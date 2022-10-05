· بموجب هذا التعاون، ستكون "ألفا فارما" أول شركة سعودية تطوّر الأدوية المُشتقّة من البلازما للمرضى الذين يعانون من مختلف أمراض الدم والمناعة

· تحمل "ألفا فارما" ترخيصاً بالتسويق لعلامة تجارية خاصّة للمنتجات الطبية المشتقة من البلازما لسوق المملكة العربية السعودية

جدّة، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة "ألفا فارما"، وهي شركة مستحضرات دوائية سعودية رائدة تُصنِّع الأدوية المتخصصة والمستحضرات الدوائية المبتكرة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بايوتست" بخصوص علامة "ألفا فارما" الخاصة لمنتجات مشتقات البلازما في سوق المملكة العربية السعودية.

ويتماشى هذا التوجّه الاستراتيجي للشركة مع "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" ويتبع خطى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم الأمن الوطني للأدوية وتشجيع الشركات المصنعة المحلية على توطين تصنيع الأدوية الحيوية لتلبية ومعالجة احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة في المملكة.

وبذلك، تغدو "ألفا فارما" أول شركة سعودية تدخل قطاع منتجات البلازما في المملكة العربية السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. وتُدرك الشركة الإمكانات والفعالية الكبيرة للأدوية المشتقّة من البلازما للمرضى الذين يعانون من شتّى أمراض المناعة أو الدم، وتطمح أن تصبح الشركة المنتجة والمزودة الرائدة في المنطقة للعلاجات الجديدة المشتقّة من البلازما.

في هذا السياق، قال الشيخ ياسر الناغي، رئيس مجلس إدارة شركة "ألفا فارما" والرئيس التنفيذي لمؤسسات سقالة للرعاية الصحية: "أُعرب عن فخري بإبرام ’ألفا فارما‘ اتفاقيةً إستراتيجية مع شركة ’بايوتست‘. ويوُفّر ذلك للشركة فرصة فريدة لتكون أول مُنتِجٍ سعودي للعلاجات الجديدة المشتقّة من البلازما للمرضى في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

ومن جانبه، قال الدكتور مراد السقاف، المدير العام لشركة "ألفا فارما": "يُعدّ هذا الحدث لحظة تاريخية لشركة ’ألفا فارما‘، ونتطلع إلى التعاون مع شركة ’بايوتست‘ لطرح أول حلول منتجات مشتقات البلازما في المنطقة".

وقال الدكتور إنريكو ديوتو، نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات التجارية في بشركة "بايوتست": "نحن متشوّقون للمشاركة في هذا التعاون الاستراتيجي الذي سيساعد في تعزيز النظام الصحي في المملكة العربية السعودية وتمكين المزيد من الأشخاص من الحصول على علاجاتنا".

وستواصل "بايوتست" تزويد المملكة بالمنتجات المشتقة من البلازما بموجب ترتيبات التوريد والتوزيع المبرمة مع سقالة للرعاية الصحية لحين بدء تشغيل البنية التحتية الجديدة.

وستزوّد "بايوتست" شركة "ألفا فارما" بالمعرفة والخبرة الفنية وستُورّد أيضاً أدوية البلازما إلى المملكة العربية السعودية حتى تصبح "ألفا فارما" قادرة على إنتاجها.

وتعمل شركتا "بايوتست" و"ألفا فارما" على صياغة مسار جديد للتعاون من خلال استراتيجية تدريجية تشمل خطوات للتوطين في المملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات بروتينات البلازما في السوق السعودية، وتسهيل حصول المرضى على الأدوية في المملكة العربية السعودية.

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لمحة عن بلازما الدم البشري

تُعدّ بلازما الدم البشري مادةً خام تُستخدم لإنتاج المنتجات المشتقة من البلازما التي تُستخدم لعلاج مختلف أمراض نظام المناعة والدم، فضلاً عن استخداماتها في طب الطوارئ. وتُعدّ "بايوتست" إحدى أكبر مجموعات تصنيع منتجات بروتين البلازما في العالم.

لمحة عن "ألفا فارما"

تأسست شركة "ألفا فارما عام 2017. وتُعدّ شركة رائدة في تصنيع المستحضرات الدوائية ذات العلامات التجارية العامة، وتركّز بشكل خاص على الأدوية عالية الجودة وميسورة التكلفة. وتُلبي الشركة احتياجات قطاع الرعاية الصحية في العديد من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتُكرّس جهودها للحفاظ على أعلى معايير الإنتاج والجودة وضمان سلامة المرضى.

وتُدير "ألفا فارما" منشأة تصنيع عالمية المستوى لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى مليار قرص و300 مليون كبسولة و30 مليون زجاجة من الشراب والشراب المعلق سنوياً. وتعدّ "ألفا فارما" جزءاً من مؤسسات سقالة للرعاية الصحية، وهي أحد أكبر الموزعين في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.alphapharma.com.sa

لمحة عن "بايوتست"

تُعدّ "بايوتست" مزوّداً لبروتينات البلازما وعقاقير الطب الحيوي. وتختصّ "بايوتست" يشكل رئيسي في علم المناعة السريرية وأمراض الدم وطب العناية المركزة. وتُدير سلسلة قيمة مضافة تمتد من التطوير في المرحلة ما قبل السريرية والسريري إلى المبيعات العالمية. وتُطوّر "بايوتست" وتُسوّق وتبيع الغلوبولين المناعي وعوامل التخثر والألبومينات المشتقة من بلازما الدم البشري. وتُستخدم هذه المنتجات لعلاج مختلف أمراض نظام المناعة والدم. ويتكوّن فريق "بايوتست" من نحو 2,100 شخص حول العالم. وتتداول الأسهم العادية والممتازة لشركة "بايوتست" في قطاع "برايم ستاندرد" في البورصة الألمانية.

للاتصال

محمد أبو الفضل m.a.abualfadhl@alphapharma.com.sa