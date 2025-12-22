دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة ألباغو للتصميم والبناء، التابعة لمجموعة ألباغو والمتخصصة في المشاريع السكنية فائقة الفخامة، مشروعها السكني الجديد «كِرف دي لوسو»، وهو فيلا خاصة على الواجهة البحرية تقع في السعفة سي من نخلة جميرا في دبي، بقيمة تقديرية تبلغ 95 مليون درهم.

تمتد الفيلا على مساحة مبنية تبلغ 7,496 قدماً مربعة، أي ما يعادل 696 متراً مربعاً، موزعة على ثلاثة طوابق، وتضم جناح ماستر رئيسياً، وجناحين ماستر إضافيين، وجناحين للضيوف، إلى جانب سينما خاصة، وصالة رياضية، ومساحات معيشة وطعام تطل مباشرة على الشاطئ.

ويُعد الجدار الرخامي الممتد على ثلاثة طوابق أحد أبرز العناصر المعمارية في المشروع، حيث جرى تنفيذه باستخدام قطع مصنوعة يدوياً بدقة عالية، بما يعكس مستوى الحرفية وجودة التنفيذ التي تتميز بها ألباغو للتصميم والبناء.

وفي هذا السياق، قال سيد عظيم مهروز، الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لمجموعة ألباغو:«يجسّد مشروع كِرف دي لوسو فلسفة المجموعة في تقديم الفخامة الهادفة، حيث تتحول الدقة في التفاصيل إلى معيار ثابت في جميع مشاريعنا»

وجاء التصميم المعماري للفيلا بالتعاون مع دار التصميم الإيطالية العالمية «بينينفارينا»، في حين جرى تنسيق الديكورات الداخلية بما يعزز الطابع الحصري للمشروع ويوفر تجربة سكنية متكاملة.

وينضم مشروع «كِرف دي لوسو» إلى محفظة ألباغو للتصميم والبناء المتنامية من المشاريع المعمارية البارزة في دبي، مؤكداً رؤية المجموعة في الارتقاء بمعايير السكن الفاخر من خلال مشاريع تجمع بين التصميم المدروس والحرفية العالية وجودة التنفيذ.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على الرقم 0022 263 4 971+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.alpagogroup.com.

نبذة عن مجموعة ألباغو

تأسست مجموعة ألباغو في دبي عام 2013، وتعمل في قطاعات التطوير العقاري والتصميم والبناء وقطاع السيارات الفاخرة في كل من الشرق الأوسط وأوروبا. وتُعد المجموعة من الجهات العاملة في قطاع الفخامة فائقة المستوى، حيث تركز على تطوير مشاريع تجمع بين جودة التنفيذ ودقة التصميم.

وتتبنى المجموعة نهجاً قائماً على تقديم حلول متكاملة، من خلال ثلاث وحدات رئيسية هي: ألباغو العقارية، المطوّر لمشاريع سكنية بارزة في دبي؛ وألباغو للتصميم والبناء، الذراع المتخصصة في التصميم والتنفيذ والتشطيبات؛ و«فيرست موتورز»، المتخصصة في السيارات الخارقة والفاخرة.

وتُعرف ألباغو العقارية بتطويرها لمشاريع سكنية مميزة، من بينها مشروع «كازا ديل سولي»، الذي سجل رقماً قياسياً كأغلى فيلا في دولة الإمارات خلال عام 2022، إلى جانب مشاريع أخرى في نخلة جميرا.

وتقدم ألباغو للتصميم والبناء نموذج عمل متكاملاً يجمع بين العمارة والهندسة وخدمات الأعمال الميكانيكية والكهربائية، بما يضمن التنسيق والكفاءة في مختلف مراحل المشروع.

أما «فيرست موتورز»، فتضم مجموعة مختارة من السيارات الخارقة والفاخرة، وتعمل في مجال بيع وتنسيق المركبات عالية الأداء لعملاء من مختلف الأسواق.

وتواصل مجموعة ألباغو توسيع أعمالها من خلال تطوير مشاريع تهدف إلى تلبية متطلبات شريحة من العملاء الباحثين عن مستويات عالية من الجودة والخصوصية.

