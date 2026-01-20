لندن، المملكة المتحدة؛ القاهرة، مصر: أعلنت اليوم شركة "ألتا سيمبر" (Alta Semper)، وهي شركة عالمية مقرّها لندن ومتخصّصة في الاستثمار المباشر في قطاع الرعاية الصحية وصحة المستهلك ضمن الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة، أنها أبرمت اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة "نيتشرز رول" (Nature’s Rule)، الرائدة في إنتاج منتجات التغذية الرياضية والمكمّلات الغذائية، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، ولها قاعدة منشآت تصنيع راسخة في جمهورية مصر العربية.

ويتمثل هذا الاستحواذ في استثمار بأغلبية الأسهم في "بروويل" القابضة (Prowell Holding)، الشركة المالكة لـ"نيتشرز رول" (Nature’s Rule)، وهي المشغل لأكبر منشأة تصنيع مخصّصة بالكامل لإنتاج منتجات التغذية الرياضية والمكمّلات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتمد الشركة على بنية تحتية صناعية متطورة وقدرات بحث وتطوير داخلية رفيعة المستوى، تُمكّنها من دعم محفظة واسعة من عملاء العلامات الخاصة، إلى جانب علاماتها التجارية المملوكة، وفي مقدّمها "ريدريكس" (Redrex)، علامتها الرئيسية والأكثر ريادة في السوق، والتي تم تطويرها بالشراكة مع أيقونة كمال الأجسام العالمية ممدوح السبيعي (المعروف بـ"بيغ رامي").

سيحتفظ المؤسسون بحصة جوهرية ومؤثرة في هيكل ملكية الشركة، وسيواصلون الاضطلاع بدورهم القيادي في إدارة وتوجيه الأعمال. وبموجب هذه الشراكة، سيتمّ البدء بتنفيذ خطة استراتيجية دقيقة ومركّزة لخلق القيمة، تهدف إلى توسيع محفظة المنتجات لتشمل فئات أوسع في مجالي الصحة واللياقة البدنية، والتوسّع المدروس في أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز الطابع المؤسسي للمنصة من خلال تطوير هيكلية الإدارة وإبرام شراكات استراتيجية. هذا وسينصبّ التركيز الأساسي على ابتكار وتطوير منتجات ميسورة التكلفة ومدعومة بالعناصر الغذائية، بما يسهم في معالجة نقص المغذّيات الدقيقة وتحسين الأمن الغذائي لدى المجتمعات المهمّشة.

وفي هذا الإطار، صرّح كريم غالي، مدير ورئيس قسم أعمال "ألتا سيمبر" (Alta Semper) في منطقة شمال أفريقيا، قائلاً: "تُعدّ ’نيتشرز رول‘ (Nature’s Rule) شركة رائدة بامتياز في فئتها، إذ تجمع بين علامات تجارية خاصة قوية وعالية القيمة، وانتشار واسع ومتنوع في عدة أسواق تصدير، فضلاً عن منصة تصنيع متقدّمة تتمتع بمزايا هيكلية تنافسية مستدامة. ويسعدنا أن نتعاون مع المؤسسين لدعم مسيرة النمو، وتوسيع نطاق الأعمال، وبناء شركة رائدة على مستوى المنطقة بأسرها".

ومن جهتهما، قال كل محمد حمّودي ومحمود سويلام، الشريكان المؤسسان لشركة "نيتشرز رول" (Nature’s Rule): "تمثّل هذه الصفقة محطة مفصلية واستراتيجية في مسيرة ’نيتشرز رول‘ (Nature’s Rule)، إذ تعكس توافقاً عميقاً في الرؤية طويلة الأمد بيننا وبين ’ألتا سيمبر‘(Alta Semper)، كما تضيف خبرات استراتيجية ومؤسسية نوعية من شأنها دعم بناء منصة أكثر متانة، واستدامة، وقدرة على التوسّع والنمو".

ومن جانبه، أضاف بيغ رامي، الشريك المؤسس في "نيتشرز رول" (Nature’s Rule): "لقد كانت الجودة والمصداقية عناصر أساسية في هويتنا المؤسسية منذ اليوم الأول، وتشكل هذه الشراكة خطوة محورية نحو توسيع نطاق هذه الرؤية وتعزيزها ضمن إطار مؤسسي أكثر تطوراً واحترافية، بما يدعم طموحاتنا للنمو على نطاق أوسع".

واختتمت أفسانه جيثا، الشريكة الإدارية والرئيسة التنفيذية لشركة "ألتا سيمبر" (Alta Semper) بالقول: "يشكّل نجاح الشركة انعكاساً واضحاً للتحوّل العالمي المتنامي نحو تبني أنماط الحياة الصحية الشاملة، كما يعكس متانة العلامات التجارية المحلية الموثوقة وقدرتها على تحقيق النمو في الأسواق ذات الإمكانات العالية. ونحن نتطلع بحماس إلى هذه المرحلة الجديدة من النمو، وما تحمله من فرص نوعية للتوسّع وبناء قيمة مستدامة على المدى الطويل".

وقد تلقت "ألتا سيمر" المشورة من مجموعة من المستشارين المتخصصين، شملت "كروسينج ليغل" (Krossing Legal)، ومكتب معتوق بسيوني والحناوي للاستشارات القانونية، ومكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز، و"أمرا هيلث" (Amra Health)، و"آي بي آي إس كونسلتنج" (IBIS Consulting). في المقابل، تولّت" نكسيس كابيتال" (Nexus Capital) دور المستشار المالي للمؤسسين، بدعم من مكتب "عمرو وشركاه" (Amr & Partners) للاستشارات القانونية والمحاماة.

وتبقى هذه الصفقة خاضعة لاستيفاء الشروط المعتادة لإتمام عمليات الاستحواذ، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية والرسمية المطلوبة.

لمحة عن "ألتا سيمبر كابيتال" (Alta Semper Capital)

تأسست "ألتا سيمبر" (Alta Semper) عام 2015، وتتمحور رسالتها حول توفير الوصول العادل والمستدام إلى حلول الصحة طويلة الأمد عبر الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة. وتعمل الشركة على توظيف رأس مال استراتيجي موجّه لدعم شركات رائدة عالية التأثير في قطاعات الرعاية الصحية، وصحة المستهلك، والتكنولوجيا الصحية، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية، بما يسهم في بناء أنظمة صحية أكثر كفاءة وشمولية واستدامة.

لمحة عن "نيتشرز رول" (Nature’s Rule)

تُعدّ "نيتشرز رول" (Nature’s Rule) مجموعة رائدة في مجال التغذية الرياضية والمكمّلات الغذائية، وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها. وتشغّل الشركة أكبر منشأة تصنيع في المنطقة مقرّها مصر، وتقدّم منتجاتها لقاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن حضور دولي متنامٍ في عدد من الأسواق العالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات