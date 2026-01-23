دبي، الإمارات العربية المتحدة : تستعد ألتا بيوتي، أكبر شركة تجزئة متخصصة في مستحضرات التجميل في الولايات المتحدة، لافتتاح أول محل لها في الإمارات العربية المتحدة في مول الإمارات في 29 يناير 2026، بالشراكة مع مجموعة الشايع، الشركة الرائدة عالمياً في إدارة وتشغيل حقوق الامتياز.

ويُعد هذا الافتتاح محطة بارزة في مسيرة التوسع العالمي لألتا بيوتي، بعد افتتاح أول محل لها في الكويت في 7 نوفمبر 2025، على أن يتبعه افتتاح محلات أخرى في دبي مول ورد سي مول في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويقدّم متجر ألتا بيوتي في مول الإمارات مفهوم العلامة الشامل والفريد لعالم الجمال لأول مرة في دولة الإمارات، حيث يوفّر تشكيلات متنوعة من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالشعر والعطور وتشكيلات مختارة من أشهر العلامات التجارية المرموقة أو الرائجة أو الجديدة، بالإضافة لتقديم خدمات التجميل مثل الماكياج والعناية بالبشرة والحواجب والأظافر من قبل موظفات محترفات داخل المحل.

وتضم تشكيلة المنتجات عدة علامات تجارية أمريكية جديدة وحصرية مفضلة لدى الزبائن مثل، Ulta Beauty Collection، Ôrəbella، Morphe، Polite Society، LolaVie، Sacheu، Better World Fragrance House، Snif، بالإضافة لماركات تجارية عالمية محبوبة مثل Peter Thomas Roth، و RMS وماركات محلية جديدة وناشئة.

وبمناسبة دخولها السوق الإماراتي، تطلق ألتا بيوتي برنامجاً حافلاً من الفعاليات التي تسبق الافتتاح الرسمي وخلال أسبوع الافتتاح في مول الإمارات، يسلط الضوء على مؤسسي العلامات التجارية المحلية من خلال إقامة فعاليات يومية، عروض حيّة، وحضور شخصيات شهيرة داخل المحل. ستبدأ الاحتفالات بظهور خاص للممثلة الشهيرة ومؤسسة علامة Nadine Njeim Beauty، الفنانة نادين نجيم، التي ستتواجد في محل ألتا بيوتي في مول الإمارات في 29 يناير.

وتتواصل الفعاليات من 30 يناير إلى 7 فبراير من خلال سلسلة من الأنشطة داخل المحل، تتضمن عروض توضيحية للمنتجات، وتقديم هدايا، ولقاءات مع مؤسسي العلامات التجارية. ويشارك في هذه الفعاليات عدد من روّاد الأعمال الإقليميين من بينهم الفنانة الشهيرة بلقيس فتحي مؤسسة علامة بيكس بيوتي، سارة الراشد مؤسسة علامة أستيري، نهى نبيل بيوتي، بسام فتوح لمستحضرات التجميل، فيمي جوشي بيوتي، ومينا الشيخلي.

وبهذه المناسبة قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "نفخر بشراكتنا مع ألتا بيوتي لإطلاق أول محل للعلامة في الإمارات. ويعد هذا الافتتاح محطة مهمة ضمن محفظتنا التجارية في قطاع الجمال، ويعكس التزامنا المستمر بتقديم تجارب تسوق استثنائية تلبي توقعات زبائننا في المنطقة، ونتطلع إلى المزيد من الافتتاحات خلال الفترة المقبلة".

ومن جهتها قالت كيشا ستيلمان الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة ألتا بيوتي: "يمثل إطلاق ألتا بيوتي في دولة الإمارات محطة بارزة ومهمة لكل من ألتا بيوتي ومجموعة الشايع، في إطار مساعينا المستمرة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وتقديم تجربتنا المميزة في عالم الجمال إلى زبائننا في المنطقة. نفخر بالفرق التي أسهمت في تحويل هذه الرؤية إلى واقع، ونتطلع إلى الترحيب بزوارنا في دبي لاكتشاف وجهة تجميل تحتفي بالتميز والتفرد والفرص اللامحدودة".

بعد افتتاح فرعها في مول الإمارات، ستواصل ألتا بيوتي تعزيز حضورها في المنطقة بافتتاح محلات جديدة في دبي مول في 27 مارس 2026، ورد سي مول في 7 مايو 2026، مما يعزز التزام العلامة التجارية طويل الأمد بسوق الشرق الأوسط.

وتُدار محلات ألتا بيوتي في المنطقة من قبل مجموعة الشايع، ويشكّل دخول العلامة إلى الإمارات فصلاً جديداً في قطاع بيع مستحضرات التجميل بالتجزئة، من خلال جمعها بين العلامات العالمية والمحلية وكل ما يتعلق بعالم الجمال في وجهة واحدة.

عن ألتا بيوتي

ألتا بيوتي (بورصة ناسداك: ألتا)، هي أكبر بائع تجزئة متخصص بمستحضرات التجميل في الولايات المتحدة، والوجهة المفضلة لمحبي مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية بالبشرة والشعر ومستلزمات صالونات التجميل. منذ افتتاح أول محل لها في عام 1990، نمت أعمال الشركة ليصبح لديها ما يقرب من 1500 محل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأعادت تعريف مفهوم تجارة التجزئة في عالم التجميل من خلال جمع كل ما يتعلق بمنتجات الجمال في مكان واحد All in One Place®. من خلال تشكيلة متنوعة من المنتجات وخدمات الصالون الاحترافية وبرنامج الولاء المحبوب Ulta Beauty Rewards، تقدم الشركة تجارب سلسة ومخصصة عبر محلاتها وموقعها الإلكتروني Ulta.com وتطبيق Ulta Beauty - حيث تكون خيارات التسوق في عالم الجمال لا حصر لها حقاً. كما تعمل ألتا بيوتي على توسيع حضورها عالمياً من خلال مشروع مشترك في المكسيك، وامتياز تجاري في الشرق الأوسط، وشركتها التابعة Space NK، وهي شركة تجزئة فاخرة لمستحضرات التجميل تعمل في المملكة المتحدة وإيرلندا. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.ulta.com

للتواصل الإعلامي مع ألتا بيوتي عبر البريد الإلكتروني: PR@ulta.com

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 50 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 3500 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، تشيبوتلي، وبرايمارك وألتا بيوتي.

اكتشفوا المزيد عن مجموعة الشايع عبر www.alshaya.com.

التواصل الإعلامي: diala.nahle@alshaya.com

-انتهى-

#بياناتشركات