولات الدولية.

وشهد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، ومهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة أمنيات"، حفل توقيع الاتفاقية من قبل مروان بن عيسى، عضو مجلس الإدارة في الاتحاد، وبيتر ستيفنسون، المدير التنفيذي المشارك في "أمنيات".

وتعقيباً على هذه الشراكة، قال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل: "بلغت رياضة البادل في دولة الإمارات محطة مفصلية في مسار نموّها وتطورها حيث تشهد إقبالاً متزايداً من قبل أفراد المجتمع بالإضافة إلى التوسع المتسارع في تطوير بنيتها التحتية، في وقت تحقق المنتخبات الوطنية النتائج المشرّفة على الساحة العالمية. وتشكّل الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة، مثل "أمنيات"، ركيزة أساسية في ترسيخ المقومات المستدامة للعبة ودعم وتطوير مهارات اللاعبين في منتخبي الرجال والسيدات، وتمكينهم من تمثيل دولة الإمارات بثقة واقتدار على الساحة الرياضية العالمية".

من جانبه، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة أمنيات" :"شهدت رياضة البادل خلال فترة وجيزة نمواً متسارعاً وحضوراً متنامياً في دولة الإمارات بدعم من المجتمع الرياضي المتفاعل الذي تشكّل حولها وبفعل الإنجازات اللافتة التي تحققت على الساحة الدولية. وتعكس هذه الشراكة التزام "أمنيات" بدعم المبادرات الرياضية التي تعزز أنماط الحياة النشطة، وتحفّز الطموح، وتسهم في ترسيخ مفاهيم الرفاه وجودة الحياة على المدى الطويل. وقد أثبتت المنتخبات الوطنية كفاءتها وتميّزها من خلال النتائج النوعية التي حققتها، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرتها في المرحلة المقبلة."

وبموجب هذه الشراكة، ستدعم "أمنيات" مشاركة منتخبي دولة الإمارات الوطنيين للرجال والسيدات في البطولات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تطوير المواهب الوطنية وتعزيز نمو رياضة البادل على المستويين الاحترافي والمجتمعي. كما تواصل "أمنيات" توسيع نطاق دعمها للرياضات التي تعزّز مفاهيم الرفاه، وتساهم في تعميق أواصر التواصل المجتمعي، وتدعم تحقيق الإنجازات الوطنية ودور المنتخبات الوطنية في تمثيل الدولة بثقة وعزيمة على المستويين الإقليمي والدولي.

نبذة عن أمنيات

"أمنيات" هي إحدى العلامات التجارية الأبرز ضمن "مجموعة أمنيات" وهي محفظة متنوعة ومتعددة العلامات التجارية تنشط في قطاعات العقارات، والضيافة، والتجارة والتقنية. منذ تأسيسها في العام 2005 تتابع "أمنيات" مسيرتها في إرساء معايير جديدة في قطاع العقارات فائقة الفخامة. وهي تُعد مطوّرًا عقاريًا رائدًا في مجال العقارات فائقة الفخامة في دبي، تسهم برؤيتها في تشكيل البصمة الجمالية والثقافية والاقتصادية لإمارة دبي. ومن خلال إتقانها لفلسفة "فن الارتقاء" ودمجها بين الفخامة الفائقة وأسلوب العيش المُنتقى بعناية، تقدّم تصاميم وتجارب مفصّلة تشمل العقارات السكنية، والتجارية، والضيافة، والتجزئة.

وترتكز فلسفة "أمنيات" على دفع الحدود الفنية في التصميم والحِرفية والتميّز بهدف الارتقاء بالتجربة الإنسانية. وقد قدّمت الشركة تحفًا أيقونية بارزة منها: "ذا أوبوس" و"وان آت بالم جميرا" و "أورلا" و"ذا لانا" .

