المكتب الإعلامي لحكومة دبي: أعلنت اللجنة المنظّمة لـ"ألعاب دبي"، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، والذي يُقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن انضمام شركة "بيوند للتطوير العقاري" لقائمة الشركاء الماسيين لنسخة عام 2026، وذلك ضمن اتفاقية تعزز منظومة الشراكات الاستراتيجية الداعمة للبطولة الأبرز على أجندة الرياضة في دبي.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الأهداف الاستراتيجية لـ"ألعاب دبي" لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أولويات الإمارة في ترسيخ مكانة الرياضة، كجزء أساسي من هوية دبي وممكّن استراتيجي لتعزيز رفاه المجتمع وتماسكه.

وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند للتطوير العقاري": "تجسّد "ألعاب دبي" القيم التي شكّلت مسيرة نجاح دبي على الساحة العالمية، وفي مقدمتها روح التعاون والمرونة والإيمان بقوة العمل الجماعي. ونؤمن في بيوند بأن جودة الحياة الحضرية لا تُقاس فقط بالمساحات التي نطوّرها، بل بقدرتها على تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي بين الأفراد. وتعكس شراكتنا مع "ألعاب دبي" إيماناً مشتركاً بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لبناء مدن مرنة ومهيّأة للمستقبل، بما يتكامل مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع رفاه المجتمع وتنمية الإمكانات البشرية في صميم ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم."

الرياضة ثقافة

وتؤكد الرعاية الماسية من شركة "بيوند للتطوير العقاري" على تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات دبي في جعل الرياضة ثقافة يومية لدى كافة فئات المجتمع. ومع اقتراب موعد انطلاق نسخة 2026، تتطلع اللجنة المنظمة وشركاؤها إلى تقديم تجربة استثنائية تجمع بين التنافس الرياضي وروح الابتكار، بما يعكس مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للفعاليات الكبرى.

وأكّدت اللجنة المنظمة لـ"ألعاب دبي" أن البطولة تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للترويج لنمط الحياة الصحي، فيما يمثّل دعم القطاع الخاص حجر الزاوية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة. وتجسّد الشراكة الجديدة التزام "ألعاب دبي" بتفعيل الشراكات المثمرة التي تسهم في تمكين الأفراد وترسيخ قيم التعاون والانضباط، مما يعزز من مكانة دبي كمدينة نابضة بالحياة وجاذبة للمواهب الرياضية المتميزة.

فعاليات نوعية

وتندرج هذه الشراكات ضمن إطار الخطة الرياضية الشاملة لإمارة دبي، والتي تهدف إلى تطوير منظومة رياضية مستدامة، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تبنّي أسلوب حياة نشط، من خلال فعاليات رياضية نوعية تعزّز قيم العمل الجماعي والانضباط وروح التحدي.

وتنطلق المنافسات الرئيسية لـ"ألعاب دبي" بين 12-15 فبراير الحالي في دبي فستيفال سيتي، بمشاركة مختلف الفرق في فئات: تحدي الحكومة للرجال، وتحدي الحكومة للسيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، ب

-انتهى-

#بياناتشركات