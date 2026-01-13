دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ألايك" Alike، المنصة الاجتماعية الموحدة للسفر والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إطلاق بطاقاتها السياحية الرقمية القابلة للتخصيص في كل من دبي، ولندن، وباريس، وسنغافورة.

وتوفر هذه البطاقات الجديدة للمسافرين مرونة فائقة تتيح لهم تصميم رحلاتهم بالكامل بعيداً عن قيود الباقات الثابتة، مع إمكانية توفير ما يصل إلى 50 % مقارنة بشراء التذاكر المنفصلة.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت استقبلت فيه هذه الوجهات الأربع نحو80 مليون زائر دولي خلال عام 2024، بما يعزز انتشار بنية بطاقات "ألايك" السياحية في عدد من أبرز المراكز العالمية، والتي تم تصميمها لتسهيل التوسّع إلى مدن جديدة بأقل قدر من التعقيد.

ويمثل إطلاق البطاقات الجديدة امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته "بطاقة أبوظبي" (The Abu Dhabi Pass)، التي قامت "ألايك" بتطويرها وتشغيلها لصالح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. كما يعكس هذا التوجه تنامياً ملحوظاً في الطلب على منتجات السفر الشخصية، وسط توقعات بنمو قطاع "سفر التجارب" والسياحة المخصصة من170 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى أكثر من315 مليار دولار بحلول عام 2029.

وبهذه المناسبة، قال آشيش سيدرا، الشريك المؤسس في "ألايك": "بات المسافر العصري يتطلع إلى تجارب سياحية تتكيف مع رغباته، لا العكس. فالخيارات التقليدية للبطاقات السياحية كثيراً ما تشمل معالم لا تهمّ الزوّار فعلياً. أما بطاقات "ألايك"، فتوفر تجربة أكثر مرونة وشفافية، حيث يمكن للمستخدمين تصميم رحلتهم بأنفسهم، واختيار ما يناسبهم، والدفع مقابل ما يثير اهتماهم فقط".

تجربة رقمية موحّدة وقابلة للتوسّع

ترتكز البطاقات الجديدة على منصة "إنفينيتي" (Infinity) التقنية، التي طوّرتها "ألايك" خصيصاً لقطاع السفر. وانطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى تعزيز سلاسة تجربة المسافر، توحّد "ألايك" من خلال هذه البطاقات كافة خطوات الرحلة — من استكشاف الوجهات إلى حجز التذاكر واستخدامها — ضمن تجربة رقمية واحدة، ومتاحة عبر جميع الأجهزة.

ويحصل المسافرون على التالي:

تأكيد فوري للحجوزات

دخول رقمي سلس عبر رموز الاستجابة السريعة (QR)

إدارة فترات الوصول إلكترونياً عند الحاجة

وتسهم هذه التجربة في تقليل فترات الانتظار والتذاكر الورقية وحالة عدم اليقين، كما تعزز معدلات الإتمام والاستخدام.

وتشمل المزايا الإضافية للبطاقة:

إمكانية اختيار الوجهات بحسب الرغبة

حرية كاملة في اختيار التجارب دون التقيّد بباقة محددة

وفورات تصل إلى 50 %

دخول سلس عبر رمز الاستجابة السريعة QR لدى جميع الشركاء المشاركين

لدى جميع الشركاء المشاركين دعم عملاء متوفّر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عند الحاجة

خطط توسّعية مستقبلية لتشمل وجهات عالمية جديدة

هذا ويُقدَّر حجم سوق بطاقات المدن السياحية عالمياً بنحو2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو لتصل إلى نحو 6.5 مليار دولار بحلول عام 2033. واستناداً إلى نهجها القائم على المنصات الرقمية، تخطط شركة "ألايك" لتوسيع نطاق بطاقاتها السياحية لتشمل أكثر من 25 وجهة رئيسية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية بحلول نهاية عام 2026.

وتحظى خارطة الطريق هذه بدعم:

إطار إطلاق قابل للتكرار والتطبيق عبر وجهات متعددة

منظومة متكاملة من الوجهات السياحية يقودها شركاء محليون

بنية تحتية تقنية موحّدة

طلب متزايد من المستهلكين على حلول سفر رقمية ومرنة

للتواصل الإعلامي، يُرجى إرسال رسالة إلى: media@alike.io

نبذة عن "ألايك" Alike:

تعمل "ألايك" على بناء أول منصة سفر موحّدة بالكامل في العالم، تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي والثقة المستمدة من مجتمع المسافرين، لتقدّم أسلوبًا جديدًا وخاليًا من التشتيت في مشاركة واكتشاف وتخطيط وحجز الرحلات. وتهدف "ألايك" إلى دمج كافة مراحل تجربة السفر — من الإلهام، مرورًا بالتخطيط والحجز، ووصولًا إلى الدعم أثناء الرحلة ومشاركة الذكريات — ضمن تجربة واحدة سلسة ومتكاملة. وبفضل منصتها المرنة Infinity، تعتمد "ألايك" على التوأم الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "Eia"، الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع مجتمع متنامٍ من صنّاع المحتوى في مجال السفر، لتقديم تجارب سفر موحّدة وشخصية على نطاق واسع. ومن خلال جعل السفر تجربة اجتماعية ومترابطة، تسعى "ألايك" لتمكين الجميع من السفر كما يفعل الأشخاص الذين يثقون بهم ويستلهمون منهم.

لمعرفة المزيد عن بطاقات "ألايك" السياحية، يُرجى زيارة:

www.alike.io/tourist-passes

-انتهى-

#بياناتشركات